Toimittajalta: Verottaja perkaa pois suurituloisten listalta tuhansia nimiä – miksi Yle selvittää, ketkä listalta katosivat?

Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilörekisterissä olevilla henkilöille on annettava oikeus vastustaa tietojensa luovuttamista. Axel Nurmio / Yle

Suomalainen veroavoimuus ottaa tänä vuonna askeleen suljetumpaan suuntaan.

Verottaja poistaa suurituloisten listalta yli 4 000 henkilön tiedot heidän omasta toivomuksestaan. Vuosikausien ajan verottaja on koonnut median käyttöön listan suurituloisimmista eli yli 100 000 euroa vuodessa ansainneista veronmaksajista.

Tällä rajauksella nimilistaan kertyy runsas 70 000 henkilöä. Yle on julkaissut ja julkaisee tänäkin vuonna listan kärjestä ensimmäisten noin tuhannen henkilön tulo- ja verotiedot. Tässä otoksessa pienituloisimman vuosiansiot olivat viime vuonna lähes 900 000 euroa, joten aivan peruspulliaisista ei ole kyse.

Verotaakka ja sen jakautuminen hyvinvointiyhteiskunnassa ovat niin merkittäviä asioita, että Yle pyrkii selvittämään suurituloisimpien tulot ja verot siitäkin huolimatta, että verottaja ei enää itse kerro niistä kattavasti.

Pyrimme selvittämään verohallinnon julkisista tiedoista suurituloisten listalta poistettujen henkilöiden tiedot. Julkaisemme kuitenkin vain sellaisten henkilöiden tiedot, joiden vuositulot ylittävät miljoonan euron rajan. Näin haluamme varmistaa, että julkaistujen henkilöiden yhteiskunnallinen merkitys on niin merkittävä, että se painaa enemmän kuin henkilön oma toivomus pysyä poissa julkisuudesta.

Yle kertoo suurituloisimpien verotiedot koska... Tieto verotaakan jakautumisesta on avoimen yhteiskunnan perusta

Tieto tulojen suuruudesta kertoo siitä, mistä Suomessa juuri nyt palkitaan ja kuinka paljon

Tieto esimerkiksi yritysjohtajien palkitsemisesta antaa mittasuhteita keskusteluun kohtuudesta

Uusien nimien ja ilmiöiden nouseminen tulokärkeen kertoo taloudellisen nousun mahdollisuuksista

Tosipohjainen tieto tuloista ja veroista vähentää epäluuloa yhteiskunnan sisällä ja on siksi yleisen edun mukaista

Selvityksestä ei tule täydellinen, eikä kaikkia tuhansia poistettuja tietoja tulla saamaan selville. Saattaa siis olla, että listan suurituloisimman edeltä puuttuu useita vielä suurituloisempia ja nimensä poistoa vaatineita henkilöitä. Teemme kuitenkin voitavamme, jotta lista olisi ainakin vähemmän puutteellinen.

Epätietoisuus levittää epäluuloa

Verotietojen avoimuus on avoimen yhteiskunnan kulmakivi – on hyvä tietää, kuka niin sanotusti maksaa viulut. Avoimuus rakentaa luottamusta enemmän kuin tiedonsaannin vaikeuttaminen. Verotietojen julkaiseminen ei ole läheskään kaikkien mieleen, mutta siinä on paljon etujakin.

Yle ei julkaise verotietoja tirkistelynhalun tyydyttämiseksi, vaan siksi, että on tärkeää tietää, kenen maksamilla veroilla yhteiskuntaa rakennetaan ja rahoitetaan.

Ylen teettämän mielipidekyselyn mukaan suomalaiset kannattavat selkeästi verotietojen avoimuutta, mutta suurituloisten listan julkisuus jakaa mielipiteitä.

Ilman todellista tietoa tuloista ja veroista keskustelu yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta jää vaille tukevaa pohjaa. Silloin syntyy epätietoisuutta ja se ruokkii epäluuloisuutta. Sitä tuskin haluavat sen enempää suuri- kuin pienituloisetkaan.

Verottajan listaus suurituloisista on antanut hyvän kokonaiskuvan siitä, millaisista tehtävistä Suomessa palkitaan ja kuinka paljon.

Esimerkiksi terveydenhoitoyritysten ja peliteollisuuden merkitys on auennut tätä kautta tavalla, jonka hahmottaminen muuten olisi vaikeampaa. Myös valtion- ja muidenkin yhtiöiden johdon palkitsemisen kohtuullisuutta on parempi arvioida tiedon kuin mielikuvien kautta.

Tulo- ja verotietojen avoimuudella on merkitystä myös harmaan talouden torjunnassa.

Isot verot, iso maine

Verottajan julkisissa tiedoissa ei tule esiin koko totuus suomalaisten tuloista ja veroista. Erilaiset vähennykset pienentävät verotettavaa tuloa ja esimerkiksi pienten yhtiöiden osingoista usein vain neljäsosa on veronalaista tuloa.

Viime vuonna verottajan kokoamalle suurituloisimpien listalle kertyi noin 70 300 henkilön tiedot. Se antaa sittenkin melko hyvän otoksen tuloista, tulojen saajista ja heidän maksamistaan veroista.

Nyt verottaja perustelee tietojen poistamista tietosuoja-asetuksella ja on siksi antanut tähän henkilörekisteriin kuuluville oikeuden kieltää tietojensa luovuttaminen eteenpäin. Tavallisimmin nimen perkaamista pois listalta on perusteltu turvallisuudella tai terveydellä.

Yle ja useat muutkin mediayhtiöt ovat haastaneet verottajan tulkinnan. Yle onkin valittanut verottajan linjan muutoksesta hallinto-oikeuteen jo vuosi sitten. Asiassa saataneen päätös mahdollisesti ensi vuoden tammikuussa.

Käytännössä verottajalla ei ole ollut resursseja käydä ainakaan syvällisesti läpi tuhansia nimien poistamispyyntöjä ja niiden perusteluja. Kaikkiaan 4 600 pyynnöstä hylättiin 67 kappaletta. Herää siis kysymys, onko listalta poistuminen ilmoitusasia.

Toisaalta moni myös oivaltaa, että suurituloisten listalle päätymisessä ja verojen maksamisessa ei ole mitään pahaa.

Päinvastoin, hyvä veromaksaja, kuten vaikkapa peliyhtiö Supercellin perustajiin kuuluva Ilkka Paananen, on saanut paljon myönteistä huomiota. Se ei ole haitaksi liike-elämässä – tai elämässä yleensäkään.