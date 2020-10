Liki 30 uutta tartuntaa keikautti koronatilanteen – kaikkien yli 15-vuotiaiden pitäisi nyt liikkua maskit päässä Kymenlaaksossa

Kymenlaakson terveysviranomaiset ovat kiristäneet ohjeitaan kasvomaskien käytöstä. Kymsoten mukaan kaikkien yli 15-vuotiaiden olisi käytettävä suu-nenäsuojusta julkisissa tiloissa.

Kyseessä on vahva suositus, sillä laki ei mahdollista maskipakon määräämistä.

Maskivelvoite kohdistuu julkiseen liikenteeseen, kauppakeskuksiin, kauppoihin ja muihin yleisiin tiloihin sekä tilaisuuksiin.

Myös tapahtumanjärjestäjiä suositellaan ohjeistamaan tapahtumien osallistujia käyttämään kasvomaskia.

– Kyseessä on vakava suositus. Maskipakkoa emme voi julkistaa. Kuka sitä sitten valvoisi? kysyy Kymsoten infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen.

Sairaanhoitopiirit ovat suositelleet vahvasti maskin käyttöä aiemmin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Pohjanmaalla.

Kymsote suosittelee noudattamaan erityisen huolellisesti myös muita yleisiä koronapandemian ohjeistuksia. Niiden mukaan hengitystieinfektio-oireisten tulee pysyä kotona ja hakeutua koronavirustestiin.

Terveysviranomaiset myös suosittelevat harkitsemaan tarkoin isoihin yleisökokoontumisiin osallistumista.

Lähes 30 uutta tartuntaa

Kymenlaaksossa on todettu viikonloppuna yhteensä 27 uutta koronavirustartuntaa. Uudet tartunnat liittyvät aiemmin todettuihin tartuntaketjuihin.

Aikuiskoulutusoppilaitos Taitajassa Kouvolassa on todettu viikon sisällä koronatartuntojen rypäs.

Lue lisää: Aikuisopiskelijoiden joukossa tartuntarypäs Kouvolassa – potilaat vähäoireisia tai oireettomia: "Toivotaan, että olemme saaneet heidät kiinni"

Pietikäisen mukaan tartuntaketjut ovat isoja, mutta ne ovat tällä hetkellä hallinnassa.

– Suuren tartuntalukeman takana on kohdennettu testaus. Koronavirus ei tällä hetkellä leviä hallitsemattomasti Kymenlaaksossa, infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen sanoo Kymsoten tiedotteessa.

Kymsoten mukaan positiivisten koronavirusnäytteiden osuus kaikista testeistä on edelleen pieni. Kymsotessa on otettu viimeisen viikon aikana yli 2 000 koronavirusnäytettä. Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mukaan testausluku on suurin koko koronavirusepidemian aikana.

Kymenlaakson alueellinen koronaryhmä on tänään maanantaina arvioinut, että alueen koronavirustilanne on edelleen perustason vaiheessa. Seuraavan kerran se arvioi alueen koronavirustilannetta keskiviikkona.