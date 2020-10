Yksinyrittäjistä alle puolet haki koronatukea – erityisasiantuntija: "Moni yksinyrittäjä ei halunnut tai tarvinnut tukea"

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan yksinyrittäjien koronatukea myönnetään noin 95 miljoonaa euroa, kun tukea oli tarjolla 250 miljoonaa euroa. Kaikki Suomen 310 kuntaa ovat jakaneet tukea.

– Ministeriön arvio perustuu ei-satunnaiseen otokseen, joka kattaa noin 57 prosenttia jaettavasta summasta, sekä Kuntaliiton aiemmin tekemiin kyselyihin kunnille, työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Lasse Laitinen kertoo.

Anteliaasti resurssoitu tuki

Lasse Laitinen toteaa, että yksinyrittäjille jaettu tuki oli "aika anteliaasti resursoitu." Hän sanoo, että jälkikäteen katsottuna 2 000 euron avustuksia oli varattu suurelle joukolle yksinyrittäjiä, mikä on yksi syy sille, että jaettu summa jää noin 40 prosenttiin tarjolla olleesta potista.

– Summa mahdollisti jopa 125 000:n yksinyrittäjän tukemisen, kun yksinyrittäjiä on Suomessa Tilastokeskuksen mukaan noin 180 000. Lisäksi on niin sanottuja kevytyrittäjiä. Ja onneksi monella yksinyrittäjällä taloudellinen tilanne on pysynyt sellaisena, että liikevaihto ei ole tippunut 30 prosenttia, joka oli tuen saamisen kriteeri, Laitinen sanoo.

Kuntiin jäänyt jakamaton tukiraha palautetaan takaisin valtiolle. Laitisen mukaan niin sanottua koronatukea voi olla jaossa myös tulevaisuudessa.

– Elinkeinoministeri on todennut, että yksinyrittäjien tuen jatkoa valmistellaan, Lahtinen sanoo.Valtiokonttori voi myöntää yrityksille uutta kustannustukea peräti 550 miljoonan euron verran.

Jopa yli puolet jäänyt jakamatta

Yksinyrittäjille tarkoitettua koronatukea jäi esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla jakamatta miljoonia euroja. Valtion tukipotti alueelle oli yli 14 miljoonaa euroa, josta yrittäjille on jaettu 2 000 euron avustuksia.

Ylen selvityksen mukaan monessa kunnassa puolet tai jopa reilusti enemmän rahoista on jäänyt jakamatta. Näin myös Kalajoella, jossa yritysneuvonta oli aktiivisesti yhteydessä yrittäjiin, kertoo elinkeinojohtaja Miia Himanka.

– Soitimme kaikille yksinyrittäjille, ja kerroimme tuesta, mutta monella ei sitten hakuehdot täyttyneet.

Kalajoella lähes 600 000 euron potista jaettiin vain 222 000 euroa, ja yrityksistä vain noin kolmasosa haki tukea.

Monessa muussakin kunnassa tilanne on samankaltainen. Esimerkiksi Oulussa tukea oli varattu lähes 7 miljoonaa euroa, josta hakemusten perusteella jaettiin hieman yli kaksi ja puoli miljoonaa euroa. Oulussa tukea haki alle 30 prosenttia yksinyrittäjistä.

Yksinyrittäjien tukea oli mahdollista hakea syyskuuhun saakka.