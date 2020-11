Kaakaon markkina myrskyää, mutta suklaan valmistajat luottavat jouluun – karkkivuosi jää kuitenkin aiemmista, ja syy siihen on matkailussa

Koronapandemia tuntuu myötä myös makeisvalmistajien taloudessa.

Koronan ja siihen liittyvien rajoitusten takia tuotteet eivät keväällä käyneet kaupaksi aiempaan malliin. Matkustajamyynti romahti, ja jopa kuluttajien ostostottumuksissa ilmeni paikoin muutoksia.

– Keväällä varsin selkeästi myynti tippui. Ihmiset pysyivät kotona ja suklaa on usein heräteostos, varsinkin suklaapatukat, sanoo Brunbergin toimitusjohtaja Katarina Enholm.

- Kyllä joulu on erittäin tärkeä, mutta on myös nämä muut syksyn kuukaudet. Sen on tärkein sesonki kun me ollaan suklaatalo, sanoo Brunbergin toimitusjohtaja Katarin Enholm. Rami Moilanen / Yle

Koska makeisten tekemisessä on kyse elintarvikkeiden valmistuksesta, on kaikki koronatartuntojen välttämiseksi tarvittavista turvatoimista huolehdittu erityisen tarkasti, kertoo Brunbergin tuotantopäällikkö Arto Salmela.

Tätä on tosin helpottanut se, että tavallisestikin suojavaatteet, tarkka käsihygienia ja tarvittaessa testaukset ovat osa elintarvikkeita valmistavan työtekijän arkea.

Muotoilu on vaahtokarkeissa kaikkein vaikein asia, että saadaan oikean näköinen ja kokoinen tuote, sanoo Brunbergin tuotantopäällikkö Arto Salmela. Rami Moilanen / Yle

Keskeisiä asiota valmistajille ovat myös raaka-aineiden hinnat. Kuluvan vuoden aikana kaakaon maailmanmarkkinahinnat ovat vaihdellut voimakkaasti.

– Kyllä tämä Covid 19 on tuonut lisää epävarmuutta raaka-ainepörsseihin ja siten myös kaakaon hintaan, vahvistaa Enholm.

Samuli Huttunen / Yle

Raaka-aineiden saatavuutta yritykset ovat varmistelleet pitkillä toimitussopimuksilla. Kaakaon suhteen lähes jokaisella valmistajalla on kuitenkin omat, tarkat laatuvaatimuksensa. Tuotteiden on oltava myös kestävästi tuotettuja.

Vaikka kuluva vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen, Brunbergillä luotetaan, että perinteinen suklaatuotteiden sesonki toteutuu myös tänä vuonna.

– Se on tärkein sesonki, kun me ollaan suklaatalo. Meidän myynnistä noin 70 prosenttia tulee suklaatuotteista, ja silloin se on erittäin tärkeä. Mutta kyllä tämä joulumyynti on lähtenyt hyvin liikkeelle, että siinä mielessä toivotaan, että päästään ainakin viime vuoden myyntilukuihin, arvioi Enholm.

Myös Fazerilla joulua odotetaan toiveikkaana.

– Kyllä odotukset joulumyynnin osalta on ihan positiiviset, ja joulumyynti on startannut positiivisessa hengessä. Joulutoimituksethan alkavat yleensä syyskuun loppupuolella, ja myynti on käynnistynyt ihan lupaavasti tässä lokakuun ja marraskuun alun osalta, toteaa Fazer makeisten kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja Tom Lindblad.

Joulumyynti on käynnistynyt positiivisessa hengessä., arvioi Fazer makeisten kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja Tom Lindblad. Patrik Schauman / Yle

Brunbergin tuotteista suurin osa myydään kotimaassa. Fazerilla myös vienti on merkittävää.

Mutta vaikka joulumyynti olisi kuinka hyvä tahansa, ei se välttämättä riitä paikkaamaan esimerkiksi laivojen ja lentoasemien romahtanutta tax-free myyntiä, laskee Lindblad

– Ei se sitä kyllä tee. Kuitenkin travel retail -business, tax free -business on meille niin kuin monelle muullekin valmistajalle ihan merkittävä kanava. Ja kun on kyse globaalista busineksesta, ne miinukset ovat sen verran merkittäviä että se ei kuitenkaan kokonaisuudessaan siirry tähän lähimarkkinoiden joulumyyntiin.