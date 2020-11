Pohjois-Suomen vangit joutuvat matkaamaan satoja kilometrejä rangaistuslaitokseen – Lähin vankila on Ylitorniolla

Pohjois-Suomen vangit saattavat joutua matkaamaan satoja kilometrejä vankilaan. Näin ollen vangit voivat joutua kauas perheistään ja tapaamisia on suunniteltava hyvin.

Esimerkiksi mahdollinen utsjokelainen tutkintavanki joutuu odottamaan tuomiotaan Oulussa, lähes 700 kilometrin päässä kotoaan. Lapin käräjäoikeuden tuomiota odottavat vangit sijoitetaan Oulun vankilaan, joka on Suomen pohjoisin tutkintavankila.

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen johtaja Petteri Autio ja Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluejohtaja Mika Antikainen mukaan pohjoissuomalaiset vangit sijoitetaan lähtökohtaisesti Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloihin.

Nämä vankilat ovat Jyväskylän, Juuan, Kestilän, Kuopion, Mikkelin, Naarajärven, Oulun, Pelson, Pyhäselän, Sulkavan, Sukevan ja Ylitornion vankilat sekä Kuopion ja Oulun vapauttamisyksiköt, jotka ovat pieniä avovankilaosastoja.

Mikkelin, Kuopion, Pyhäselän ja Oulun vankilat ovat tutkintavankiloita, joissa toimintatarjonta on niukempaa ja paikat ovat ensisijaisesti tutkintavangeille. Sukevan vankila on suljetuista vankiloista valvonnan tasoltaan korkeampi ja Pelso matalampi, kertoo Autio.

– Toki pohjoisesta kotoisin olevien osalta korostuu pääsääntöisesti pohjoisimmat vankilat eli Oulun, Pelson, Sukevan, Kestilän ja Ylitornion vankilat, kertoo Antikainen.

Aina vankien sijoittamisessa ei voida huomioida kotipaikkaa

Vankeuslain mukaiset vankilaan sijoittamisen yleisperiaatteet Sijoitettaessa vankeja vankilaan on otettava huomioon rangaistusajan suunnitelman mukaisesti vangin kotipaikka, yhteyksien säilyminen lähiomaisiin tai muihin läheisiin, ikä, sukupuoli, terveydentila, rangaistuskertaisuus, vangin aikaisempi rikollisuus ja vangin oma toivomus sekä mahdollisuudet sijoittua rangaistusajan suunnitelman edellyttämään toimintaan.

Sijoituspäätöstä tehtäessä tulee lisäksi kiinnittää huomiota vangin mahdollisuuksiin hoitaa vankeuden täytäntöönpanoon liittyviä asioita omalla kielellään. Vankia ei tule sijoittaa suljetumpaan vankilaan tai vankilan osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät. Lisäksi on otettava huomioon, mitä 9 §:ssä säädetään.

Alle 18-vuotias on sijoitettava sellaiseen vankilaan, että hänet voidaan pitää erillään aikuisista vangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Lähde: Finlex, vankeuslaki 23.9.2005/767

Suljettuihin vankiloihin tulevien henkilöiden kotipaikkaa ei voida aina huomioida vankiloiden sijainnin vuoksi.

– Tilanne on parempi avolaitosten suhteen. Avolaitokseen ei voida sijoittaa ketään vastentahtoisesti ja avolaitokseen sijoittamiseen tarvitaan aina vangin suostumus ja sitoutuminen päihteettömyyteen sekä päihteettömyyden valvontaan, kertoo Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen johtaja Petteri Autio.

Vaikka vangit sijoitetaan lähtökohtaisesti mahdollisimman lähelle kotipaikkaa, on vanki joskus tarpeen sijoittaa kauas kotipaikasta.

Vankiloiden valvonnan tasoissa ja toimintatarjonnassa on vaihtelua. Vankien väliset vihamisessuhteet vaikuttavat myös laitossijoitteluun. Aution mukaan turvalliselle rangaistuksen suorittamiselle annetaan vankien sijoittelussa suuri painoarvo.

Vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki määrittävät sijoittelun perusteen.

Vanki voi hakea lyhytaikaista siirtoa tavatakseen läheisiään

Vangilla on mahdollisuus tavata läheisiään vankilassa. Antikaisen mukaan tapaamisia on pääsääntöisesti kahdenlaisia. Suljetuissa vankiloissa on valvottuja tapaamisia, joita vankilan henkilökunta valvoo. On myös vapaita eli valvomattomia tapaamisia.

– Avovankiloissa on enemmän vapauksia tähän tapaamiseen ja avolaitoksissa voi olla myös vuorokauden valvomattomia tapaamisia, joissa on lähinnä sitten lapset, lähiomaiset ja puolisot.

Vangilla on mahdollisuus tavata haluamiaan henkilöitä eikä tavattavia henkilöitä ole määritelty sen tarkemmin. Nämä henkilöt voivat olla läheisiä, omaisia tai kavereita.

– Tapaamiset ovat yleensä viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina, mutta tapaamisia järjestetään myös arkisin, kertoo Antikainen.

Mikäli vanki on sijoitettu kauas läheisistään, on hänen mahdollista hakea vankeuslain mukaista lyhytaikaista siirtoa toiseen vankilaan esimerkiksi tapaamista varten tai muusta vastaavasta syystä.

Mikäli vanki on kotoisin Utsjoelta, on vangin oletettavalla perheellä yhä pitkä lähimpään vankilaan. Pohjoisimman vankilan sijaitessa Ylitorniolla on matkaa Utsjoelta noin 550 kilometriä.

Tapaamisia on mahdollista järjestää myös etäyhteyksin esimerkiksi Skype-yhteydellä.

Tällä hetkellä ei vankeja saamelaisalueelta

Lapin ja Pohjois-Suomen vangit tulevat suuremmista kaupungeista eli Rovaniemeltä, Torniosta ja Kemistä, arvioi Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluejohtaja Mika Antikainen.

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen johtaja Petteri Aution mukaan saamelaisalueen kuntien alueelta tulee toisinaan henkilöitä suorittamaan rangaistusta vankiloihin, mutta tällä hetkellä heitä ei ole yhtään vankilassa. Saamelaisalueelta on ollut vankeja suorittamassa myös yhdyskuntaseuraamuksia.

– Ihan juuri päivän tilannetta minulla ei ole tiedossa, mutta tiedän sen, että vuoden aikana on ollut yksittäisiä henkilöitä sieltä pohjoisimpien kuntien alueelta, kertoo Antikainen.

Antikaisen mukaan tämä on luonnollista, että pohjoisen kuntien alueelta on vain yksittäisiä vankeja.