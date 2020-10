Tietovuodon ja kiristyksen kohteeksi joutunut kriisiviestinnän asiantuntija suomii Vastaamon viestintää: "Katastrofaalisen väärin"

Katleena Kortesuo pitää uskomattomana, että Vastaamo on jättänyt toimintaohjeiden etsimisen uhrien harteille.

Katleena Kortesuo pitää uskomattomana, että Vastaamo on jättänyt toimintaohjeiden etsimisen uhrien harteille. Jarno Lindholm

Hämeenlinnalainen tietokirjailija ja viestintävalmentaja Katleena Kortesuo kritisoi Vastaamon toimintaa ja tiedotusta tietovuodon jälkeen.

Yritys profiloitua tietomurron uhrina on kummallinen tapa toimia kriisitilanteessa, jossa 40 000 ihmisen arkaluontoiset tiedot ovat levinneet vääriin paikkoihin.

– Siinä kohtaan, kun kyseessä ovat tavalliset ihmiset ja heidän elämänkohtalonsa ja toisella puolella on yritys, joka tekee 15 miljoonan euron liikevaihtoa, on pikkuisen väärää retoriikkaa asemoitua uhriksi.

Kortesuo itse sai tietää olevansa tietomurron uhri ensimmäisenä median kautta. Vastaamolta tuli asiakasviesti vasta päivää myöhemmin.

– On katastrofaalisen väärin, että ihminen saa lukea joutuneensa rikoksen uhriksi mediasta. Vastaamo viesti pakon edessä, kun ihmiset soittelivat ja kyselivät. Se on erityisen vakava asia.

Ensimmäisen tyrmistyksen jälkeen Kortesuo alkoi kaivamaan tietoja mediasta ja Vastaamon sivuilta. Sen jälkeen hän tutustui Tor-verkkoon ja luki, mitä siellä asiasta puhuttiin.

Alkoi käytännön toimet, jotka Kortesuo listasi myös blogiinsa (siirryt toiseen palveluun).

– Lähdin turvaamaan omaa yksityisyyttäni, kun tiesin että henkilötunnus on myös mennyt mukana. On uskomatonta, että näiden asioiden kaivaminen on uhrien työtä, ei Vastaamon.

Vastaamon kolme tiedotusvirhettä

Psykoterapiakeskus Vastaamo sai tiedon murrosta syyskuun lopussa. Tiedote asiasta tuli julki vasta kuukautta myöhemmin. Vaikka KRP olisikin ohjeistanut tiedotusta tutkinnallisista syistä, olisi ollut paljon valmistelevaa tehtävää.

– Heillä oli kuukausi aikaa valmistella tiedotus valmiiksi. Tiedotteet olisi pitänyt tehdä asiakkaille niin, että niissä olisivat olleet listattuna ne asiat, mitä uhrien pitää seuraavaksi tehdä ja mistä hakea apua. On väärin, että nyt kiristyksen kohteiksi joutuvat yksityiset ihmiset tekevät nämä asiat heidän puolestaan.

Vastaamon Hämeenlinnassa sijaitseva toimipiste pitää oviaan suljettuna eikä puhelimeen vastata. Petteri Bülow / Yle

Toisena ja erityisen vakavana virheenä Kortesuo pitää sitä, että tieto tuli ensimmäisenä median kautta, ja sitä on tullut vähitellen eikä Vastaamo itse ole ollut viestinnässä aktiivinen.

Kolmas virhe on, että Vastaamo uhriutuu eikä toimi aktiivisesti todellisten uhrien, eli yksityisten ihmisten auttamiseksi.

Kortesuo on itse yrittänyt käydä Vastaamon toimipisteessä Hämeenlinnassa saadakseen tietää, mitä tietoja hänestä on kirjattu ylös, mutta käynti oli turha.

– Ovi oli lukossa ja ovessa olevasta kännykkänumerosta vastasi automaattivastaaja, jossa pyydettiin laittamaan sähköpostia. Minulla ei ole siis mitään keinoa tavoittaa ihmisiä, sanoo Katleena Kortesuo.

Iltalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Vastaamo on nyt palkannut maineenhallintaan erikoistuneen Tekirin hoitamaan kriisiviestintäänsä.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot Vastaamon tietomurrosta