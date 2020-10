Kansallisen lääkekehityskeskuksen sijaintipaikaksi varmistui Turku

Kansallisen lääkekehityskeskuksen sijaintipaikaksi on varmistunut Turku.

Asiasta kertoi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) Yle Turun puheenjohtajatentissä. Hän tiedusteli asiaa vastuuministeriltä, sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurulta (sd.).

–Kiuru kertoi minulle viime viikolla, että asiaa edistetään. Keskus on tulossa Turkuun. En puristanut hänestä valitettavasti aikataulutietoja. Kaupunki on kuitenkin Turku ja asialle on varattu rahoja jo viime vaalikauden aikana, eli nyt asiaa pitää vain edistää.

Lääkekehityskeskuksen tarkoituksena on parantaa yliopistoissa tehtyjen löydösten kaupallista potentiaalia. Sosiaali- ja terveysministeriölle valmistui viime vuonna selvityshenkilö Jyrki Liljeroosin tekemä raportti, jossa oli selvitykset lääkekehityskeskuksen sijaintipaikasta ja yhtiömuodosta.

– Viime hallituskaudella ehdittiin selvittää keskusen liiketoimintamuoto ja ehdotus sijaintipaikasta. Keskus palvelee koko Suomea, Saarikko kertoo.

Aikataulu vielä auki

Keskuksen perustamisesta päättää sosiaali- ja terveysministeriö ja istuva sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru. Aikataulu on vielä auki – osin koronapandemiankin takia, arvioi Saarikko.

– Korona on pitänyt sen ministeriön niin kiireisenä, että sallittakoon se, että iso tulevaisuushanke on antanut odottaa itseään.

Turun yliopiston aikaisemman arvion mukaan keskuksen perustamis- ja käyttökustannukset ovat ensimmäisen seitsemän vuoden ajalta noin 25–30 miljoonaa euroa.

– Auki ovat sellaiset kysymykset, kuin tuleeko keskuksen taustalle osakeyhtiö tai millainen sen suhde yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin on. Siinä luodaan tyhjästä uutta.

Viime vaalikauden hallitus päätti rahoittaa lääkekehityskeskusta 11 miljoonalla eurolla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan nykyiseltä hallitukselta vaadittaisiin noin 20 miljoonan euron panos, että keskus saataisiin toimintaan asti.

