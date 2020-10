Japanissa yhä harvempi nainen on tullut raskaaksi korona-aikana – maan tulevaisuus huolestuttaa, ja siksi tarjolla on porkkana vastanaineille

Japanin syntyvyys on ollut laskussa jo pitkään. Kuvan japanilaistyttö on henkiolentoa esittävän patsaan äärellä Fukusakissa.

Japanin ikääntyvään väestöön liittyvä kriisi on syventynyt koronapandemian aikana, kertoo uutistoimisto Reuters. (siirryt toiseen palveluun)

Tänä vuonna yhä harvempi japanilainen on tullut raskaaksi tai solminut avioliiton. Uutistoimiston mukaan vastikään julkaistut viralliset tilastot osoittavat, että huhti-kesäkuussa raskaana olevia naisia oli 11,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Myös avioliittoja solmittiin tuona ajankohtana 36,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Romahdus avioliittojen solmimisessa on merkittävää, sillä Japanissa lapset syntyvät harvoin avioliiton ulkopuolelle.

– Luulen, että koronaviruksen leviäminen on saanut monet huolestumaan raskaaksi tulemisesta, synnyttämisestä ja lasten kasvattamisesta, Japanin syntyvyysasioista vastaava ministeri Tetsushi Sakamoto arvioi viime viikolla.

Dai-ichi Life Research -instituutin taloustieteilijä Hideo Kumano pitää pandemian aiheuttamaa muutosta huolestuttavana.

– Tämä on todella vakavaa, sillä negatiiviset vaikutukset voivat säilyä pitkään. Taloudellinen laskusuhdanne voi johtaa väheneviin avioliittoihin ja sen kautta vähenevään syntyvyyteen, Hideo Kumano luonnehtii Reutersin mukaan.

Porkkanana avustus vastanaineille

Japanin yhteiskunta on maailman ikääntynein, mikä on riski maan taloudelliselle kasvulle ja valtion taloudelle. Arvioiden mukaan 35 prosenttia Japanin väestöstä on yli 65-vuotiaita vuoteen 2050 mennessä. Maassa on tällä hetkellä noin 126 miljoonaa asukasta.

Alhaiset syntyvyysluvut ovat huolestuttaneet maata jo pitkään. Aiempi pääministeri Shinzo Abe on luonnehtinut tilannetta "kansalliseksi kriisiksi".

Vuonna 2019 synnytysten määrä väheni 5,8 prosentilla. Vauvoja syntyi vain 865 000, mikä on pienin vuosittainen luku koskaan. Japanin lastentautien järjestö on varoittanut, että pandemian vaikutukset syntyvyyden laskuun voivat yltää jopa kymmenen vuoden päähän.

Päättäjät ovat yrittäneet ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot kannustaakseen japanilaisia lisääntymään.

Pariskunta avioitui perinteisin šintolaismenoin Tokiossa tämän vuoden maaliskuussa. Korona on romahduttanut Japanissa solmittujen avioliittojen määrää. Clement Cazottes / AOP

Ensi vuoden huhtikuusta alkaen vastanainut pari voi saada 600 000 jenin eli noin 4840 euron avustuksen avioliittonsa alkutaipaleella. Rahaa jaetaan kunnissa, jotka ovat hallinnon vastanaineita tukevassa ohjelmassa.

Summalla on tarkoitus maksaa esimerkiksi vuokria. Avustuksesta kertoi syyskuussa muun muassa Japan Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Lisäksi japanilaisille kustannetaan esimerkiksi hedelmällisyyshoitoja ja sairausvakuutuksia, kertoo Reuters.

Talouskasvusta ennustetaan hidasta

Pandemian mukanaan tuoma epävarmuus on siis saanut japanilaiset entisestään epäröimään lasten hankkimista. Ikääntyvä väestö puolestaan vaikuttaa taloudellisiin näkymiin sekä jo nyt että tulevaisuudessa.

Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Japanin talous kohenee ensi vuonna vain 2,3 prosentilla, vaikka maailmanlaajuisesti talouden odotetaan kasvavan 5,2 prosentilla.

Taloustieteilijä Kumanon mukaan syntyvyyden lasku on merkittävä syy Japania koskevaan heikkoon ennustukseen.

Taloustieteilijät ovat arvioineet, että Japanin talous saattaa päästä pandemiaa edeltävälle tasolle vasta vuonna 2024.

