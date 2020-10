Tämä pohjalaisten kannattaa nyt tietää koronasta – näin infektiolääkärit vastasivat ajankohtaisiin kysymyksiin

Pohjalaismaakunnat ovat edelleen koronaepidemian eri vaiheissa. Paras tilanne on Keski-Pohjanmaalla, jossa eletään vielä perustasossa. Soiten alueella todettiin 26.10. yksi uusi tartunta.

Etelä-Pohjanmaa on kiihtymisvaiheessa ja Pohjanmaa leviämisvaiheessa, vaikka tartunnat ovat viime päivinä kääntyneet selvään laskuun.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin myös 26.10. yksi uusi ja Vaasan sairaanhoitopiirissä kuusi tartuntaa.

Juha Salonen, Vaasan sairaanhoitopiiri: Kovaa työtä on jatkettu kuukauden verran, ja nyt se on viimeisen viikon aikana alkanut tuottaa tulosta. Kun pahimmassa vaiheessa oli 80 positiivista tartuntaa päivässä, nyt useampana päivänä alle kymmenen ja parhaimpana vain yksi tartunta. Olemme vielä leviämisvaiheessa, mutta alamme lähestyä muiden sairaanhoitopiirien ilmaantuvuus-lukuja.

Elina Kärnä, E-P:n sairaanhoitopiiri: Meillä viikot 40 ja 41 olivat pahimmat, mutta nyt sinnikkään työn tuloksena lähestymme perustasoa. Voi olla, että alueellinen koronanyrkki toteaa tällä viikolla, että palamme perustasoon. Tartutaketjut on saatu sammumaan tai ainakin ovat sammumassa. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että näin jatkuu, vaan varaudumme, että tulee myös uusia ryppäitä

Marko Rahkonen, Soite:Myös meillä viikoilla 40-41 tuli nelisenkymmentä tapausta. Ketjut on kuitenkin saatu hallintaan ja nyt päivä- ja viikkokohtaiset luvut ovat menneet hyvin alaspäin. Tällä hetkellä tulee yksittäisiä tapauksia.

Joukkueurheilun kilpailut harrastesarjoissa tauolle?

Pohjalaismaakuntien infektiolääkäreiden maanantaina 26.10. julkaistu kannanotto joukkueurheilusta on hämmentänyt ja herättänyt kysymyksiä.

Lääkärit vetoavat, että aikuisten ja vanhempen junioreiden joukkueurheilun kilpailutoiminta laitettaisiin tauolle toistaiseksi, kunnes koronatilanne maakunnissa helpottaa.

Lääkärit toivovat myös, että joukkueet eivät matkustaisi sairaanhoitopiirien välillä kilpailutapahtumiin. Perusteena on alueiden erilainen koronaepidemiatilanne.

Mihin vetoomuksella pyritään?

Juha Salonen: Ihmiset kulkevat sairaanhoitopiirien rajojen yli, ja tartunnat kulkevat ihmisten mukana. Vaasan sairaanhoitopiirin tartuntatilanne poikkeaa muista. Meidän tehtävämme ja vastuumme on reagoida, ettei kierretä Vaasan tiukempia rajoituksia, ja esimerkiksi viedä kilpailuja järjestettäväksi niiden sairaanhoitopiirien alueille, joissa ei ole niin tiukkaa kokoontumisrajoitusta.

Onko tällaisesta havaintoja esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla, jossa koronatilanne on koko ajan pysynyt perustasolla?

Marko Rahkonen: Ei, mutta huoltajilta ja joukkueilta on tullut yhteydenottoja, että uskaltaako Vaasan alueelle lähteä pelaamaan, ja uskaltaako mennä Keski-Pohjanmaallakaan järjestettyyn otteluun, jos sinne tulee Vaasan sairaanhoitopiirin alueelta joukkueita. Vetoomuksen tarkoituksena on myös se, että pohjalaismaakunnissa mentäisiin yhteisillä pelisäännöillä.

Elina Kärnä: Joka alueella on hieman erilaiset suositukset. Meillä Etelä-Pohjanmaalla kiihtymisvaiheen suositus on enintään 20 hengen kokoontumisiin. Meille on tullut yhteydenottoja, että kokoontumisrajoituksia on rikottu. Olemme myös jo ennen vetoomusta suositelleet ottelutoiminnan tauottamista lokakuun loppuun.

Tauolle halutaan laittaa aikuisten ja vanhempien junioreiden harrastussarjojen ottelut. Mitä ovat vanhemmat juniorisarjat? Onko ikäraja 15 tai 16 vuotta?

Elina Kärnä: Emme halunneet antaa varsinaista ikärajaa, koska kansallisestikaan ei tällaista linjausta ole tehty. Harrastustoimintaa saa ja pitääkin olla. Kilpailutoimita on erilaista, koska silloin otteluihin tulee kilpailijoita, tuomareita, toimitsijoita ja yleisöä eri sairaanhoitopiireistä.

Kyseessä ei ole ottelutoiminnan kielto, vaan suositus, eli ne noudattavat jotka noudattavat?

Elina Kärnä: Kyseessä on vetoomus.

Minkä kokoisia ryhmiä urheiluharrastuksessa saa olla koolla?

Juha Salonen: Vaikean tilanteen aikana määrä pyritään rajaamaan niin pieneksi kuin mahdollista. Kymmenen on hyvä rajoitus, sillä voidaan minimoida tehokkaasti jatkotartuntoja. Mutta rajoitusta ei tietenkään jatketa yhtään pidempään kuin on tarpeen.

Pohjalaismaakuntien infektiolääkärien kannanotto: Joukkueurheilun kilpailut jäihin toistaiseksi, älkää matkustako kilpailemaan toisen maakunnan alueelle

Milloin testiin ja mitä, jos se onkin positiivinen?

Kuka pääsee testiin ja kuinka nopeasti nyt saa tuloksen?

Elina Kärnä:Etelä-Pohjanmaan valtteja koronataistelussa ovat oma testauslaboratorio ja nopeus. Testauksesta tulokseen kestää noin vuorokausi. Eli nopeasti testaus, tulos ja jäljitys. Arkisin teemme 400-600 testiä ja viikonloppuna vähän vähemmän.

Marko Rahkonen:Emme me ainakaan huonommaksi jää siinä, että testiin pääsee nopeasti eli vuorokauden sisällä. Mutta täytyy sanoa, että olen hieman kade Seinäjoen omasta testauslaboratoriosta. Meillä osa testistä valmistuu Oulussa, jolloin tuloksen saantiin tulee viivettä. Pääsääntöisesti kuitenkin saamme vuorokaudessa myös testitulokset. Näytteitä otetaan 200 päivässä, parhaimmillaan jopa 500. Olemme ottaneet käyttöön sähköisen ajanvarauksen eli testausajan voi varata omapalvelun kautta.

Juha Salonen: Pahimpana aikana otimme 500-700 näytettä. Määrä moninkertaistui kevään jälkeen. Nyt testimäärät ovat jo hieman laskussa. Testit analysoidaan Tampereella. Pahimillaan viive on ollut 5-6 päivää, nyt vastaukset saadaan parissa päivässä ja pikaetesteillä jo saman päivän aikana. Pyrimme testaamaan kaikki, joilla on vähäisiäkin hengitystieoireita, ja jotka hakeutuvat testattavaksi.

Testi näyttää positiivista. Kauanko on oltava karanteenissa, vaikka tauti olisi lievä tai täysin oireeton? Kauanko tartutan muita?

Elina Kärnä: Jos testi on positiivinen, lääkäri soittaa potilaalle ja kartoittaa oirekuvan. Tartuttavuudesta tiedetään, että virus on tartuttavimmillaan alkuvaiheessa. Siksi esimerkiksi jäljitys on muuttunut niin, että kaksi päivää ennen oireiden alkua henkilö voi olla tartuttava ja siitä lähtien jäljitystä tehdään. Lievissä koronatapauksissa eristysaika on nyt THL:n linjauksella seitsemän vuorokautta. Jos oireiden jälkeen on pari päivää oireettomana, eristämispäätös voidaan purkaa. Tai jos oireet kestävät pidempään, myös eristämistä jatketaan pidempään.

Influenssarokotukset ovat meneillään. Osalle piikki voi nostaa kuumetta. Onko mentävä koronatestiin?

Juha Salonen: Jos on juuri ottanut influenssarokotteen ja samana iltana nousee lämpöä, niin ei tarvitse mennä koronatestiin. Tärkeää on, että ottaa rokotteen. Kahden viruksen samanaikainen sairastaminen voi olla huomattavan vaikeaa. Ja hankala influenssasyksy ja -talvi myös vaikeuttaisivat koronan torjuntaa.

Nokka vuotaa. On kuumeinen olo ja veren maku suussa. Onko syytä hakeutua testiin?

Elina Kärnä:Nyt on liikkeellä jo rino- ja enterovirusta eli olon syynä voi olla aivan muu kuin korona, mutta ohjeistus on, että lievistäkin hengitystieoireista pitäisi hakeutua testiin: Näin saadaan poissuljettua koronavirus.

Jos on toistakymmentä vuotta sairastanut diabetesta ja ikää on yli 70-vuotta, onko koronatartunta kuolemaksi?

Marko Rahkonen: 65-70 ikäisillä jo riski vaikeampiin tautimuotoihin lisääntyy. Myös perustaudit lisäävät riskiä, koska ne voivat aiheuttaa sairastamisen aikana lisäongelmia. Iäkkäämmistäkin moni sairastaa koronan kohtalaisen lievillä oireilla, mutta koskaan ei voi ennakoida tai tietää ikään katsomatta, kuka saa vaikeampia oireita

Maskit mietityttävät

Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla on voimassa laajennettu maskisuositus eli maskia suositellaan pidettäväksi julkisessa liikenteessä, korkeakouluissa ja yliopistoissa ja toisen asteen oppilaitoksissa eli lukioissa ja ammattikouluissa. Sen käyttö on suositeltavaa myös liikuttaessa paikoissa, joissa turvavälien pitäminen on hankalaa.

Pohjanmaalla maskia suositellaan käytettäväksi aina, kun liikkuu julkisissa tiloissa. Samoin myös, kun vierailee sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, vaikka turvavälien noudattaminen olisi mahdollista. Pohjanmaan alueella maskisuositus koskee myös yläkouluja.

Voiko venttiilillä varustettua FFP2-luokan maskia käyttää kaupoissa ym. missä maskisuositus on voimassa. Mikä on sen teho verrattuna kangasmaskiin ja kertakäyttömaskiin?

Marko Rahkonen: Kangasmaski suurin teho perustuu siihen, että maskin kanssa ei itse levitä ympäristöön pisaroina virusta eli suojataan muita samassa tilassa olevia. Tehokkaammat ammattikäyttöön tarkoitetut suojat eli kirurgiset suojat suojaavat myös käyttäjäänsä jonkin verran lentäviltä pisaroilta. Mutta mitä useampi käyttää maskia, sen paremmin ilmassa lentävät virukset vähenevät.

Koska koronatilanne helpottuu?

Salonen, Rahkonen, Kärnä: Koronan kanssa joudutaan tekemään tuttavuutta vielä kauan: Pitkään joudutaan vielä sietämään. Rokote, joka tehoaisi ikäihmisiin ja riskiryhmiin olisi hyvä uutinen.

