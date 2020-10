Korona ei enää jarruta, vaan satojen miljoonien Apotti tulee nyt myös HUSin vaativimpiin sairaaloihin – johtajaylilääkäri: "Nyt on oikea aika"

Helsingin ja Uudenman sairaahnoitopiirin eli HUSin kaikki sairaalat ovat pian potilastietojärjestelmä Apotin piirissä.

Järjestelmä otetaan käyttöön Meilahden Tornisairaalassa, Kolmiosairaalassa, Syöpätautien kilinkalla, Haartmanin sairaalassa, Silmä-korvasairaalassa, Uudessa lastensairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa ja Kirurgisessa sairaalassa lauantaina 31. lokakuuta.

HUSin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan Apotti helpottaa terveydenhuollon työtä, kun potilastietojen kirjaaminen yhdenmukaistuu ja tiedon siirtely paikasta toiseen vähenee. Samalla se sujuvoittaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Kun Apotti laajenee, myös sen asiakkaille suunnattu Maisa-portaali tulee entistä useampien käyttöön. Sen kautta potilaat pääsevät esimerkiksi videoyhteyteen heitä hoitavan henkilöstön kanssa.

– Maisa vahvistaa potilaan omaa roolia hoidon kehittämisessä, Mäkijärvi sanoo.

Lauantain jälkeen HUSin sairaaloiden yli 20 000 hoitohenkilöstön jäsentä käsittelee Apotissa yli 600 000 potilaan tietoja vuosittain.

Lääkärit ovat purreet hammasta Apotin kanssa

Apotti maksaa HUSille 194 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosittaiset käyttökustannukset ovat lähes 65 miljoonaa euroa.

Järjestelmää on kehitetty vuosia ja se on kerännyt matkan varrella paljon kritiikkiä (siirryt toiseen palveluun)lääkäreiltä ja muulta henkilökunnalta.

Esimerkiksi lääkeannostelua koskevien tietojen siirto Kanta-palvelun reseptikeskuksesta Apottiin on ollut työlästä lääkäreille.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtajan Hannu Välimäen mukaan ongelmaa on jo helpotettu parantamalla Apotin käytettävyyttä. Myös se on auttanut asiaa, että Apottiin on vähitellen kirjattu valmiiksi yhä useamman potilaan tietoja, joita ei tarvitse enää hakea reseptikeskuksesta. Nyt järjestelmässä on jo noin kahden miljoonan ihmisen ptoilastiedot.

– Manuaalista työtä on vähemmän nyt, Välimäki vakuuttaa.

Koronasta ja Apotista on jo opittu

Tähän saakka HUSin Helsingin sairaaloista vain Naistenklinikka on ollut Apotin piirissä. Siellä se otettiin keväällä käyttöön. Muiden Helsingin sairaaloiden kohdalla järjestelmän käyttöönottoa lykättiin keväällä koronatilanteen vuoksi, koska se söi resursseja.

Apottia ei haluttu samaan aikaan ylimääräiseksi haasteeksi, koska järjestelmään siirtyminen ei ole sujunut ongelmitta muuallakaan. Alkuun esimerkiksi HUSin sairaalossa Hyvinkäällä ja Raaseporissa jouduttiin karsimaan poliklinikka-aikoja, että henkilöstölle jäi aikaa uuden järjestelmän haltuunottoon.

HUSin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan nyt on oikea hetki siirtyä Apottiin Helsingin sairaaloissa, vaikka koronavirus jyllää edelleen. Pandemia on tutumpi kuin keväällä, ja sairaaloissa on riittävästi paikkoja tehohoitoa myöten.

– Nyt on oikea aika. Osaamme hoitaa koronapandemiaa eri tavalla kuin keväällä.

Marraskuussa saattaa olla ruuhkia

Hannu Välimäen mukaan Meilahden sairaala-alueen mukaantulo on Apotin suurin koetinkivi, mutta siihen on valmistauduttu huolellisesti.

– HUSin vaativimmat toiminnot tulevat mukaan. Useaan kertaan on testattu, että käyttöongelmia ei tule.

HUSin mukaan Apotin käyttöönottoon on varauduttu marraskuun aikana ylimääräisellä henkilöstöllä. Sairaalat palvelevat potilaita ja asiakkaita normaalisti. Päivystystoiminnassa voi kuitenkin olla ruuhkaa.

Apotti otetaan tämän viikon lauantaina käyttöön myös Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa, mutta vain HUSin toiminnoissa. Kaupungin sairaalat eivät siis kokonaisuudessaan siirry Apotin piiriin.

HUS diagnostiikan kuvantamistoiminnot ottavat Apotti-järjestelmän käyttöön vasta huhtikuussa 2021.

Aiemmin Apotti on jo otettu käyttöön HUSin sairaaloissa Vantaalla, Espoossa, Hyvinkäällä, Raaseporissa ja Lohjalla.

