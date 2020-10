Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto Monika Fagerholmille – "En uskonut, että saisin sitä koskaan"

Monika Fagerholm on saanut Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 kirjallisuuspalkinnon romaanistaan Vem dödade bambi? (Kuka tappoi bambin?). Palkinnon arvo on 47 000 euroa.

Romaani kertoo nuorten bileissä tapahtuneesta joukkoraiskauksesta. Kirja ei niinkään keskity itse tapahtumaan, vaan siihen mitä kaikkea väkivallanteko aiheuttaa yhteisössä, uhrissa ja ennen kaikkea tekijässä.

Fagerholm kertoo kuulleensa Pohjoismaiden suurimman kirjallisuuspalkinnon saamisesta vain pari päivää sitten.

– Olin sunnuntaina opettamassa, ja puhelin oli äänettömällä. Katsoin, että kuka idiootti on soittanut neljä kertaa sunnuntaina aamupäivällä, kirjailija nauraa.

Suomalainen on ollut ehdolla palkinnon saajaksi aiemmin jo kolme kertaa.

– Tuntuu aivan mahtavalta. Olen edelleen shokissa. Tämä on niin hieno palkinto, että en koskaan ajatellut, että saisin sitä.

Fagerholm on erityisen iloinen siitä, että hän sai palkinnon juuri Kuka tappio bambin? -romaanistaan, sillä se on vahvasti ajassa kiinni. Kirjailijan mukaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta on alettu puhua pikku hiljaa enemmän 2000-luvun aikana ja etenkin viime vuosina metoo-kampanjan ansiosta.

– Aikaisemmin siitä ei puhuttu, koska se on mielletty yksityisasiaksi. Aina kun tapahtuu väkivaltarikos, se ei ole yksityisasia.

On kymmenes kerta, kun Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto tulee Suomeen. Vuodesta 1962 lähtien jaetun palkinnon ovat saaneet muiden muassa Väinö Linna, Antti Tuuri, Kari Hotakainen, Sofi Oksanen ja Kjell Westö.

Monika Fagerholm kertoo Kuka tappoi bambin? -romaanistaan Aamun kirja -ohjelmassa.

Lue myös:

Monika Fagerholm sai suuren kirjallisuuspalkinnon – summa ohittaa Finlandia-palkinnon

Kulttuurivieras Monika Fagerholm ei pelkää puhua alkoholismistaan: Vahva tahto on pahasta, piru voittaa aina

Myös kaksi muuta palkintoa Suomeen

Pohjoismaiden neuvosto jakaa vuosittain kirjallisuuspalkinnon lisäksi tunnustukset musiikissa, elokuvassa, lasten- ja nuortenkirjallisuudessa sekä ympäristöasioissa ansioituneille. Kunkin palkinnon arvo on 47 000 euroa.

Tämän vuoden musiikkipalkinnon sai säveltäjä Sampo Haapamäki teoksestaan konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille. Haapamäki palkittiin teoksesta, jossa raadin mukaan yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla luonnollinen musikaalisuus, vaikuttava käsityötaito ja väsymätön tutkimusmatka klassisen musiikin traditioihin.

Jenny Lucanderin kuvittama Vi är lajon! voitti tämän vuoden Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinnon. Niklas Sandström.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto myönnettiin kuvakirjalle Vi är lajon!. Teoksen on kirjoittanut ruotsalainen kirjailija Jens Mattsson ja kuvittanut suomalainen kuvittaja Jenny Lucander.

Elokuvapalkinnon sai Dag Johan Haugerudin käsikirjoittama ja ohjaama ja Yngve Sætherin tuottama norjalaiselokuva Beware of Children.

Ympäristöpalkinnon sai puolestaan färsaarelainen Jens-Kjeld Jensen työstään, jossa hän on kohdistanut huomiota Färsaarten luonnon monimuotoisuuteen.