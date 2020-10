Tästä asuinalueesta piti tulla 15 000 asukkaan unelmakohde, mutta Hennaan ei tahdota saada edes yhtä kerrostaloa

Aluekehityksen asiantuntijan mukaan Henna on "mielenkiintoinen poikkeus ja outo tapaus".

Kerrostaloja kivijalkapalveluineen, yhteisöllistä osuuskunta-asumista, omakoti- ja rivitaloja. Päiväkoti naapurissa. Asumista luonnonhelmassa, mutta kävelymatkan päässä juna-asemalta. Helsinkiin alle tunnissa ja Lahteen vartissa. Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta?

Orimattilan kaupungin suunnitelma Hennan aseman ympärille rakentuvasta tuhansien ihmisten asuin- ja työskentelyalueesta (siirryt toiseen palveluun)ei ole ottanut tulta alleen. Kaupunki on satsannut Hennan alueen kehittämiseen tähän mennessä noin 15 miljoonaa euroa, mutta toistaiseksi paikalle on noussut vasta muutama omakotitalo.

Tällä hetkellä Hennaan on kaavoitettu koteja noin tuhannelle ihmiselle. Omakotitalotontteja on lokakuuhun 2020 menessä myyty tai vuokrattu yhteensä 11. Elina Rantalainen / Yle

Jo solmittu aiesopimus ensimmäisen kerrostalon rakentamisesta kaatui, kun tiloihin ei saatu tarpeeksi sitovia varauksia. Neuvotteluja uusien toimijoiden kanssa tosin käydään.

– Jos nyt ei ihan kuukausittain niin useita kertoja vuodessa. Kiinnostusta on, mutta rohkeutta ensimmäisen askeleen ottamiseen ei ole löytynyt, kertoo Orimattilan kaupungin kehittämispäällikkö Jenni Tolvanen.

Hän puhuu muna-kana -ilmiöstä: alueelle ei saada asukkaita, koska valmiita taloja tai palveluita ei ole, ja rakennusfirmat eivät innostu, koska asukkaita ei ole. Tolvasen usko alueeseen ei kuitenkaan ole haalistunut.

– Henna on Orimattilalle kunnianhimoinen ja uusi hanke. Vuosi vuodelta tiedetään enemmän siitä, mihin kehittämisessä kannattaa panostaa, hän sanoo.

Päiväkodistako ratkaisu?

Alueen vetovoimaan uskoo myös Hennan tuore asukas Tiia Mäkäläinen. Hän muutti perheineen vasta valmisuneeseen omakotitaloon elokuussa.

– Halusimme luonnon lähelle. Lisäksi täältä on hyvät yhteydet joka paikkaan, hän kertoo.

Mäkäläisten perhe on tyytyväinen uuteen asuinalueeseensa, mutta kaipaa lähelle palveluita.

– Päiväkoti olisi meille ja koko Länsi-Orimattilalle tosi tärkeä, Tiia Mäkäläinen sanoo.

Orimattilan kaupungin kehittämispäällikkö Jenni Tolvasen mukaan kyselyitä Hennasta tulee jatkuvasti, mutta monelle potentiaaliselle muuttajalle päiväkoti on kynnyskysymys.

Myös Tolvanen pitää ratkaisua päiväkodista jopa käänteentekevänä. Hän uskoo, että päätös päiväkodin rakentamisesta Hennaan tehdään tänä syksynä, jolloin rakentamaan päästäisiin ensi vuonna.

– Mielestäni ne panostukset, jotka Hennaan on jo tehty, kannattaa ehdottomasti laittaa poikimaan. Meidän täytyy lunastaa ne lupaukset, jotka joskus on annettu, Tolvanen sanoo.

"Hennan pitäisi olla menestystarina"

Aluekehityksen asiantuntija Timo Aron mukaan moni asia puhuu Hennan kehittymisen puolesta: sijainti, liikenneyhteydet ja erityisesti ratayhteys.

– Hennassa on ihmisille tilaa ja väljyyttä rakentaa omien unelmiensa mukaan. Näitä kun ajattelee, Hennan pitäisi olla menestystarina, hän sanoo

Hennan juna-aseman avajaisia vietettiin joulukuussa 2017. VR:n mukaan Hennan aseman matkustajamäärä oli viime vuonna 60 000. Elina Rantalainen / Yle

Aron mukaan nyt näyttää kuitenkin siltä, että Hennan kehitys on jämähtänyt aloilleen eikä nytkähdys eteenpäin välttämättä tule itsestään.

– Hennalla on kuitenkin puolellaan kaikki tarvittava, jotta alue lähtee positiivisen kasvun kehälle. Siinä suhteessa Henna on mielenkiintoinen poikkeus ja outo tapaus, hän pohtii.

Aro työskentelee aluekehityksen konstulttitoimisto MDI:ssä ja on laatinut Orimattilalle viime vuonna kehitysehdotuksia sisältävän muuttoliikeanalyysin. Analyysissä rohkaistaan kaupunkia hyödyntämään väestökilpailussa sijaintiaan Helsingin ja Lahden välissä ja panostamaan pitkäjänteisesti Hennan alueeseen.

Kehittämien jakaa mielipiteitä

Kysymys Hennan kehittämisestä on jakanut alusta alkaen Orimattilan asukkaiden ja päättäjien mielipiteitä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Lonka (kesk.) kertoo vastustaneensa alkuperäisiä Henna-suunnitelmia, mutta puoltavansa kehittämisen harkittua jatkamista nyt, kun alueeseen on jo sijoitettu miljoonia.

Valtuuston varapuheenjohtajana toimiva Jarmo Keskevaari (kok.) sen sijaan on ollut hankkeen puolella alusta asti.

– Sillä tavalla on menty pieleen, että kerrostalohanke ei ole edennyt, mutta kyllä siellä koko ajan tapahtuu, vaikkakin hitaasti, hän sanoo.

Keskevaari ajattelee, että Henna voisi olla hyötyjien joukossa, kun niin sanottu Nurmijärvi-ilmiö on koronan myötä alkanut taas nostaa päätään. (siirryt toiseen palveluun)

Kukaan tuskin kuitenkaan uskoo alkuperäisiin suuriin suunnitelmiin 15 tuhannesta asukkaasta pitkälläkään aikavälillä.

– Kymmenen vuoden päästä asukkaita voisi olla 3000, arvelee Keskevaari.

– Toivoisin, että täällä kymmenen vuoden päästä olisi 2000 asukasta, arvioi puolestaan kehittämispäällikkö Jenni Tolvanen.

Ainakin yksi tyytyväinen perhe

Vielä Hennassa on kuitenkin hiljaista. Aluetta halkovan Hennan bulevardin varrella liikennemerkit kiiltelevät uutuuttaan toimettomina. Aseman parkkipaikka on puolillaan autoja, mutta aseman ympäristössä ei näy ristin sielua. Yhden omakotitalon ikkunoista näkyy valoa. Se on Mäkäläisten talo.

Tiia Mäkäläinen arvostaa uuden kotinsa sijaintia luonnonhelmassa, mutta hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Elina Rantalainen / Yle

– Toivotaan tietysti naapureita ja erityisesti lapsiperheitä, mutta meille se ei ole mikään katastrofi, jos alue ei lähde ihan siihen kukoistukseen, mitä alun perin on suunniteltu, Tiia Mäkäläinen sanoo.

Mäkäläisille luonnonläheisyys on alueen tärkein arvo, eivätkä he kuvitelleetkaan, että siitä hetkessä rakentuisi mainosten maalaileman kuvan mukainen moderni puutarhakaupunki.

– Mutta näemme kyllä alueen potentiaalin.

Mäkäläinen pitää ongelmallisena sitä, että kaupunki tuntuu nyt soutavan ja huopaavan alueen kehittämisen kanssa.

– Silloin ei ainakaan voi onnistua, jos ei edes lähdetä yrittämään täysillä.

