Marja Sannikka: Oppositiosta on helppo huudella

Puolueilla on tapana muuttaa kantojaan sen mukaan, ovatko ne oppositiossa vai hallituksessa. Kuinka uskottavia vaihtoehtoja nykyoppositio tarjoilee, kysyy Marja Sannikka videoblogissaan.

Politiikka on vaikea laji, mutta on yksi paikka, missä se on helppoa ja kivaa – oppositiossa: ei vastuuta ja kaikki mahdollisuudet kritisoida.

Tätä mahdollisuutta myös nykyoppositio käyttää. Välillä hallituksen kritisoiminen johtaa oppositiopuolueet vastustamaan tai kannattamaan asioita, joista ne ovat itse hallituksessa olleet päinvastaisella kannalla.

Pitkään hallitusvastuuta kantaneesta kokoomuksesta on oppositiossa kuoriutunut kiivas koulutuksen ja hoitajien puolustaja, vaikka hallituksessa sen politiikka oli ihan muuta. Kokoomus vastusti sitkeästi hoitajamitoitusta, ja sen ollessa hallituksessa koulutuksesta leikattiin satoja miljoonia. Nyt oppositiossa puolue esittää koulutukseen miljardin panostuksia (siirryt toiseen palveluun).

Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset taas vastustaa nyt polttoaineveron korotusta, vaikka se itse korotti bensaveroja hallituksessa ollessaan. Perussuomalaisten kohdalla sanapari "oppositiosta huutelu" saa myös aivan uusia merkityksiä. Puolueen edustajat ovat muun muassa pilkanneet edesmennyttä, matkineet maahanmuuttajan puhetapaa (siirryt toiseen palveluun) ja saaneet tuomioita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (siirryt toiseen palveluun).

Mutta osasi edellinenkin oppositio. Nyt hallitusvastuuta kantavan SDP:n oli oppositiosta käsin helppo luvata vappusatasia (siirryt toiseen palveluun) ja hoitajamitoitusta (siirryt toiseen palveluun), mutta hallituksessa rahan löytäminen niihin on ollut paljon vaikeampaa.

Pelkkää huutelua vai realistisia vaihtoehtoja, kumpaa nykyoppositio mielestäsi tarjoilee? Tule kertomaan, mitä ajattelet aiheesta. Olen mukana keskustelussa kello 21:een saakka.

Marja Sannikka

Kirjoittaja on politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut toimittaja, jonka mielestä totuutta täytyy katsoa silmiin, jotta maailmaa voi muuttaa paremmaksi

