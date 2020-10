Koronasta huolestuneet nuoret saivat kaipaamansa maskisuosituksen kouluun: "Ehdottomasti olisi voinut tulla jo aikaisemmin"

Kouvolan kaupunki on antanut maskisuosituksen kahteen lukioon.

Vielä tänään Kouvolan yhteislyseon opiskelijoilla kasvomaskit ovat harvassa. Huomenna on todennäköisesti toisin, sillä kaupungin antama kasvomaskisuositus tulee voimaan keskiviikkona.

Kouvolan yhteislyseon tokaluokkalainen Vilhelmiina Nyman osasi jo odottaa maskisuositusta, koska kaupungin koronavirustilanne on huonontunut viime aikoina.

– Mietin vain, että minäköhän päivänä se nyt sitten tulee, Nyman sanoo.

Hän kertoo, että kotona on jo odottamassa muutamia kangasmaskeja. Maskeja kulkee mukana myös autossa, josta niitä voi napata mukaan tarpeen tullen.

Myös Noora Nikkinen oli osannut odottaa kaupungilta lisää toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tänä syksynä lukiossa on korostettu turvavälien noudattamista ja käsihygieniaa. Nikkinen pitää maskisuositusta hyvänä asiana.

– Se luo turvallisuuden tunnetta, koska käytävillä on aika tiivistä. Tämä on sen verran iso koulu, että turvavälejä ei oikein pysty käytävillä noudattamaan, Noora Nikkinen sanoo.

Noora Nikkinen oli jo osannut odottaa maskisuositusta. Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolan yhteislyseon opiskelija Patrick Haga kertoo hankkineensa kasvomaskin jo pari viikkoa sitten.

– Nyt vasta olen alkanut sitä käyttää, koska koronatilanne alkaa kiristyä Kymenlaaksossakin, Haga sanoo.

Hän kertoo olevansa huolissaan alueen koronatilanteesta. Haga kuitenkin huomauttaa, ettei tilanne ole vielä niin paha kuin Pohjanmaalla, jossa koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa.

– Kun on katsonut Pohjanmaan tilannetta, niin ei se vielä niin paha ole onneksi. Koitetaan nyt kitkeä se jo tässä vaiheessa.

Patrick Haga on sitä mieltä, että maskisuositus olisi voitu antaa jo aikaisemmin.

– Kyllä ehdottomasti olisi voinut tulla jo aikaisemmin. Hyvä, että tulee nyt kuitenkin.

Patrick Haga on jo ottanut maskin käyttöön. Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolan kaupunki on antanut tiistaina kasvomaskisuosituksen kahteen suurimpaan lukioon, joissa turvavälien noudattaminen on osoittautunut hankalaksi. Kouvolan yhteislyseossa on noin 700 opiskelijaa ja Kuusankosken lukiossa yli 300 opiskelijaa.

Opiskelijoiden pitää hankkia maskit itse, koska kyseessä on suositus. Tämä on yleinen käytäntö toisen asteen opiskelijoilla.

Maskisuosituksia ympäri maata

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut kasvomaskien käyttöä toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa niillä alueilla, joissa koronavirustilanne on kiihtymisvaiheessa. Sellaisia alueita ovat tällä hetkellä pääkaupunkiseutu, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa. Kymenlaakso, johon Kouvola kuuluu, on määritelty perustason vaiheeseen.

Leviämisvaiheessa oleville alueille THL suosittelee maskien käyttöä myös yläkouluissa. Ainoastaan Pohjanmaa on tällä hetkellä leviämisvaiheessa. Siellä maskisuositus laajeni toissaviikolla toisen asteen kouluista ja korkeakouluista myös yläkouluihin.

Paikalliset ja alueelliset terveysviranomaiset päättävät maskisuosituksista koronatilanteen mukaan. Esimerkiksi Jyväskylä määräsi eilen maanantaina maskipakon koulujen henkilökunnalle. Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä perusteli henkilöstön maskipakkoa sillä, että Jyväskylän kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on koronan takia voimassa laajoja karanteeneja.

Tavoitteena pysyä lähiopetuksessa

Kouvolan yhteislyseon ja Kuusankosken lukion opiskelijoille ja opettajille suositellaan kertakäyttöisen kasvomaskin, kangasmaskin tai muovisen kasvovisiirin käyttämistä koko koulupäivän ajan. Maskeja suositellaan käytettäväksi luokkaopetuksessa, välitunneilla ja ruokailuun jonottaessa.

Myös muissa Kouvolan lukioissa suositellaan maskin käyttöä sellaisissa tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Kouvolan kaupunki haluaa maskisuosituksella turvata sen, että opiskelijat voisivat jatkaa lähiopetuksessa mahdollisimman pitkään.

– Perimmäinen syy on, että viime kevään etäopetusjakson perusteella opiskelijat toivovat lähiopetusta, Kouvolan yhteislyseon rehtori Sanna Liljeqvist sanoo.

Vilhelmiina Nyman uskoo, että maskisuosituksesta tulee turvallisempi olo. Pyry Sarkiola / Yle

Yhteislyseon tokaluokkalainen Noora Nikkinen kertoo, että etäopiskelu oli työläämpää ja vaikeampaa kuin opiskelu koulussa paikan päällä.

– Matikka, kielet ja tietyt muut aineet ovat paljon vaikeampia etänä. Tukiopetuskin on helpompaa lähiopetuksessa, kun uskaltaa kysyä enemmän kuin etäopetuksessa, Nikkinen sanoo.

Patrick Haga, Vilhelmiina Nyman ja Noora Nikkinen ottavat maskit käyttöön koulussa ja toivovat sitä myös muilta. Vilhelmiina Nyman uskoo, että maskisuosituksesta tulee turvallisempi olo.

– Riippuu myös siitä, miten hyvin tämä otetaan vastaan ja kuinka monet sitä täällä oikeasti käyttävät. Se luo ainakin toivoa siitä, että voisimme jatkaa lähiopetuksessa.

