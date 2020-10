Jaakko Kilpeläinen ei mielellään puhunut kokemastaan työuupumuksesta – sitten hän joutui Vastaamon tietovuodon uhriksi

Ennen maanantaita kovin moni ei tiennyt, että tamperelainen yrittäjä, viestinnän asiantuntija Jaakko Kilpeläinen on kärsinyt työuupumuksesta.

Kolme vuotta sitten hän kävi puhumassa asiasta pari kertaa psykoterapiapalveluita tarjoavan Vastaamon terapeutin kanssa.

Yritys markkinoi luottamuksellista keskusteluapua. Viikko sitten selvisi, että Vastaamolta on anastettu kymmeniätuhansia asiakkaiden tietoja.

Kilpeläinen luki asiasta ensin uutisista ja sai sitten Vastaamosta vahvistuksen, että hän on yksi uhreista. Myöhemmin hän sai vielä sähköpostiinsa tuntemattoman tahon lähettämän kiristyskirjeen.

Kilpeläinen päätti kertoa ensin sosiaalisessa mediassa, että hänenkin tietojaan on ilmeisesti vuotanut vääriin käsiin, koska hän oli käynyt Vastaamossa puhumassa uupumuksestaan.

Maanantaina hän antoi haastattelun Ylelle televisioon ja radioon.

– Ei tästä avoimuudesta mitään pahaa ole seurannut. Ihmiset ovat minun ja näiden tuhansien ihmisten puolella. Se on liikuttavaa, Jaakko Kilpeläinen sanoo.

Kilpeläinen uskoo, että Vastaamon kohu johtaa ikävien asioiden ohella tietoturvan parantumiseen ja avoimuuteen mielenterveysasioissa.

Tampereen yliopiston psykiatrian professori Olli Kampman on istunut terapiahuoneessa pöydän molemmilla puolilla ja ymmärtää hyvin, miten ahdistava tietomurto voi olla. Miikka Varila / Yle

Professori järkyttynyt

Yksin Pirkanmaalla on tehty jo 3 000 rikosilmoitusta tietomurrosta. Poliisin mukaan ilmoituksia tulee koko ajan lisää.

Tampereen yliopiston psykiatrian professori Olli Kampman on kollegoidensa tavoin järkyttynyt Vastaamon tietomurrosta, jonka seurauksia on vaikea ennakoida. Tuhansien ihmisten perusturvallisuus on heikentynyt.

– Olen itse aikanaan istunut molemmilla puolilla pöytää terapiahuoneessa. On helppo eläytyä siihen, että tämä on asiakkaan kannalta äärimmäisen ahdistava tilanne. Jos olisin itse vastaavassa tilanteessa, niin todennäköisesti menettäisin yöuneni ja miettisin hermostuneena, mihin minua koskevat tiedot nyt ilmestyvät ja milloin.

Tämä hermostuttaa myös Jaakko Kilpeläistä. Hän ei ole saanut vielä vastauksia Vastaamolta, mitä tietoja hänestä on vuotanut.

– En tiedä yhtään, kenen käsissä henkilötietoni ovat, kuinka monella niitä on. En edes tiedä, mitä tietoja on liikkeellä ja milloin tapahtuu jotain, meneekö päiviä vai vuosia.

Jaakko Kilpeläinen toivoo, että rikoksesta jotain tietävä antaisi poliisille ratkaisevan vihjeen. Antti Eintola / Yle

Hämmennystä on lisännyt, että Vastaamon tiedotus aiheesta on herättänyt enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Aiemmin sitä on kritisoinut esimerkiksi tietokirjailija ja viestintävalmentaja Katleena Kortesuo Ylelle.

Jaakko Kilpeläisen mukaan rikollisen lähettämä kiristyskirje oli paljon avoimempaa viestintää kuin Vastaamolla.

– Siitä kävi ilmi ainakin aikeet, mitä kiristäjä haluaa, selkeät aikataulut ja ohjeet. Vastaamon viestinnästä ei voi samanlaisia kehuja antaa, hän sanoo ironisesti.

Toivottavasti joku ilmiantaa rikollisen

Jaakko Kilpeläistä pelottaa, miten vuoto vaikeuttaa lasten ja nuorten elämää, jos ilmi tulee arkaluonteisia asioita. Monet terapiassa käyneet ovat voineet olla valmiiksi vaikeassa tilanteessa. Myös julkisuuden henkilöiden henkilökohtaisten asioiden julki tulemisella voi olla ikävät seuraukset, koska ne kiinnostavat yleisöä enemmän kuin tavallisten ihmisten ongelmat.

– Suututtaa ja hämmentää, millainen mielenlaatu täytyy olla, että tällaiseen rikokseen voi ryhtyä, Kilpeläinen sanoo.

Hän on itse tehnyt luottokiellot ja muut varotoimenpiteet, että henkilötietojen hyödyntäminen vaikeutuu. Kilpeläinen on tehnyt myös rikosilmoituksen.

Kilpeläinen toivoo, että joku rikoksesta tietävä paljastaisi poliisille ratkaisevan vihjeen. Suuri vinkkipalkkio ja sankarin maine voisi motivoida tässä.

– Varmasti jossain on ihmisiä, jotka tietävät tästä jotain.

Vaikutukset näkyvät kauan

Tampereen yliopiston psykiatrian professori Olli Kampman sanoo, että kohun seurauksia on vaikea vielä arvioida. Vaikutukset näkyvät hänen mukaansa vielä vuosien päästä.

Onko usko ja luottamus sama jatkossa? Voiko syntyä lisäongelmia mielenterveyden kannalta?

Jaakko Kilpeläinen sanoo, että uskaltaisi mennä uudestaan vielä terapeutille. Jos näin kävisi, hän olisi varovaisempi ja epäluuloisempi ja kysyisi tietoturvasta etukäteen. Lisäksi hän tekisi välillä tietopyyntöjä, mitä tietoja hänestä on talletettu ja minne.

