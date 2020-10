Suositulle lintujen bongauspaikalle laskeutui joutsen, jolla oli kaulassaan iso muoviputki – katso kuvat

Lintuharrastaja Markku J. Hytönen koki linturetkellään Lappeenrannassa erikoisen ilmestyksen.

Hytönen oli pari viikkoa sitten lähellä maankuulua lintujen levähdyspaikkaa Joutsenon Konnunsuota. Suon vieressä sijaitsevalla pellolla lepäili kaksi pikkujoutsenta, joista toisella oli outo keltainen putki kaulassaan.

– Katsoin ensin, että lintu on kuin henkitoreissaan. Se oli ensimmäinen vaikutelma, kertoo Hytönen.

Hetken kuluttua pellolle saapui viisi muuta pikkujoutsenta, jolloin kaksi lepäämässä ollutta lintua heräsivät. Silloin Hytönen huomasi, että putkikaulainen lintu olikin aivan pirteä, ja se ikään kuin alkoi seurustella uusien tulokkaiden kanssa.

Kun lintu nousi ylös, pääsi Hytönen havaitsemaan, että linnulla todella oli kaulassaan pitkä putkilo. Siinä näkyi numeroita ja kirjain.

Pikkujoutsen havahtui unestaan, kun pellolle tuli muitakin pikkujoutsenia. Putkitettu joutsen on kuvassa taaimmaisena. Markku J. Hytönen

Näkyy hyvin kaukoputkella

Pikkujoutsen on tutumpaa laulujoutsenta hieman pienempi. Sillä on selvästi laulujoutsenta lyhyempi kaula ja nokassa vähemmän keltaista kuin laulujoutsenella.

Vaikka Hytönen on kuvannut lintuja vuosikausia, hän ei aikaisemmin ollut törmännyt moiseen näkyyn.

– Minusta oli ahdistavaa, että tuollainen tötterö on kurkun ympärillä. Syömisen ja kaulan taivuttamisen kannalta se näytti pahalta. Paikalla olleiden muiden lintuharrastajien mielestä tunnisteet näkyvät kuitenkin sen tötterön ansiosta hyvin lennosta, kertoo Markku J. Hytönen.

Pikkujoutsen pesii Koillis-Venäjällä ja Siperiassa. Sitä tavataan Suomessa yleisesti muuttoaikaan keväällä ja syksyllä. Luonnontieteellisen keskusmuseon mukaan kookas kaularengas on todettu hyväksi ja näkyväksi tavaksi seurata isojen vesilintujen liikkeitä.

– Suomessa niitä on käytetty merihanhilla ja metsähanhilla. Ihmiset näkevät kaukoputkella ne selvästi, ja etenkin metsähanhista on tullut viime vuosina paljon havaintoja, kertoo museomestari Jarkko Santaharju luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimistosta.

Kuvan pikkujoutsen on Santaharjun mukaan mahdollisesti rengastettu Tanskassa tai Hollannissa, jossa talvehtii valtaosa Ural-vuoriston länsipuolella pesivästä populaatiosta. Euroopan vanhin pikkujoutsen on rengastettu Britanniassa ja tavattu elossa vielä lähes 24 vuotta myöhemmin.

Suomessa kaularenkaita on aikoinaan käytetty laulujoutsenilla, mutta niiden asentaminen on lopetettu jo yli 20 vuotta sitten.

Rengas linnun koon mukaan

Iso, lähes kymmenen senttiä korkea kaularengas saattaa näyttää linnun näkökulmasta epämukavalta, mutta luonnontieteellisen keskusmuseon mukaan se ei sitä ole. Renkaan painoa linnulla voi verrata rannekelloon ihmisen ranteessa.

– Sen ei pitäisi vaikeuttaa linnun elämää. Rengas ei purista, mutta se ei myöskään pääse hölskymään linnun kaulassa, koska höyhenten kasvusuunta pitää sen paikallaan, Santaharju toteaa.

Kaularengas, kuten myös jalkoihin kiinnitettävät lukurenkaat, on valmistettu aurinkoa, lämpötilanvaihteluita ja kulutusta kestävästä muovista.

Pellolle tuli myös laulujoutsenia. Ne eivät osallistuneet pikkujoutsenten pyörähtelyihin. Putkitettu joutsen on kuudes joutsen vasemmalta. Markku J. Hytönen

Suomessa on käytössä kaikkiaan 26 läpimitaltaan erilaista rengaskokoa lintujen jalkoihin rengastamista varten. Pienimmän halkaisija on 1,8 millimetriä ja paino vain 0,03 grammaa. Tämä koko on käytössä hippiäisellä.

Suurimman renkaan halkaisija Suomessa on vastaavasti 2,6 senttiä ja paino 12 grammaa. Niitä käytetään laulu- ja kyhmyjoutsenten jaloissa.

Renkaat valmistetaan alumiinista tai metallista. Renkaan lisäksi linnuille voidaan erikoistutkimuksissa ja erillisellä luvalla kiinnittää erilaisia lisätunnisteita, kuten värillisiä jalka- tai kaularenkaita.

