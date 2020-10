Päihteitä käyttävät Meri-Porissa jopa vitosluokkalaiset – koulut pyytävät vanhempia apuun

Nuorison päihteidenkäyttö aiheuttaa huolta Meri-Porissa.

Vanhemmille lähetetyn Wilma-viestin mukaan Meri-Porissa on kolme nuorisoryhmää, jotka viettävät aikaa esimerkiksi Enäjärven ja Pihlavan kouluilla. Kouluilla on tehty pientä ilkivaltaa ja sotkettu paikkoja. Päihteitä on käytetty paljon, mikä on viestin mukaan aiheuttanut runsaasti vaaratilanteita.

– Nuorimmat näissä porukoissa mukana olleet ovat vitos- ja kutosluokkalaisia. Näille ikäryhmille on nyt ensimmäisenä päätetty järjestää päihdevalistusta, kertoo Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtori Toni Ranne.

Päihteitä, erityisesti alkoholia, on käytetty joidenkin huhujen mukaan jopa keskellä viikkoa silloin, kun kouluilla oli käynnissä etätyöjakso.

Kuka välittää nuorille alkoholia?

Vanhemmille lähetetyssä viestissä kerrotaan, että joku tai jotkut hakisivat alaikäisille nuorille alkoholia. Vanhempia pyydetään olemaan aktiivisia ja ilmoittamaan kouluille tai viranomaisille välittömästi, mikäli huomaavat jonkun hakevan nuorille alkoholia.

Vanhempia kehotetaan myös harkitsemaan nuorten kotiintuloaikoja.

Kotiintuloaikoja voisi miettiä esimerkiksi Porin kaupunginvaltuuston aiemmin tekemien suositusten mukaan, kertoo ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Jenni Laurila.

Suosituksen mukaan alle 16-vuotiaiden tulisi olla kotona koulupäiviä edeltävinä iltoina viimeistään kello 21. Muina iltoina raja olisi kello 23. Alle 14-vuotiaita koskeva suositus olisi kaikkina iltoina kello 21.

"Levottomuus lisääntynyt"

Ehkäusevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Jenni Laurila korostaa, ettei ongelmia ole vain Meri-Porin alueella.

– Tuntuu siltä, että nuorten levottomuus on lisääntynyt koko Porin alueella.

Päihdekokeilujen lisääntyminen on huomattu. Alkoholin, nuuskan ja tupakan lisäksi on esiintynyt myös epäilyjä huumausaineiden käytöstä.

Nuorisotyöntekijät ovat viime aikoina jalkautuneet Meri-Porin alueelle, jotta nuorison kohtaaminen olisi helpompaa. Osa nuorista on jopa siirtynyt pois näiltä kouluilta, missä ilkivaltaa tapahtuu.

– Nuoret eivät ole halunnut hengailla koululla tämän "kohun" takia koululla ja heitä on kohdattu esimerkiksi nuorisotilalla, mikä on oikein sopiva vapaa-ajanviettopaikka nuorille.