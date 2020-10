UPM:n Jussi Pesonen: Uuden biopolttoainelaitoksen paikka pohdinnassa – “Meillä on vaihtoehtoina Keski-Eurooppa tai Suomi”

UPM suunnittelee suurta biopolttoainelaitosta, joka olisi viisi kertaa suurempi kuin Lappeenrannassa nyt toimiva biopolttoainelaitos.

Paikaksi on väläytetty Kotkaa (siirryt toiseen palveluun). Siellä on hankkeelle valmiina jo tonttikin.

Tänään tiistaina UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoi Ylelle, että Suomen ohella sijoituspaikaksi mietitään Keski-Eurooppaa.

– Meillä on vaihtoehtoina Keski-Eurooppa tai Suomi, Pesonen sanoo.

Nyt tehdään vasta selvitystä, jonka perusteella investoinnista päätetään.

Investointipäätös on siis vielä auki: voi olla, että laitosta ei lopulta rakenneta lainkaan. Toteutuessaan biopolttoainelaitoksessa tehtäisiin autoihin polttoainetta ja bionaftaa kuten Lappeenrannassa nyt. Mäntyöljystä valmistettavasta naftasta voidaan tehdä esimerkiksi biomuoveja.

Sellu halpeni, paperi ei käy kaupaksi

Tämän päivän UPM:n osavuosikatsaus kertoi karuja lukuja. UPM:n tulos ja liikevaihto valahtivat.

UPM:n mukaan liikevaihto putosi paino- ja kirjoituspaperitoimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskun vuoksi. UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto putosi heinä–syyskuussa 215 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 342 miljoonasta eurosta. Liikevaihto supistui 19 prosenttia 2,0 miljardiin euroon. Kysyntä erikoispapereissa sekä tarraliiketoiminnassa kasvoi ja paikkasi huonoa tulosta.

Jussi Pesonen kuitenkin korostaa, että UPM jatkaa investointeja. Tase on vahva, velkaa ei juuri ole.

– Meillä on menossa kolmen miljardin euron hankkeet, joilla tulos ja kasvu lähtevät käyntiin. Olemme toimialan ehkä suurin investoija tällä hetkellä.

Toisaalta hän toistaa sanoja “kilpailukyvystä huolehtiminen”. Investointien ohella meneillään ovat säästöohjelmat. Työtä tehostetaan, energiasta ja raaka-aineista haetaan säästöjä.

– Hyvinä aikoina on hyvä huolehtia siitä, että tase on kunnossa ja velat maksettu. On myös huolehdittu siitä, että hyvinä aikoina investoidaan tulevaisuuteen innovaatioiden ja kehityshankkeiden muodossa. Niin olemme tehneet. Sitten taas kun on huonot ajat, silloin strategia pysyy muuttumattomana.

Onko Suomeen siis luvassa lisää investointeja?

– Se, mihin investoinnit menevät, riippuu siitä, millainen kilpailukyky on ympäröivässä yhteiskunnassa. Onhan meillä suunnitelma skaalata merkittävästi biopolttoaineliiketoimintaamme, jossa UPM:lla on edistettävä hanke. Siinä Suomi on yhtenä vaihtoehtoisena sijoituspaikkana.

Kaipolan tehdas sulkeutuu ja se on ollut syksyn merkittävä uutinen. Onko UPM:llä tulossa muita tehtaiden sulkemisia?

– Suunnitelmat eivät sisällä tällä hetkellä mitään tehtaiden tai laitosten sulkemisia. Jokaisessa liiketoiminnassa ja meidän globaaleissa funktioissamme käydään niin ikään läpi kustannuskilpailukyky ja sopeudutaan markkinaan, joka pandemian jälkeen tullaan nähdään.

UPM:n Pietarsaaren tehdas. Raila Paavola / Yle

Avoin kirje puri: "Olen tyytyväinen kipakkaankin keskusteluun"

Pesonen kirjoitti elokuun lopussa avoimen kirjeen, jossa hän kertoi UPM:n näkemyksiä Suomen paperiteollisuudesta ja sen toimintaedellytyksistä. Samaan aikaan UPM kertoi Kaipolan tehtaan sulkemissuunnitelmista Jämsässä. Kirjeestä alkoi laaja keskustelu, jossa hallitus ja metsäteollisuus ovat olleet eri linjoilla.

Hän sanoo olevansa tyytyväinen kipakkaankin keskusteluun. Avoin kirje ei ollut kohdistettu erityisesti kenellekään.

– Avoimen kirjeen kirjoitin kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että Suomi ei ole oppinut elämään euron kanssa. Meidän täytyy huolehtia kilpailukyvystä ja tuottavuudesta ilman, että meillä on devalvaation mahdollisuutta. Toinen näkökulma oli, että meidän täytyy saada Suomeen teollisia investointeja. Vain teollisilla investoinneilla me saamme tämän maan kasvuun ja sitä kautta hyvinvoinnin paranemaan.

Kirje teki Pesosen mukaa tehtävänsä. Teollisuuden kilpailukyky nousi keskustelun keskiöön ja sai poliitikot ja puolueet kiinostumaan aiheesta.

