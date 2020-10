Järjestö: Välimereen päätyvän muovijätteen määrä voi jopa yli kaksinkertaistua 20 vuodessa

Välimereen hylättävän muovijätteen määrä voi jopa yli kaksinkertaistua vuoteen 2040 mennessä, jos kunnianhimoisiin toimiin ei ryhdytä, todetaan Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n tiistaina julkaisemassa raportissa (siirryt toiseen palveluun).

Nykyisellään vuosivauhti on lähes 230 000 tonnia. Raportin mukaan suurin osa muovijätteestä on peräisin Egyptistä, Italiasta ja Turkista, joissa rannikkoalueilla on paljon asutusta ja jätteenkäsittelyssä on suuria puutteita.

Muoviroskista muodostunut lautta Välimeressä Libyan Tripolin edustalla. Arkistokuva. AOP

Asukasta kohden eniten jätettä tulee Montenegrosta, Albaniasta, Bosnia-Hertsegovinasta ja Pohjois-Makedoniasta.

Mare Plasticum: The Mediterranean -raportissa arvioidaan, että Välimereen on jo kertynyt yli miljoona tonnia muovia, ja joka vuosi sitä päätyy mereen yli 500 kontillisen edestä.

Raportti pitää suurimpana syyllisenä puutteellista jätteenkäsittelyä.

Jos tilanne jatkuu ennallaan, Välimereen menevän muovijätteen vuosittainen määrä voi raportissa esitetyn arvion mukaan nousta yli 500 000 tonniin. Ikävän kehityksen pysäyttämiseksi IUCN penää huomattavasti nykyistä kunnianhimoisempia sitoumuksia jätemäärän vähentämiseksi.

Muovihana kiinni

IUCN:n meriohjelman johtaja Minna Epps varoittaa järjestön tiedotteessa, että muovijäte voi aiheuttaa pitkäaikaista haittaa sekä maan että meren ekosysteemeille ja monimuotoisuudelle.

Merieläimet voivat esimerkiksi sotkeutua muovijätteeseen tai niellä sitä, mikä saattaa näännyttää eläimen kuoliaaksi.

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa kalastettiin toukokuussa 2018 muoviroskien keskellä. Wael Hamzeh / EPA

Raportti huomauttaa, että yli 50 000 tonnin edestä jätettä voitaisiin välttää jo sillä, että sadassa eniten jätettä tuottavassa kaupungissa parannettaisiin jätteenkäsittelyä.

Toinen 50 000 tonnin vähennys syntyisi, jos muovipussit kiellettäisiin Välimeren alueella.

IUCN:n Välimeren yhteistyöstä vastaavan keskuksen johtaja Antonio Troya huomauttaa tiedotteessa, että yhteistyöhön tarvitaan mukaan hallitukset, yksityinen sektori, tutkimusinstituutit, teollisuus ja kuluttajat.

Hänen mukaansa nyt on tarvetta prosessien ja hankintaketjujen muokkaamiselle, kestävämmälle kuluttamiselle, innovaatioihin investoimiselle ja jätteenkäsittelyn parantamiselle "muovihanan sulkemiseksi".

Lähteet: AFP