Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan ja 1,5 miljardin investointipäätöstä odotetaan vuodenvaihteessa – katso suora lähetys kello 9.40

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle. Aluehallintovirasto on myöntänyt yhtiölle oikeuden aloittaa biotuotetehtaan toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristöluvan nyt varmistuttua Metsä Fibren odotetaan tekevän lopullisen investointipäätöksen lähiviikkoina. Investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa.

Metsä Groupin Kemin tehtailla iloitaan tuoreesta päätöksestä, kertoo pääluottamusmies Juha Kenttä.

– Päätös oli odotettu ja toivottu, pitkä prosessi on takana, valmistelevia töitä on tehty ja tietysti uutta tehdasta ajatellen henkilöstökin on ollut jo monenlaisessa neuvottelussa mukana.

Kenttä on vakuuttunut siitä, että nyt saatu päätös biotuotetehdashankkeen etenemisestä tuo piristysruiskeen koko seutukuntaan.

– Tämä on aikamoinen jättipotti koko seutukunnan alueelle.

Seutupäällikkö: Joululahja koko alueelle

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutupäällikkö Sari Moisasen mielestä tehdashankkeen eteneminen on melkoinen joululahja alueelle.

– Meille tämä avaa uusia näkymiä. Kolmen vuoden rakentamisen lisäksi tämä luo jatkumoa nykyisen puunjalostusklusterin elinvoimaisuuteen, Moisanen sanoo.

Tehtaan rakentamisen valmistelu on jo pitkällä. Tehdasalueella on tehty valmistelevia töitä toista vuotta ja elokuusta alkaen toteutusuunnittelussa on ollut mukana nelisensataa henkilöä.

Kemin tehtaan on suunniteltu tuottavan vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä valmistavan lukuisia muita biotuotteita. Kyseessä olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen sellutehtaan.

Lupa jäähdytysvesien johtamiseen Kurimonhaaraan

Ympäristölupa koskee myös käsiteltyjen jätevesien johtamista mereen Kemin tehtaan nykyiseen purkupaikkaan ja jäähdytysvesien johtamista Kurimonhaaraan.

Luvan saajalle on määrätty istutusvelvoite ja kalatalousmaksu kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi. Biotuotetehtaan päästöistä vesistöön aiheutuvat kiinteistökohtaiset vahingot käsiteltyjen jätevesien purkualueella sekä kalataloudellisen tuoton menetykset on määrätty selvitettäväksi erikseen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toimitettavalla hakemuksella.

Aluehallintovirasto on samalla päätöksellä myöntänyt luvan saajalle vesilain mukaisen luvan biotuotetehtaan rakentamisen edellyttämiin vesialueiden täyttöihin tehdasalueen välittömässä läheisyydessä. Se on myöntänyt valmisteluluvan vesialueiden täyttötöiden aloittamiseen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan rakentaa uuden vedenottopumppaamon nykyisen viereen tehdasalueelle. Sen valmistelu voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Lisäksi yhtiö voi loppusijoittaa biotuotetehtaan toiminnasta johtuen nykyistä suuremman määrän soodasakkaa kaatopaikalle.

