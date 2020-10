Meyer Turun telakalla useita koronavirustartuntoja – altistuneita selvitetään, ainakin neljä eri tartuntaketjua

Meyer Turun Telakalla on havaittu useita koronavirustartuntoja. Tällä hetkellä tiedossa on, että yhdeksän alihankkijan työntekijää on sairastunut koronavirukseen ainakin neljässä eri tartuntaketjussa.

Altistuneiden määrää selvitetään, kertoo Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly.

– Altistuneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja tiimimme toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Altistuneiden määrä ei ole vielä selvillä, kertoo Mylly.

Tartunnat ovat henkilöilllä, jotka työskentelevät Meyer Turun Telakan verkostoyrityksissä, eli tutummin alihankkijoiden yrityksissä.

– Telakka-alueella työskentelee telakan omien työntekijöiden lisäksi muitakin ja nämä tartunnat on nyt todettu verkostoyritysten työntekijöillä.

Myllyn mukaan sairastumiset eivät vaikuta telakan töihin.

– Ne ihmiset, jotka ovat altistuneet, eivät tietenkään tule töihin. Meitä on useita tuhansia telakka-alueella, että sairastuneiden määrä on onneksi vielä pieni, että töiden etenemiseen tämä ei vaikuta.

Varsinais-Suomi on koronaviruksen kiihtymisvaiheessa.