Kirjeenvaihtajalta: Kiina satsaa nyt kotimaisen kulutuksen kasvuun eikä halua enää olla pelkkä halpatuotantomaa

PekingKiinan kommunistisen puolueen keskuskomitea on parhaillaan koolla pohtimassa viisivuotissuunnitelmaa vuosille 2021–2025. Kuivasta nimestään huolimatta tämä suunnitelma on merkittävä kristallipallo Kiinan lähitulevaisuudelle.

Suljettujen ovien takana pohditaan nyt tarkkaan askelmerkkejä synkässä maailmantilanteessa. Ja nuo askeleet näyttävät johtavan oven sulkemiseen maailmalta.

Maailman tehtaana tunnettu suurvalta ei halua enää rakentaa talouttaan isojen kauppakumppaneiden varaan.

Hetki on mitä mielenkiintoisin. Kiinan suhteet Yhdysvaltoihin ja moniin länsimaihin ovat kireät. Koronavirus on kuristanut taloutta.

Yhdysvaltain aloittama kauppasota on horjuttanut Kiinan vientiä Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat on myös kieltänyt amerikkalaisen teknologian toimittamisen teknologiajätti Huaweille. Se syyttää Kiinan valtiota vakoilemisesta Huawein kautta.

Kauppasota on horjuttanut Kiinan vientiä Yhdysvaltoihin.

Moni länsimaa on vihainen Kiinalle koronaviruksen päästämisestä leviämään pandemiaksi. Huoli vakoilusta on kova muuallakin.

Kiina näyttää haluavan vähentää riippuvuutta muusta maailmasta ja erityisesti Yhdysvaltain teknologiasta ja viennistä.

Kiinan johto haluaa valjastaa oman kansansa kulutuksen moottoriksi. Kuluttajia riittää yli 1,4 miljardin ihmisen maassa. Kiinassa on nyt maailman suurin keskituloinen väestö, 400 miljoonaa ihmistä. Se on enemmän kuin koko Yhdysvaltain väestö.

Ei enää vain tätä. Työntekijöitä kokoamassa puhelimia Huaibein tehtaalla Anhuin maakunnassa. Arkistokuva. Wan Sc / EPA

Kiina tarvitsee kuitenkin konkreettisia toimia kansan vaurastuttamiseksi.

Sitä on jo tehty edellisten viisivuotissuunnitelmien mukaisesti. Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua kehui kokouksen alla, että maan johtaja Xi Jinping on nostanut lähes koko kansan köyhyydestä.

Äärimmäisen köyhiä on maassa virallisten tietojen mukaan 0,6 prosenttia kansasta. Äärimmäisen köyhäksi katsotaan ihmiset, jotka elävät alle 1,60 eurolla päivässä.

Nyt Kiinan vain täytyy houkutella kansa kaupunkeihin ja kuluttamaan.

Se kuulostaa helpolta uusien tietojen valossa. Maailman toiseksi suurin talous porskuttaa. Kiinan uusimmat talousluvut osoittivat, että talous kasvaa aivan omaa luokkaansa verrattuna koronaviruspandemian kourissa kärvistelevään muuhun maailmaan.

Talous kasvoi kesä–syyskuussa lähes viisi prosenttia verrattuna viime vuoden samaan aikaan. Muissa vauraissa maissa talouskasvusta ei voida edes puhua.

Koronavirusepidemia sulki Kiinankin kuukausiksi.

Käytännössä miljoonien ihmisten saaminen kuluttamaan ei siltikään ole helppoa. Koronavirusepidemia sulki Kiinankin kuukausiksi. Moni joutui turvautumaan säästöihinsä, kun työpaikat olivat kiinni. Niinpä kukkaron nyörit ovat pysyneet tänä vuonna tiukalla.

Köyhyyden poistamisen nimissä maaseudun kyliä on tuhottu ja asukkaat siirretty pakolla urbaaneihin uusiin lähiöihin. Mutta moni on joutunut maksamaan pakkosiirrostaan enemmän kuin kodin menettämisestä on saatu korvauksia. Lisäksi uudella kotiseudulla ei ole töitä.

Kiinan taakkana on, että äärimmäisestä köyhyydestä nostetut voivat romahtaa nopeasti takaisin köyhyyteen maassa, jossa ei ole sosiaaliturvaa.

Presidentti Xi Jinping on viime vuosina vahvistanut asemaansa Kiinan johtajana. Xi kuvattuna Korean sodan muistojuhlassa 23. lokakuuta. Roman Pilipey / EPA

Nyt veikataan, että maan johto voisi alkaa vihdoin höllentää hukou-asumisrekisterijärjestelmää. Se on ikään kuin maan sisäinen viisumi. Viranomaiset kontrolloivat sen avulla maan sisäistä liikkumista.

Siirtotyöläiset ja muualta suurkaupunkiin tulleet tarvitsevat hukou-aseman saadakseen julkista terveydenhuoltoa tai saadakseen lapsensa kouluun. Niinpä esimerkiksi Pekingissä jopa keskiluokkainen työntekijä joutuu maksamaan kovan hinnan lapsensa koulutuksesta, jos hän ei ole saanut hukouta Pekingiin.

Tällaisia ihmisiä on miljoonia. Heillä ei ole varaa kuluttaa kaupoissa. Ja Kiina haluaa nyt, että raha liikkuu maan sisällä.

Mielenkiintoinen mittari on marraskuun 11. päivänä vietettävä Singles Day. Se on Kiinan Black Friday eli päivä, jolloin verkkokaupoissa on valtava alennusmyynti. Sen menestys kuvaa kansan kulutuskykyä.

Kiinan johto onkin ahkerasti kertonut panostavansa innovaatioon.

Keskuskomitealta odotetaan konkreettisia suunnitelmia myös teknologiseen omavaraisuuteen. Huawei on riippuvainen amerikkalaisista komponenteista. Yhdysvaltain teknologian toimituskielto on suora uhka sen tuotannolle. Viime aikoina Kiinan johto onkin ahkerasti kertonut panostavansa innovaatioon ja teknologiakehitykseen.

Nainen tarkastelee Huawein matkapuhelinta Berliinissä syyskuussa järjestetyillä messuilla. Yhtiön asema maailmanmarkkinoilla on heikentynyt Yhdysvaltain asetettua Huaweita kohtaan erilaisia kauppapakotteita. Filip Singer / EPA

Totta on myös, että maailman tehtaana tunnettu maa ei voi jatkaa ikuisesti halpatyövoimaan perustuvan kasvun varassa. Kiina on huomannut, että sen on aika siirtyä tuotannon arvoketjussa korkeammalle.

Keskuskomitean kokous loppuu torstaina. Sieltä odotetaan tihkuvan tietoa, miten uuteen normaaliin päästään. Viisivuotissuunnitelma hyväksytään maaliskuussa Kiinan kansankongressin seuraavassa istunnossa.

