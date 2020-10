Herätys: Hallitus pui Vastaamon tietomurtoa, koronavirus voi viedä työkyvyn perusterveeltäkin, USA:n ilmastopolitiikan suuntaviivat piirretään pian

Hallituksen iltakoulu ratkoo Vastaamon tietomurtoa

Hallitus kokoontuu keskiviikkona Säätytalolle puimaan Vastaamon tietomurtoa. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi tiistaina-iltana Twitterissä, että yhtenä mahdollisuutena uhrien auttamiseksi pohditaan henkilötunnuksen vaihtamisen nopeuttamista. Yle näyttää suorana ministerien saapumisen Säätytalolle kello 12.30 alkaen.

Pitkä COVID-19 voi viedä työkyvyn perusterveeltä ja potilaat vaativat nyt tiedotusta

COVID-19 -tauti voi pitkittyä ja viedä työkyvyn perusterveeltäkin. Tiina Jutila / Yle

Suomessa voi olla jo tuhansia potilaita, joiden kuukausien oireilu johtuu koronasta. Toisen aallon sairastajia ei ole laskettu lukuun. Tutkimusten mukaan COVID-19 -tauti voi pitkittyä potilaalla huolimatta siitä, kuinka vakavana tämä on koronan akuuttivaiheen sairastanut.

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto Monika Fagerholmille

Monika Fagerholm sai palkinnon teoksestaan Vem dödade bambi? (Kuka tappoi bambin?). Emmi Korhonen / Lehtikiuva

Monika Fagerholm on saanut Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 kirjallisuuspalkinnon romaanistaan Vem dödade bambi? (Kuka tappoi bambin?). Palkinnon arvo on 47 000 euroa. Tämä on kymmenes kerta, kun Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto tulee Suomeen. Vuodesta 1962 lähtien jaetun palkinnon ovat saaneet muiden muassa Väinö Linna, Antti Tuuri, Kari Hotakainen, Sofi Oksanen ja Kjell Westö.

Kirjeenvaihtajalta: Kiina satsaa nyt kotimaisen kulutuksen kasvuun

Kiina pyrkii vähentämään riippuvuutta länsimaista ja nostaa kotimaista kulutusta sen sijaan. Wu Hong / EPA

Kiina haluaa vähentää riippuvuuttaan muusta maailmasta ja erityisesti Yhdysvaltain teknologiasta. Siksi Kiinan johto pyrkii valjastamaan oman kansan kulutuksen moottoriksi, kirjoittaa Ylen Aasian-kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley. Kiinassa on maailman suurin keskituloinen väestö, 400 miljoonaa ihmistä.

USA:n ilmastopolitiikan suuntaviivat määrätään pian

Tulevat presidentinvaalit ovat ratkaisevat Yhdysvaltain ilmastopolitiikan linjan kannalta. Richard Ellis / AOP

Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos määrittää jatkoaskelet Pariisin sopimuksen suhteen. Jos Joe Biden voittaa, on todennäköistä, että Yhdysvallat palaa takaisin sopimuksen jäsenmaaksi. Donald Trumpin voitolla ero sinetöityisi ainakin seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Neljän vuoden jatkokausi ja fossiilisen energian tukeminen voisi tehdä Pariisin sopimuksen tavoitteissa pysymisen vaikeaksi.

Sää vähän selkenee

Runsaimmat sateet väistyvät maan itäpuolelle, mutta pohjoisessa ja idässä tulee edelleen vähäisiä vesi- ja tihkusateita. Maan etelä- ja länsiosassa pilvipeite repeilee ja sää on hetkellisesti poutaista.

Uusi sadealue saapuu illan ja torstaiyön aikana Suomeen lännestä.

Lämpötila pysyttelee etelässä yli kymmenessä asteessa, pohjoisessa muutamassa lämpöasteessa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta (siirryt toiseen palveluun).