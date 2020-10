Kumpi on pahempi, Trump vai sosialismi? Traumat ajavat latinoäänestäjiä eri suuntiin ja vaalitulos riippuu siitä, kenen teoria voittaa

Carolina Hidalgo-McCabe jätti opintonsa odottamaan, koska hän uskoo, että näissä vaaleissa on pelissä koko elämä.

Carolina Hidalgo-McCabe jätti opintonsa odottamaan, koska hän uskoo, että näissä vaaleissa on pelissä koko elämä.

Floridan nuoret latinot voivat ratkaista presidentinvaalit, ja ennakkoäänten perusteella he aikovat käyttää ääntään.

MIAMI Sukulaisen kuolema ja Yhdysvaltain tulevaisuus. Siinä kaksi syytä, miksi Carolina Hidalgo-McCabe on Miamissa tekemässä vaalityötä eikä opiskelemassa Bostonissa. Yliopisto sai jäädä odottamaan, sillä juuri nyt on tärkeämpiä tehtäviä.

Kuten pelastaa huominen.

Taktiikkana on kiertää presidentinvaalien äänestyspaikkoja, tarjota kahvia ja puhua politiikkaa.

– Sukupolveni latinot voivat muuttaa asioita. Me äänestämme kuin viimeistä päivää, Hidalgo-McCabe sanoo.

Kynnetkin kertovat, että äänestämisellä on väliä. Nuorten latinoiden ääni painaa näissä vaaleissa enemmän kuin koskaan aiemmin. Jenny Matikainen / Yle

Hidalgo-McCabe työskentelee kansalaisjärjestössä, joka kannustaa latinoita äänestämään. Hänen omat juurensa ovat Kuubassa.

Hidalgo-McCaben isoisä saapui Yhdysvaltoihin 21-vuotiaana. Elettiin 1960-luvun ensimmäisiä vuosia ja Fidel Castro joukkoineen oli tehnyt Kuubassa vallankumouksen. Kuuba kääntyi kohti kommunismia.

Tulevina vuosina kymmenet tuhannet kuubalaiset pakenivat Yhdysvaltoihin. Monet heistä asettuivat Miamiin, niin myös Hidalgo-McCaben isoisä.

Nyt 60 vuotta myöhemmin Kuubasta tuolloin lähteneet ja heidän jälkeläisensä saattavat ratkaista, kenestä tulee Yhdysvaltain seuraava presidentti.

– Isoisäni sanoo, että nämä ovat hänen elämänsä tärkeimmät vaalit. Minulle nämä ovat ensimmäiset, joissa saan äänestää. Olen innoissani ja kauhuissani, Hidalgo-McCabe sanoo.

Presidentinvaalien ratkaisu saattaa riippua sitä, ketkä päättävät äänestää ja ketkä jäävät kotiin. Siksi kansalaisjärjestöt haluavat tehdä äänestämisestä mukavaa. Jenny Matikainen / Yle

Floridan latinoiden ääni painaa

Koska Florida on vaa’ankieliosavaltio ja joka viides floridalainen on latino, se miten Floridan latinot äänestävät, vaikuttaa ratkaisevasti koko vaalitulokseen.

Mielipidemittausten (siirryt toiseen palveluun) mukaan osavaltion kokonaisäänissä ero ehdokkaiden kannatuksessa on pieni. Siksi tulos on helposti heilautettavissa.

Vuonna 2016 Donald Trump voitti Floridan vain reilulla sadalla tuhannella äänellä.

Noin 70 prosenttia miamilaisista on latinoita. Siksi heidän ääniään kannattaa kosisella. Jenny Matikainen / Yle

Pew-tutkimuskeskuksen ovensuukyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan viime vaaleissa 35 prosenttia Floridan latinoista äänesti Trumpia. Se ei ollut yllätys, sillä kutakuinkin sama määrä Yhdysvaltain latinoäänestäjistä sanoo kannattavansa republikaanipuoluetta (siirryt toiseen palveluun).

Kuubalaistaustaiset muodostavat kuitenkin oman kuplansa.

"Mikään ei ole ilmaista"

Äänestäjärekistereiden perusteella reilusti yli puolet kuubalaistaustaisista äänestäjistä kuvailee itseään republikaaneiksi. (siirryt toiseen palveluun)

Floridan kansainvälisen yliopiston tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan näissä vaaleissa 59 prosentin ennustetaan äänestävän Donald Trumpia.

Harri Vähäkangas / Yle

Merkittävä syy Trumpin kannatukselle on sosialismin pelko. Moni Fidel Castron hallintoa maistanut uskoo, että demokraattinen puolue on viemässä Yhdysvaltoja kohti sosialismia.

Kadulla vastaan tuleva amerikankuubalainen Docten Serralta selittää asiaa verojen ja tukien kautta.

– Olemme todella varuillamme kaikesta, joka muistuttaa Kuuban ajoista. Ei ole mitään ilmaista. Joku aina maksaa. Hallitus voi sanoa, että tässä ilmainen puhelin. Mutta he käyttävät veronmaksajien rahoja, Serralta sanoo.

Äänestyspaikalla kansalaisjärjestön kojulla sai kertoa, mikä näissä vaaleissa on tärkeää. Jenny Matikainen / Yle

Myös presidentti Trump kutsuu usein demokraatteja sosialisteiksi. Väite kuulostaa moneen pohjoismaiseen korvaan absurdilta mutta kuubalaisissa se nostaa esiin muistoja menneisyydestä.

Carolina Hidalgo-McCaben mukaan kyseessä on poliittinen sumutus.

– Olen pettynyt, kun näen miten republikaaninen puolue käyttää yhteisöni pelkoja ja traumoja hyväkseen jakaakseen meidät ja manipuoloidakseen meidät äänestämään ihmistä, joka ei edusta arvojamme tai täytä tarpeitamme.

Hidalgo-McCabe itse äänestää Joe Bidenia sosiaalitukien ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Isoisä tarvisee ensimmäistä, hänen oma sukupolvensa pelkää jälkimmäistä.

"Kärsimme, koska he veivät aseemme"

Floridan 29 valitsijamiestä ovat vaaleissa jättipotti ja siksi latinoäänet kiinnostavat nyt molempia ehdokkaita. Äänestäjien pään sisäisiä liikkeitä on kuitenkin vaikea ennustaa.

Vuonna 2016 Trump puhui lakkaamatta muurista Meksikon rajalle. Silti hänen kannatuksensa latinoiden keskuudessa laski vain muutaman prosenttiyksikön verrattuna republikaanien vuoden 2012 kannatukseen.

Latinoiden suosimalla asuinalueella on myynnissä Trump-tavaraa. Jenny Matikainen / Yle

Monille kuubalaisille sosialismi on pahempi uhka kuin muuri Meksikon rajalle. Niin myös Venezuelasta parikymppisenä lähteneelle Andrea Kissanelle.

Kissane on vastassa, kun hissi nousee suoraan huoneiston eteiseen. Asuntoa hallitsee flyygeli ja sen takana aukeava hulppea merinäköala. Katse yltää lahden yli Miami Beachin siluettiin.

– En kyllä osaa soittaa sitä, Kissane nauraa osoittaen flyygeliä.

Mutta politiikkaa hän osaa puhua. Kissane on perustanut republikaaneja tukevan järjestön. Hän on selvästi presidentti Trumpin suuri fani.

– Hän on upea presidentti. Olen kiitollinen, että hän on auttanut meidät eroon sosialismista.

Andrea Kissane muutti parikymppisenä Venezuelasta Miamiin. Hän on presidentti Trumpin intohimoinen tukija. Jenny Matikainen / Yle

Joe Bidenia Kissane sen sijaan säälii ja entistä demokraattipresidenttiä Barack Obamaa hän jopa halveksii. Kissanen silmissä Obamassa on paljon samaa kuin Venezuelaa hallinneessa Hugo Chavesissa.

– Me halusimme muutosta ja uskoimme Obaman kaltaiseen karismaattiseen johtajaan, johon ihmiset samastuivat. Mutta se on kaikki valhetta. He eivät välitä sinusta tai lapsistasi.

Kissanella on viisi lasta, joita hän uskoo voivansa suojella vain, jos Trump saa jatkaa presidenttinä.

– Demokraatit yrittävät tuhota tämän maan. He ottavat aseemme, jotta emme voi puolustautua. Venezuelassa jouduimme kärsimään, koska he veivät aseemme.

Carolina Hidalgo-McCabe ei ole kuulemassa väitettä, mutta hänellä olisi vastaus valmiina. Hänen mukaansa moni sosialismia paennut on sokaistunut Trumpin puheista eikä näe, että presidentti itse käyttäytyy kuin diktaattori.

– Uskon, että kun Trump kosiskelee diktaattoreita ja Biden tuomitsee heidät, kuubalaiset ja venezuelalaiset heräävät tajuamaan, kuka Donald Trump oikeasti on.

"Ei ole yhtä latinoääntä"

Kissanen sukupolvi on pian jäämässä Hidalgo-McCaben ikäluokan jalkoihin. Näissä vaaleissa latinoäänestäjät ovat ensimmäistä kertaa maan suurin vähemmistö, ja jo 40 prosenttia äänioikeutetuista latinoista on alle 35-vuotiaita.

Millenniaalit eli 25–40-vuotiaat ja Z-sukupolvi eli 15–24-vuotiaat voivat käyttää valtaa, jos he vain päätyvät äänestämään. Nuorten äänestyprosentti jäi viime presidentinvaaleissa alle 50 prosentin. Nyt asiaan saattaa tulla muutos.

Bostonilainen Tufts-yliopisto on verrannut (siirryt toiseen palveluun) 18–29-vuotiaiden antamien ennakkoäänten määrää vuoden 2016 lukuihin. Floridassa äänten määrä on kolminkertaistunut.

Carolina Hidalgo-McCabea se ilahduttaa.

Carolina Hidalgo-McCabe sanoo äänestävänsä Joe Bidenia, koska haluaa elinkelpoisen tulevaisuuden. Jenny Matikainen / Yle

Sen sijaan eräs toinen asia ärsyttää. Hidalgo-McCabe ei pidä siitä, että latinoäänestäjistä puhutaan ikään kuin yhtenä massana, joka päätyy vaaleissa jommankumman ehdokkaan taakse.

Hän on nähnyt läheltä, että jopa amerikankuubalaisten äänet jakautuvat kahteen suuntaan.

– Isoisäni ja hänen vanhempi veljensä ovat riidoissa. Veli sanoo, että isoisäni joutuu helvettiin, koska hän äänestää Bidenia.

Tulevaisuus on latinoiden

Hidalgo-McCaben isoisä on avainäänestäjä myös ikänsä vuoksi.

Floridassa Trumpin tukena oli viimeksi myös osavaltion merkittävä eläkeläismassa. Nyt mielipidemittaukset ovat osoittaneet, että Trump saattaa menettää ison osan ikäihmisten äänistä (siirryt toiseen palveluun). Suurin syy saattaa olla koronaviruksessa.

Carolina Hidalgo-McCabe uskoo, että mukava ilmapiiri äänestyspaikalla saa nuoret innostumaan politiikasta. Jenny Matikainen / Yle

Koronaviruksella on osansa myös Carolina Hidalgo-McCaben tarinassa. Hänen Miamissa asunut setänsä kuoli jokin aika sitten koronaoireisiin. Setä oli perustanut kansalaisjärjestön ja jonkun oli jatkettava tämän töitä.

Siksi Boston ja yliopisto saivat jäädä

– Elämäni riippuu näistä vaaleista. Uskon, että latinoäänestäjät voivat muuttaa tämän maan suunnan.

Jos se ei ole totta vielä, niin pian kuitenkin.

Tällä hetkellä latinoita on kaikista amerikkalaisista noin 13 prosenttia. Z-sukupolvesta jo lähes joka neljäs on latino.

Heidän äänensä tulee vielä kuulumaan, meni se sitten demokraateille tai republikaaneille.

