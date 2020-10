Satakunnassa neljä uutta koronatartuntaa – Eurassa kymmeniä altistuneita, testiin syytä mennä pienistäkin hengitystieoireista

Eurassa tartunnan saanut on liikkunut laajalti eri puolilla kuntaa. Hän on myös osallistunut useisiin kuntouttaviin ryhmätoimintoihin. Ne on päätetty keskeyttää runsaan viikon ajaksi.

Satakunnassa todettiin tiistai-iltana neljä uutta koronavirustartuntaa, jotka sijoittuvat eri paikkakunnille Euraan, Ulvilaan, Kokemäelle ja Eurajoelle.

Yhdessä tapauksessa tartunnanlähde on todennäköisesti Helsingissä, muissa kolmessa tartunnanlähde jää tarkasta selvityksestä huolimatta epäselväksi ja tartunnat ovat todennäköisesti Satakunnan alueelta. Kahdessa tapauksessa tartunnan arvioidaan olevan Eurasta.

Satakunnan koronatilanne on kokonaisuudessaan edelleen Suomen parhaita. Taudin ilmaantuvuusluku on matala. Varmistettuja tapauksia on nyt 129. Sairaalahoidossa on kaksi potilasta.

Sairastunut on liikkunut laajalti Eurassa

Satasairaalan infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kuvailee tiedotteessa Euran tilannetta huolestuttavaksi. Eurassa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja suosia kasvomaskin ahkeraa käyttöä.

Eurassa tartunnan saaneella oli ollut hengitystieoireita jo lokakuun 5. päivänä, mutta hän oli hakeutunut testiin vasta eilen tiistaina. Hänen katsotaan olleen tartuttava 3.10 – 18.10.

Sairastunut henkilö on tartuttavuusaikanaan liikkunut laajalti Eurassa osallistuen moniin terveyskeskuksen kuntouttaviin ryhmätoimintoihin, liikuntaryhmiin ja työtoimintaan sekä myös ryhmäruokailuun. Hän asuu tuetusti.

Tilanteen vuoksi Euran terveyskeskuksen ryhmätoiminta on päätetty keskeyttää marraskuun 8. päivään saakka.

Sairastuneen potilaan asuinyksikkö tutkitaan ja näytteet otetaan kaikista asukkaista. Kaikki potilasta lähihoitaneet sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijät testataan.

Arvioidun tartuttavuusajan loppumisesta tulee tänään kuluneeksi kymmenen päivää, joten karanteenitoimilla ei voida enää saavuttaa mitään.

Potilaalta eilen otettu koronavirustesti oli positiivinen. Satasairaalan mukaan tulos ei siis sinänsä kerro potilaan olevan enää tartuttava, sillä testi voi säilyä positiivisena pitkään tartuttavan vaiheen jo mentyä ohi.

Testiin mentävä heti lievistäkin oireista

Koronavirustartunnalle altistuneita henkilöitä on Eurassa arvioitu olevan ainakin 80.

Koska arvioidaan, että karanteenitoimilla ei ole tilanteessa enää merkitystä, altistuneita ei pyritä yksitellen tavoittamaan.

Kaikkien euralaisten tai Eurassa 3.10 – 18.10. liikkuneiden, joille ilmaantuu tai on ilmaantunut lieviäkin hengitystieinfektion oireita, kuumeilua, haju- tai makuhäiriötä tai ripulointia tulee matalalla kynnyksellä hakeutua testiin.

Etelä-Satakunnassa sijaitsevassa Eurassa on runsaat 12 000 asukasta.