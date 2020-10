Yhä useampi haki heti apua lähisuhdeväkivaltaan auttavasta puhelinpalvelusta

Puhelinpalvelu on monelle ensimmäinen keino hakea apua muun muassa perheväkivaltaan.

Tiina Jutila / Yle

Lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita ihmisiä auttava Nollalinja-puhelin oli viime vuonna joka kolmannelle soittajalle ensimmäinen palvelu, josta he hakivat apua väkivaltaan, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta arviointitutkimuksesta. Tutkimuksessa arvioitiin noin 10 300 puhelua palvelun ensimmäisen 2,5 toimintavuoden aikana vuosina 2017–19.

Valtaosa soittajista oli kokenut itse väkivaltaa, mutta myös väkivaltaa kokeneiden läheiset ja viranomaiset hakivat neuvoa ja tukea palvelusta.

Ensimmäisenä Nollalinjan toimintavuotena noin kaksi viidestä apua tarvitsevasta soitti vuorokauden sisällä väkivallan tapahtumisesta. Viime vuonna vuorokauden sisällä soitti noin kolme viidestä soittajasta.

– Tutkimus osoittaa, että Nollalinjaan soitetaan yhä useammin pian väkivaltatilanteen jälkeen. Jos väkivallan uhka on kuitenkin yhä olemassa tai väkivallanteko on juuri tapahtunut, on syytä soittaa hätänumeroon, THL:n erikoistutkija Johanna Hietamäki sanoo tiedotteessa.

Valtaosa parisuhdeväkivallasta naisten kokemaa

Kaikista Nollalinjan puheluista 76 prosenttia koski parisuhteessa tapahtunutta väkivaltaa. Tapauksista 89 prosenttia liittyi naisten kokemaan ja 11 prosenttia miesten kokemaan väkivaltaan.

Puheluista 12 prosenttia koski tuttujen ja ystävien tekemästä väkivallasta sekä työpaikalla kohdatusta ja tuntemattomien tuottamasta väkivallasta.

Henkinen väkivalta on tavallisin keskusteluissa esiin tullut väkivallan muoto, mutta väkivalta ilmenee usein eri muodoissa yhtä aikaa.

– Esimerkiksi fyysistä väkivaltaa tuli esille noin puolessa Nollalinja-puheluista. Taloudellista ja seksuaalista väkivaltaa puolestaan ilmeni noin joka kymmenennessä puhelussa, Hietamäki kuvailee.

Väkivalta aiheutti soittajissa ahdistusta, masennusta, huolta, epätoivoa ja pelkoa. Väkivaltaa kokeneet kertoivat myös muun muassa väsymyksestä, uupumuksesta ja itsetunnon heikentymisestä. Soittajilla oli ajoittain myös fyysisiä vammoja sekä väkivallan seurauksena itsetuhoisia ajatuksia.

– Pitkään jatkuessaan väkivalta voi viedä toimintakyvyn. Tämän vuoksi on tärkeä hakea apua ajoissa, Hietamäki toteaa.

Nollalinja palvelee ympäri vuorokauden numerossa 080 005 005.