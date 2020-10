Eniten stressaavat pitkät kiinniolot ja metsäleirit – koti-ikävä näkyy varusmiesten korona-arjessa

Porin prikaatissa Niinisalossa sataa vettä. Ryhmä ykköspatterin varusmiehiä harjoittelee kasarmin seinän vierustalla rakennetussa ympäristössä liikkumista. Näillä varusmiehillä on menossa kasarmijakso palveluksessa.

Puolustusvoimat siirtyi koronapandemian takia niin kutsuttuun sopeutettuun varusmiespalvelukseen maaliskuussa. Kaikkien joukko-osastojen varusmiehet jaettiin kolmeen toisistaan erillään olevaan ryhmään.

Koulutuksessa suurin muutos oli kuuden viikon rytmitys. Neljä viikkoa vietettiin varuskunnassa ja maastossa, minkä jälkeen ryhmä lähti kahdeksi viikoksi lomille.

Marko Autio ja Anton Karra palvelevat Porin Prikaatissa Niinisalon varuskunnassa. Jari Pelkonen / Yle

Tammikuussa varusmiespalveluksensa aloittaneet Anton Karra ja Marko Autio kertovat, että vaikuttavin muutos verrattuna aikaisempaan on ollut pitkät lomattomat jaksot. Ikävä on ollut niin kotia kuin kavereitakin.

– Erikoisjärjestelyjen aikana pisin kiinniolojakso on ollut 42 päivää. Kyllä se on rankkaa olla pois kotoa niinkin pitkään, toteaa kokelas Anton Karra.

Toinen miesten mainitsema asia on kahden viikon mittaiset metsäleirit. Toisaalta leireistä on ollut paljon hyötyä, kun on oikeasti tarvinnut opetella maastossa selviytymistä. Toisille maastossa yöpyminen ja harjoittelu on ollut erittäin raskasta.

Alikersantti Marko Autio uskoo olevansa nyt henkisesti valmiimpi metsäleireille. Jari Pelkonen / Yle

Kokelas Karran mukaan joidenkin varusmiesten motivaatio on ollut koetuksella metsässä.

– Se kahden viikon metsä on hyödyllinen, jos siitä selviytyy. Mutta jos sitä ei jaksa, niin ei siitä saa mitään irti.

Niinisalon ykköspatterin päällikön, kapteeni Jukka Kyöstin mukaan järjestelyllä ei ole ollut suuria vaikutuksia varusmiesten koulutukseen. Samat taistelijan taidot opetetaan varusmiehille, oli koronaa tai ei. Myös henkistä jaksamista on pidetty silmällä.

Kokelas Anton Karra pitää pitkiä metsäleirejä haasteena itselleen. Jari Pelkonen / Yle

– Se neljä viikkoa on pitkä aika parikymppiselle nuorelle olla erossa omista läheisistään. Se on ollut yksi suurimmista huomioista jaksottelun osalta.

Varusmieskoulutuksen sopeutustoimia jatketaan puolustusvoimissa ainakin vuoden loppuun asti. Porin prikaatin komentaja Mika Kalliomaan mukaan tammikuussa palvelukseen astuvien uusien alokkaiden koulutusta suunnitellaan jo nyt sillä oletuksella, että sopeutustoimet jatkuvat myös vuodenvaihteen jälkeen.

