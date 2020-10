Perfomanssitaiteilija Samuli Laine imettää esityksessään katsojia – katso videoilta, minkälaisia kokemuksia nykytaidefestivaali yleisölle tarjoaa

Performanssitaiteilija Samuli Laine imettää Nurture-teoksessaan katsojaa.

Esityksen aikana Laine kiinnittää itseensä rintakumin ja silikoniletkun. Maitona on koivunmahlaa.

Lopulta hän imettää katsojaa sylissään. Laine on yksi Anti-festivaaleilla Kuopiossa esiintyvistä taiteilijoista.

Performanssiesityksen tarkoituksena on herättää katsojaa pohtimaan imetyksen kautta muun muassa hoivaa ja huolenpitoa.

Anti-festivaali on yksi harvoista tänä vuonna järjestettävistä kansainvälisistä festivaaleista. Sen teemana on ruoka.

Ruoka-aineita hyödynnetään esimerkiksi Of All The People In All The World -teoksessa, jossa riisinjyvät esittävät ihmisiä. Katso videolta, kuinka taideinstallaatio on toteutettu:

Stan's Cafe (UK): Of All The People In The world

Teoksessa jokainen riisinjyvä esittää jotain ihmistä jossain.

Festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen kertoo, että ruoka-teemaa on pohdittu jo usean vuoden ajan.

Tänä vuonna Kuopio on nimitetty eurooppalaiseksi gastronomiseksi alueeksi, joten ajankohta on Tuukkasen mukaan nyt kaikin puolin hyvä.

Ruoka on ajankohtainen aihe myös koronaepidemian myötä

– Se liittyy ruoan tuotantoon ja jakeluun hyvin vahvasti. Ruoka koskettaa joka ikistä ihmistä, toteaa Tuukkanen.

Katso videolta, minkälainen taidekokemus luontoretki luonnovesilähteelle voi olla:

Eero Yli-Vakkuri (FI) ja Tea Andreoletti (IT/FI): Encountering taste

Encountering taste - Päin makua vie tutkimusretkelle luonnonvesilähteelle.

