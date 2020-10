Espanjassa äänestetään tänään poikkeustilan jatkamisesta – Barcelonalaiset kertovat Ylelle, miltä elämä tiukkojen rajoitusten keskellä tuntuu

Kahvilat, baarit ja ravintolat ovat olleet Kataloniassa kiinni jo yli kaksi viikkoa. Nyt ne myyvät ruokaa ja juomaa take away -periaatteella.

BarcelonaKaupungin keskustassa luksusliikkeistä tunnetulla kadulla päivystävät lähinnä ruokalähetit ja taksikuskit.

Turisteja Barcelonassa ei enää näy.

Puistojen penkeillä aamukahvia nauttivista ihmisistä sen sijaan on tullut kaupungissa tuttu näky.

Aluehallinto sulki kaupungin kahvilat, baarit ja ravintolat jo kaksi viikkoa sitten. Nyt ne saavat myydä enää ruokaa ja juomaa mukaan otettavaksi.

Paluu kevääseen. Se oli monella mielessä, kun Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti sunnuntaina Espanjaan voimaan astuvan poikkeustilan.

Samalla koko maahan Kanariansaaria lukuun ottamatta määrättiin yöllinen ulkonaliikkumiskielto.

Rajoitukset eivät tulleet ihmisille yllätyksenä. Espanjassa on ylitetty yli miljoonan tartunnan raja, tartuntojen määrissä tehdään ennätyksiä lähes päivittäin ja sairaalat alkavat täyttyä potilaista.

Osa ravintoloista on sulkenut pysyvästi, monet osittain ja lyhyemmillä aukioloajoilla. Tomas Montes

Poikkeustila voi jatkua pitkälle kevääseen

Tänään torstaina poikkeustilan jatkosta äänestetään Espanjan parlamentissa.

Hallitus haluaisi jatkaa poikkeustilaa toukokuuhun asti niin, että perusteet sille tarkistetaan kahden kuukauden välein.

Poikkeustila antaa Espanjan itsehallintoalueille laajemmat valtuudet päättää rajoituksista. Siksi rajoitukset vaihtelevat alueittain. Esimerkiksi pääkaupunki Madridissa ei ravintoloita ole suljettu.

Moni alue on päättänyt myös sulkea rajansa, ja estää näin ihmisiä liikkumasta pyhäinpäiväviikonlopun aikana. Valtakunnallinen ulkonaliikkumiskielto kestää 9. marraskuuta asti, minkä jälkeen päätösvalta on itsehallintoalueilla.

Kataloniassa aluehallinto aikoo kiristää liikkumisrajoituksia. Pöydällä on ollut viikonloppuja koskeva karanteeni tai kahden viikon täyskaranteeni. Se saattaa myös sulkea alueensa rajat.

Barcelonalaiset kertovat Ylelle, miltä elämä tiukkojen rajoitusten keskellä tuntuu.

"Uudet rajoitukset ajavat vararikkoon"

Santiago Gonzales, ravintoloitsija

Santiago Gonzales odottaa lounasta hakevia asiakkaita Barcelonan keskustan tuntumassa sijaitsevassa ravintolassa. Tomas Montes

"Yritämme sinnitellä rajoituksista huolimatta. Kun jouduimme sulkemaan ravintolan sisätilan asiakkailta, aloimme myydä ruokaa take away -periaatteella.

Se ei ole ollut helppoa, sillä olemme normaalisti seurusteluravintola, ja panostamme ruoan esillepanoon. Nyt olemme luoneet uuden katuruokalistan, jossa on enemmän mukaan pakattavaksi sopivia annoksia.

Yöllinen ulkonaliikkumiskielto supistaa bisnestä entisestään. Haluamme, että virus saadaan kuriin, mutta uudet rajoitukset ajavat meidät vararikkoon.

Tuet ovat olemattomia ja jos niitä ei lisätä, merkittävä osa Barcelonan ravintoloista katoaa. Onneksi meillä on paljon kanta-asiakkaita, jotka käyvät edelleen."

"Ennen uutta asiakasta joutui odottamaan korkeintaan kymmenen minuuttia"

José Madrid, taksikuski

Taksikuski José Madridin mukaan asiakasmäärä on pudonnut 80 prosenttia. Tomas Montes

"Työskentelen ostoskadulla, joka oli aiemmin täynnä turisteja.

Ennen pandemiaa emme ehtineet käydä kunnolla edes vessassa, uutta asiakasta joutui odottamaan korkeintaan kymmenen minuuttia. Nyt voimme joutua odottamaan 1,5–2 tuntia tai enemmän.

Ulkonaliikkumiskielto vaikuttaa eniten yövuoroja tekeviin kuskeihin, mutta toki myös meihin, jotka ajamme päivisin. Ihmiset liikkuvat vähemmän ja heikentyneen taloustilanteen vuoksi he eivät tuhlaa taksiin.

Ravintolasulku vei pois muualta Espanjasta tulevat turistit, mikä näkyi heti ajojen määrässä.

Kaikkein tärkeintä on terveys, ilman sitä ei ole työtä. Päättäjien pitäisi kuitenkin ymmärtää, että molempia tarvitaan. Me kuskit olemme osoittaneet mieltä, sillä tuet ovat riittämättömiä. Meillä ei ole asiakkaita, mutta kulut juoksevat.

Pelkään, että joudun lopettamaan ja niin pelkää moni muukin. Asiakasmäärä on pudonnut 80 prosenttia."

"Jos emme voi tehdä jotain tänään, teemme sen huomenna"

Feli Solomando, vapaaehtoistyöntekijä

Feli Solomando juo aamukahvinsa nykyään puistonpenkillä. Tomas Montes

"Työskentelen leipäjonossa vapaaehtoisena. Siellä olen nähnyt, kuinka paljon apua tarvitsevien määrä on lisääntynyt. Moni on jäänyt puille paljaille.

Barcelona on rajoitusten myötä muuttunut kaupungiksi, jota en tunnista. En ole koskaan nähnyt kaupunkia tällaisena. Juon kahvini puistonpenkillä, koska kahvilat on suljettu. Elämästä on tullut yksinäistä ja se vaikuttaa mielialaan.

Mielestäni poliitikot eivät ole olleet rehellisiä ihmisille. Heidän olisi pitänyt heti alusta lähtien kertoa, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse.

Olen kuitenkin päättänyt, etten anna pelolle valtaa. Hyväksyn tilanteen ja kunnioitan myös rajoituksia.

Meillä kaikilla on oikeus käydä töissä, ulkona ja pitää hauskaa. Se pitää kuitenkin tehdä vastuullisesti. Meidän pitää nyt olla kärsivällisiä. Jos emme voi tehdä jotain tänään, teemme sen huomenna."

"Joulunvieton peruuntuminen huolestuttaa"

Iraira Sarda, eläkeläinen

Iraira Sardaa miettii, miten joulunvieton käy pandemian aikana. Tomas Montes

"En tiedä, mitä mieltä olen tiukoista rajoituksista.

Ne ovat toki epämiellyttäviä ja kovia, mutta uskon asiantuntijoita. Viruksen leviämistä pitää yrittää estää, mutta samalla moni menettää työnsä. Tilanne on hyvin monimutkainen.

Lisäksi maamme poliitikot ovat kyvyttömiä taistelemaan yhdessä virusta vastaan. Ehkä pitäisi etsiä toisenlaisia keinoja, jotka eivät vaikuta talouteen yhtä paljon, mutta en osaa sanoa, millaisia ne voisivat olla.

Henkisesti tämä on rankkaa ja totta kai pelkään, että olemme pian samassa tilanteessa kuin viime keväänä.

Joulunvieton peruuntuminen huolestuttaa. Joulu on meille tärkeä juhla ja olemme tottuneet juhlimaan sitä kunnolla. Tänä vuonna emme tiedä, mitä tapahtuu."

"Työtä on enemmän, palkkaa vähemmän"

Gustavo Leal, ruokalähetti

Ruokalähettien kysyntä on kasvanut pandemian aikana. Gustavo Lealin mukaan ansiot eivät kuitenkaan ole nousseet. Tomas Montes

"Ulkonaliikkumiskiellon vuoksi haemme viimeiset lähetykset ravintoloista jo yhdeksältä illalla.

Teen töitä 10–11 tuntia päivässä, mikä tarkoittaa 25–27 lähetystä.

Toistaiseksi työskentelen pyörällä, koska minulla ei ole ajokorttia. Pandemia on lisäännyt työmäärää, mutta palkka laskenut. Lähetysten hinta asiakkaalle on silti pysynyt ennallaan.

Toisin sanoen työnantajamme tienaavat entistä enemmän.

Sairastuin itsekin virukseen keväällä ja olin kuukauden pois töistä. Selvisin onneksi taudista, enkä siksi pelkää virusta."

