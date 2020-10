Björn Wahlroosin mukaan Suomen hallitus on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tasapainoillut hyvin koronakriisissä terveyden ja talouden välillä

Talouskonkarin mielestä tulevissa Yhdysvaltain vaaleissa presidentinvaaleja tärkeämpää on se, kenelle tulee valta senaatissa.

Finanssikonserni Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin mielestä Suomen hallitus on säilyttänyt koronakriisissä varsin hyvin tasapainon kansalaisten terveyden ja talouden toimintakyvyn välillä.

Tästä on kuitenkin Wahlroosin mukaan yksi suuri poikkeus: matkailu. Wahlroos sanoo, että hotellien, ravintoloiden, matkailupalvelujen ja ennen kaikkea lentoyhtiöiden ongelmat ovat niin vakavia, että tarvittaisiin uusi ote matkustuksen rajoittamiseen.

– Kun luin [Finnairin toimitusjohtaja] Topi Mannerin kommentteja matkustamisesta ja Finnairin tulevaisuuden näkymistä niin tunsin huolta siitä, että meidän on siirryttävä mahdollisimman nopeasti nykyisenlaisesta rajoitepohjaisesta liikenteen ja ulkomaanmatkailun rajoittamisesta testauspohjaiseen rajoittamiseen.

Euroopan maat lähtivät koronakamppailuun Wahlroosin mukaan hyvin erilaisista lähtökohdista.

– Suomen hallituksella on ollut lähtökohtaisesti merkittävä etu monen muun Euroopan maan hallitukseen nähden. Pandemia, olkoonkin, että se on vakava, on huomattavasti kepeämpi Suomessa ja Suomen ongelmat ovat pienempiä kuin vaikka Ranskassa tai Espanjassa.

"Senaatin vaali on tärkeämpi kuin presidentinvaali"

Björn Wahlroos esiintyi keskiviikkona lehdistölle Hanken Svenska handelshögskolanin järjestämän varainhoidon verkkokurssin yhteydessä.

Talouskonkari painottaa pitkäjänteisen sijoittamisen merkitystä.

– Minä haluaisin alleviivata sitä, että valtaosa koronan efekteistä on kuitenkin lyhyen tähtäimen efektejä pois lukien matkustamiseen ja ehkä e-kauppaan liittyvät [vaikutukset]. Siinä mielessä ne eivät ole sijoittajalle tai salkunhaltijalle ensisijaisen tärkeitä.

Todisteeksi tästä Wahlroos nostaa esiin sen, että muutamia viime pävien heilahteluja lukuun ottamatta pörssit ovat pysytelleet samalla tasolla kuin ennen pandemian puhkeamista.

Viime päivien heilahtelut liittyvät epävarmuuteen Yhdysvaltain presidentinvaalien ympärillä.

– Se kumpi ehdokas on markkinoiden kannalta parempi ja millä lailla, siitä voidaan taittaa peistä pitkäänkin.

Wahlroosille ei olisi huono lopputulos, jos demokraattien Joe Biden voittaisi presidentinvaalit ja samaan aikaan käytävissä senaatin vaaleissa senaatti pysyisi republikaanien käsissä.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että senaatin vaali on tärkeämpi kuin presidentinvaali.

– Mikäli senaatti pysyy republikaanisena, tuntuu aika epätodennäköiseltä, että Yhdysvalloissa tulisi voimaan seuraavan neljän vuoden aikana erityisen merkittäviä veronkorotuksia tai markkinoille negatiivisia talouspoliittisia linjauksia.