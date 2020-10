Hollywood-elokuvaa kuvataan Tampereella Rantatunnelin lähellä, liikenne pysäytetty välillä

Amerikkalaisen Dual-elokuvan kuvauksien vuoksi liikenne on välillä tökkinyt Rantatunnelin lähellä Tampereella keskiviikkona aamupäivällä.

Naistenlahden ramppi on suljettu Rantatunnelissa Lielahden suunnasta Ratapihankadulle. Lisäksi lyhyitä liikenteen pysäytyksiä voi olla muistakin suunnista. Tilanne voi kestää yhteentoista.

Asiasta kerrotaan Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Tieliikennekeskus vahvistaa Ylelle, että kuvaukset ovat menossa keskiviikkona aamupäivällä. Vaikutukset ulottuvat lähinnä kiertoliittymään, eikä tunnelia varsinaisesti suljeta. Kuvaukset kestävät Tieliikennekeskuksen mukaan vain lyhyitä pätkiä.

Kuvauksista ei tiedotettu etukäteen, ettei paikalle mene sankoin joukoin ihmisiä

Kuvauksista Rantatunnelin alueella kertoi ensin Radiosun (siirryt toiseen palveluun).

Viime viikolla oli iso uutinen, että Tampereella kuvataan tänä syksynä Hollywood-elokuva alusta loppuun. Amerikkalainen elokuvaohjaaja Riley Stearns kuvaa uusimman elokuvansa Tampereella.

Stearnsin Tampereella ohjaama elokuva on noin viiden miljoonan dollarin eli noin 4,3 miljoonan euron budjetilla tehtävä tieteistrilleri. Sen päärooleissa nähdään skottilainen Karen Gillan ja amerikkalainen Aaron Paul.

Gillan on monille suomalaisille tuttu brittiläisestä tv-sarjasta Dr Who, jossa hän näyttelee Tohtorin matkakumppania Amelia Pondia sekä roolistaan Nebulana elokuvissa Avengers: Infinity War ja Endgame. Gillanin vastanäyttelijä, Emmy-palkittu Aaron Paul taas on tullut tunnetuksi muun muassa rikosdraamasarjasta Breaking Bad.

Muokattu 28.10. klo 10.44 Korjattu elokuvan kirjoitusasu.

Lue lisää:

Tällaisia ovat Tampereelle saapuneet elokuvatähdet – somessa otettiin Hollywood-uutisesta ilo irti

Näkyykö Hervanta elokuvassa? Tampereella iloitaan Hollywood-tuotannosta ja havitellaan jo seuraavaa: "Ei auta jäädä laakereilla lepäämään"

Suomessa kuvataan Hollywood-elokuva alusta loppuun tänä syksynä – ohjaaja vertaa Tamperetta rentona pidettyyn Seattleen