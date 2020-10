Tervossa tuodaan valoa pimeyteen, kun pukki palaa pellolle – katso suorana kello 18.10 alkaen, kuinka viisimetrinen olkipukki sytytetään

Pyhäinpäivän aattoa vietetään Tervon Suppuniemen pellolla jo perinteisellä tavalla. Pellolla seisoo iso, oljista tehty pukki, jonka sarvet kohoavat viiden metrin korkeuteen.

Haapamäen kylän pellolle noussut pukki on tehty kahden aiemman vuoden tavoin talkoilla. Ajatuksena on ollut herättää henkiin vanhaa kekriperinnettä.

– Yhdessä tekeminen on parasta valoa tällaiseen kaamokseen hämärtymisen aikana, kiteyttää pukkiperinnettä luomassa ollut Riitta Raatikainen.

Hänen mukaansa kyläläisten tarkoituksena on tehdä asioita yhdessä ja vaalia vanhaa kekriperinnettä, jolloin satokausi päättyy ja syksy muuttuu talveksi.

Valmiin pukin sarvet kohosivat viiden metrin korkeuteen. Pentti Vänskä

Olkipukki on ruohonjuuritason toimintaa

Ensimmäinen Suppuniemen pellolle tehty pukki oli pieni, mutta sen jälkeen niin pukin koko kuin tapahtuman laajuuskin ovat jatkuvasti kasvaneet. Vuosi sitten pukin polttoa oli seuraamassa jo runsaat 500 ihmistä.

Tapahtumaa ei järjestä mikään organisaatio, sillä pukin rakentaminen ja polttaminen halutaan Raatikaisen mukaan pitää ruohonjuuritasolla.

Pukkia on ollut tällä kertaa rakentamassa parikymmentä ihmistä. Perjantaina talkoolaisten määrä on yli kaksinkertainen, sillä tapahtuman järjestelyissä on ihmisiä myös Tervon naapurikunnista.

Paikalla on esimerkiksi vapaapalokuntalaisia Tervosta ja Vesannolta, ja myös järjestysmiehet tulevat Vesannolta. Turvaväleistä on puolestaan huolehtimassa tervolaisten harrastajien Tervoteatteri.

– Moni haluaa tulla mukaan ja tekemään, Raatikainen iloitsee.

Pukkia oli rakentamassa parikymmentä talkoolaista. Rakentamiseen kului kolme pyöröpaalia olkia. Pentti Vänskä

Pellolla on perjantaina myös Pukin baari, jossa on tarjolla kyläläisten tekemiä täyslihahampurilaisia, munkkeja ja puolukkamehua omakustannushintaan.

Riitta Raatikaisen mukaan tarjoilusta voi nauttia, vaikka rahat olisivatkin jääneet kotiin.

– Rahan voi laittaa seuraavana päivänä vaikka kirkossa kolehtiin.

