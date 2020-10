Katossa kasvavat sienet ja liian suuri vuokravaatimus saivat Vuosaaren talonvaltaajat luovuttamaan: "Teimme parhaamme rempatessamme tilaa"

Nuorten talonvaltaus Helsingin Vuosaaressa on päättynyt. Helsingin kaupunki vahvistaa valtaajien jättäneen kaupungin omistaman Heposaaren kiinteistön Vuosaaressa.

– Itse havainnoin, katsoin kaikki rakennukset. Tila ja alue ovat tyhjiä, sanoo Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen, joka kävi paikalla tänään keskiviikkona.

Valtaajat tiedottivat valtauksen päättymisestä itse tiistai-iltana. Tiedotteen mukaan neuvottelut tilojen vuokrauksesta päättyivät kaupungin kanssa, koska vuokrahinta olisi ollut liian korkea.

Kaupunki pyysi tiloista valtaajien mukaan 2 480 euron kuukausivuokraa. Kaupungilta vahvistetaan, että hinta olisi ollut noin 2 000 euroa ja päälle arvonlisävero.

Nuorisopalveluiden Toivonen ymmärtää nuorten kannan ja sanoo, että heillä on mahdollisuus tehdä vastatarjous.

– Tilaa on aiemmin vuokrattu lähinnä yrityksille. Summa on varmasti nuorille tai nuorten yhdistyksille liian korkea. He eivät pysty omalla varainhankinnallaan sellaisia summia saamaan, vaan se olisi vaatinut jotakin avustusta.

Toivosen mukaan nuorisopalvelujen puolella on pyritty siihen, että toiminta on pääsääntöisesti maksutonta. Hän arvioi, että Helsingin kaupungin tilapalveluissa vuokra on laskettu neliöiden mukaan.

Neuvotteluja käytiin Toivosen mukaan nuorten kanssa puhelimitse, sähköpostitse ja tekstiviesteillä – ja ne sujuivat hyvin.

– Nuorten tavoitteena oli saada hyvin yhteisöllistä toimintaa koko alueelle, he kaipasivat tilaa tulla tekemään itse asioita. Toiminta on ollut sen suuntaista, että sitä on mieluusti ollut tukemassa ja olemme valmiita neuvottelemaan myös jatkossa, Toivonen sanoo.

Talonvaltaajat jättivät rakennuksen, koska eivät päässeet neuvotteluissa kaupungin kanssa kohtuuhintaiseen vuokrasopimukseen. Matti Myller / Yle

Valtaajat syyttävät kaupunkia kiinteistöjen huonosta hoidosta

Valtaajat toteavat tiedotteessaan, että kaupunki on jättänyt upean ja monella tapaa historiallisen rakennuksen luhistumaan. Heidän mukaansa rakennuksessa on muun muassa sisäilmaongelmia, kosteutta, rikkinäisiä pintoja sekä katosta kasvavia sieniä – ja listaa voisi vielä jatkaa.

– Tämä on käsittämätöntä. Teimme parhaamme siivotessamme ja rempatessamme tätä tilaa, mutta resurssimme eivät yksinkertaisesti riittäneet talon käyttökelpoiseksi saamiseen, nuoret kirjoittavat.

Heidän mukaansa monet valtauksia kritisoivat pelkäävät valtaajien pilaavan rakennuksia, mutta siitä pitäisi paremminkin syyttää kiinteistöjen lainmukaista omistajaa.

Toivonen myöntää, että kiinteistö vaatii varmasti remontointia, mutta sen ylläpito kuuluu kaupunkiympäristön toimialaan. Hän ei halua ottaa siihen tarkemmin kantaa.

Nuoret valtasivat talon viikko sitten maanantaina.

Rakennuksessa on toiminut mm. lasten kesäsiirtola. Matti Myller / Yle

