Ylen kysely kansanedustajille: Trumpin kausi ei ollut eduksi Suomelle, sanoo enemmistö vastanneista – "En usko, että tuollainen tolvana on ollut hyödyksi juuri kenellekään"

– En usko, että tuollainen tolvana on ollut hyödyksi juuri kenellekään. Ellei sitten Putinille, kirjoittaa Ylen kyselyyn vastannut kokoomusedustaja Ben Zyskowicz perusteluissaan.

– Suomen ja Yhdysvaltojen poliittiset suhteet eivät ole koskaan olleet niin tiiviit kuin neljän viime vuoden aikana, perustelee vastakkaista näkemystä kristillisdemokraattien Peter Östman.

Yle kysyi kaikilta kansanedustajilta, onko presidentti Donald Trumpin kausi ollut hyödyksi Suomelle. Yhteensä 140 edustajaa antoi vastauksensa.

Vastanneista selvä enemmistö, 89 kansanedustajaa, vastasi kysymykseen kieltävästi. 19 edustajaa kuitenkin katsoi, että Trumpin kausi on ollut Suomelle hyödyksi.

Epävarmojen osuus oli kyselyssä melko korkea, sillä 32 kansanedustajaa vastasi "en osaa sanoa." Yksi heistä on keskustan Eeva Kalli.

– Suomella on ollut hyvät ja tiiviit kahdenväliset suhteet Yhdysvaltoihin myös Trumpin kauden aikana. Näin pitää olla vastakin, vaalituloksesta riippumatta, Kalli perustelee.

Yhdysvalloissa järjestetään presidentinvaalit huomenna tiistaina. Ehdolla ovat istuva presidentti, republikaanien Donald Trump ja demokraattiehdokas Joe Biden.

Arvaamaton öykkäri, joka murentaa kansainvälistä yhteistyötä

Monet kansanedustajat, jotka eivät katso Trumpin ensimmäisen kauden hyödyttäneen Suomea, korostavat Trumpin huonoa vaikutusta koko kansainväliseen sopimisen kulttuuriin. Anneli Kiljunen (sd.) muistuttaa Trumpin Yhdysvaltain vetäytyneen Pariisin ilmastosopimuksesta, YK:n ihmisoikeusneuvostosta sekä Iranin ydinsopimuksesta.

– Trump on tuonut epävakautta maailmaan, joka on vaikuttanut myös Eurooppaan sekä Suomeen. Hänen ulkopolitiikkansa on vaikeasti ennakoitavaa ja tempoilevaa. Toimintaa ohjaa Amerikka ensin -ajattelu, Kiljunen kirjoittaa.

Kaikki kyselyyn vastanneet vihreät kansanedustajat torjuvat epäröimättä ajatuksen, että Trumpin kausi olisi ollut Suomelle hyödyksi. Vasemmistoliitosta ja RKP:stäkin löytyy vain yksi epävarma vastaaja kummastakin.

– Trump on tehnyt ilmasto- ja ihmisoikeusvihamielistä politiikkaa, joka on vahingoksi koko maapallolle ja sen ihmisille. Sovinismi, piittaamattomuus köyhistä ja sorretuista sekä syyllisen etsiminen aina muista henkilöityvät Trumpiin. Siinä on huonon esimerkin maailmanmestari koko maailman nuorisolle, perustelee Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)

Keskustan Antti Kurvinen painottaa myös talousnäkökulmaa.

– Epävarmuus, sekavuus maailmanpolitiikassa ja maailmantaloudessa on huonoksi vientivetoiselle Suomelle. Lisäksi Trumpin vapaakaupan vastaisuus on iso ongelma Suomelle. Pohjalaisetkin firmat tarvitsevat sitä.

RKP:n Eva Biaudet kiinnittää lisäksi huomiota tapaan, jolla Trump on hänestä vaikuttanut poliittiseen retoriikkaan.

– Trumpin kausi on toiminut polttoaineena ja inspiroijana oikeistolaisille ääriliikkeille ja väkivaltaa lietsovalle vihapuheelle - legitimisoinut väärän tiedon levittämisen ja väärällä tiedolla politikoimisen.

– Trumpin aikakausi on lisännyt yleistä turvattomuutta maailmassa ja legitimoinut konservatiivisten arvojen nousun, mikä näkyy esimerkiksi naisten ja vähemmistöjen oikeuksien polkemisena ja äärioikeiston normalisoimisena, perustelee vasemmistoliiton Veronika Honkasalo.

"Yhteistyö on tiivistynyt ja siitä on Suomelle hyötyä"

Suurin osa niistä, jotka katsovat Trumpin kauden hyödyttäneen Suomea, on perussuomalaisia. Mutta samalla tavalla vastaa myös kolme keskustalaista ja kaksi edustajaa sekä sosiaalidemokraateista että kristillisdemokraateista.

– Trumpin presidenttikaudella Suomeen on ainakin pidetty poikkeuksellisen paljon yhteyttä. Talouspoliittisia suhteita on vaikea tässä vaiheessa arvioida koronaepidemian vuoksi, toteaa kristillisdemokraattien Päivi Räsänen.

– Ainakin puolustusasioissa on yhteistyö tiivistynyt ja myös sitä myöten on varmasti ollut Suomelle hyötyä, perustelee perussuomalaisten Mikko Lundén.

Useat Trumpin kaudessa hyötyjä nähneistä korostavat Yhdysvaltain ja Suomen tiiviitä suhteita, presidentti Sauli Niinistön vierailuja Valkoisessa talossa ja erityisesti Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huipputapaamista Helsingissä heinäkuussa 2018.

– Tapaaminen nimenomaan Suomessa oli kannaltamme merkittävää, kirjoittaa esimerkiksi Katri Kulmuni (kesk.).

Perussuomalaisten näkemysten perusteluissa korostuu lisäksi arvio Trumpista rauhan presidenttinä: Trump ei ole aloittanut sotia, kuten edeltäjänsä. Myös Lähi-idän tilanne on joidenkin mielestä kohentunut, kun Trump on edesauttanut neuvotteluja Israelin ja joidenkin arabimaiden välillä.

– Trump ansaitsee Nobelin rauhantyöstään Lähi-idässä, kirjoittaa Veikko Vallin (ps.)

Perussuomalaisten Leena Meri kiittelee Trumpia uudenlaisesta poliittisesta rohkeudesta ja suorasanaisuudesta.

– En ole todellakaan kaikesta samaa mieltä, mitä Trump sanoo, mutta tärkeintä hänen politiikassaan on uskallus ravistella luutuneita tapoja tehdä politiikkaa. Trumpin America first -politiikka on myös tehnyt isänmaallisesta politiikasta hyväksyttävämpää.

Trumpin kaudesta on ollut sekä hyötyä että haittaa

Huomattavan suuri joukko kyselyyn vastanneista ei osaa ottaa kantaa kysymykseen, onko Trumpin kausi ollut Suomelle hyödyksi. Monet heistä kirjoittavat, että kysymys on liian yksioikoinen ja Trumpin kaudella on tapahtunut sekä hyvää että huonoa.

– Olipa Yhdysvaltojen presidenttinä kuka tahansa, Suomen on pidettävä suhde Yhdysvaltoihin toimivina ja tiiviinä. Näin on ollut tälläkin kaudella. Toisaalta Trumpin kaudella Yhdysvaltojen ulkopolitiikka on ollut melko poukkoilevaa ja vaikeasti seurattavaa, kirjoittaa Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.).

– Kysymykseen ei voi vastata kyllä tai ei. Yhdysvaltain kanssa tehtävää yhteistyötä on katsottava laajemmin kuin yhden presidentin toimikauden pituudella, vastaa keskustalainen Mikko Savola.

Myös Trumpin kauteen myönteisimmin suhtautuvista perussuomalaisista enemmistö on epävarmoja.

– Maailman tilanteessa on ollut meille hyödyllisiä ja haitallisia kehityskulkuja. On mahdotonta sanoa, mitkä liittyvät USA:n presidenttiin yleensä tai Trumpiin erityisesti. Taivas ei ole pudonnut niskaamme, vaikka Trump tuli valituksi, kirjoittaa Lulu Ranne (ps.).

– En usko, että presidentin henkilöllisyydellä on suurtakaan roolia Suomen ja USA:n suhteissa, toteaa puolestaan kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

