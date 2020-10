Helsingin pormestari Vapaavuori torjuu korona-arvostelun “tylsänä kuiskutteluna”: “On veteen piirretty viiva, kuka koronatoimista nyt päättää“

Kun ministerit astelivat kaksi viikkoa sitten ylös Säätytalon rappusia, he puhuivat ”alueiden ryhtiliikkeestä”. Hallituksen pöydällä oli erilaisia suosituksia koronatoimista kunnille, aluehallintovirastoille ja sairaanhoitopiireille.

Muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi olevansa huolissaan siitä, ettei kaikilla alueilla ole tehty riittävästi päätöksiä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja hidastamiseksi.

Useat ministerit mainitsivat, että muun muassa Kuhmossa, Mikkelissä, Jyväskylässä ja Vaasassa on toimittu hyvin. Mutta missä on toimittu huonosti? Sitä ei suostuttu kertomaan.

Ylen tietojen mukaan viesti ryhtiliikkeestä oli kuitenkin suunnattu nimenomaan pääkaupunkiseudulle. Hallituksessa on ollut tyytymättömyyttä siihen, millä tavalla Uudellamaalla ja erityisesti Helsingissä on tehty koronatoimia.

– Vaasa on jo ollut leviämisvaiheessa. Mutta on aivan eri kokoluokan asia, jos Helsinkikin siirtyisi siihen, yksi hallituslähde kuvailee Ylelle.

Pääkaupunkiseudulta on siis toivottu enemmän. Aiheesta uutisoi eilen myös Helsingin Sanomat omiin lähteisiinsä viitaten. (siirryt toiseen palveluun)

Vapaavuori ei ymmärrä kritiikkiä

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) pitää rivien välistä viestittyä kritiikkiä epäreiluna.

– Minun on vaikea hyväksyä tällaista kuiskuttelua. Olemme panneet täytäntöön kiihtymisvaiheeseen liittyvät toimenpiteet ja jopa osan leviämisvaiheen toimenpiteistä, vaikka emme edes ole siinä vaiheessa, hän sanoo.

– Kaikki on tehty by the book ja viimeisen päälle.

Vapaavuoren mukaan hallituksen olisi kerrottava nyt suoraan, mistä kiikastaa. Hänelle ei kelpaa yleinen toive "tiukemmasta linjasta", sillä ohjeita on pormestarin mukaan noudatettu.

Vapaavuori myös muistuttaa, ettei Helsinkiä voi verrata vaikkapa mainittuihin Vaasaan ja Mikkeliin.

– Näissä paikoissa, varsinkin Vaasassa, on ollut aivan eri epidemiatilanne kuin meillä. Mitä pienemmälle paikkakunnalle mennään, sitä helpompaa on panna kunta kiinni. Se käytännössä rajoittaa huomattavan paljon vähemmän kuin isossa metropolissa, hän sanoo.

– Minäkin voin ilomielin kehua sitä, että siellä on tehty hyviä toimenpiteitä. Mutta ei siitä voi vetää sellaista johtopäätöstä, että meillä ei olisi tehty. Alueet ja tilanteet ovat niin erilaisia.

Tällä hetkellä Hus arvioi, että Uudellamaalla ollaan kiihtymisvaiheessa, mutta leviämisvaiheen kynnyksellä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi koronaviruskatsauksessaan, että viruksen alueellinen ilmaantuvuus on ollut kasvussa Husin alueella.

Tehdäänkö ratkaisut aidosti paikallisesti?

Vielä kevään poikkeusoloissa hallituksella oli vastuu kaikista koronatoimista. Nyt monet päätökset pitäisi tehdä alueellisesti eli juuri kunnissa, sairaanhoitopiireissä ja aluehallintovirastoissa.

Ravintola- ja matkustusrajoitukset ovat hallituksen käsissä, mutta esimerkiksi kokoontumisrajoitukset sekä tilojen täyttöasteeseen ja etätyöhön sekä -opiskeluun liittyvät suositukset ovat alueellista rootelia.

Vapaavuoren mielestä vastuunjako on periaatteessa selkeä – ja käytännössä ei.

– Samaan aikaan kun valtiovalta – sinänsä oikein – sanoo, että asiat kuuluvat alueelliselle ja paikalliselle tasoille, se kuitenkin omalla hybridistrategiallaan käytännössä määrittelee, mitä pitäisi tehdä, pormestari arvioi.

– On esimerkiksi määritelty, että kiihtymisvaiheessa (alueiden) pitäisi tehdä tämä ja leviämisvaiheessa tuo. Se on veteen piirretty viiva: Kuka oikeasti päättää?

Vapaavuoren mielestä onkin väärin väittää, että ratkaisut tehdään paikallisesti, jos tosiasiallisesti sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee, mitä paikallisesti kussakin vaiheessa olisi tehtävä.

Myös kaupungin johdossa on erilaisia näkemyksiä

Pääkaupunkiseudulle perustettiin syyskuussa koronakoordinaatioryhmä. Siinä ovat mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Hus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Koronakoordinaatioryhmän tavoitteeksi on kirjattu ”vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia”.

Virallisesti päätökset tekee jokainen toimija erikseen, oman toimivaltansa puitteissa. Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Ylelle kerrotaan useasta Helsingin kaupungin johtoa lähellä olevasta lähteestä, että koordinaatioryhmän toimintamalli saattaa tavallaan pakottaa yksimielisyyteen. Vaikka lainsäädännöllisesti esimerkiksi sairaanhoitopiirillä olisi iso rooli jo itsenäisenä toimijana, on koordinaatioryhmä ikään kuin kaapannut sen syleilyynsä.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin omat sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ovat paikoin vaatineet kovempia rajoituksia kuin mihin koordinaatioryhmässä on lopulta päädytty, Ylelle kerrotaan. Lähteet kuvailevat, että elinkeinopolitiikan näkökulma on korostunut päätöksenteossa enemmän.

Vapaavuori painottaa, että koordinaatioryhmä on aina ollut yksimielinen.

– Olen monta kertaa julkisestikin puhunut siitä, että minusta on tärkeää, että ymmärretään, että tämä on paitsi terveyskriisi myös yhä suurempi talouskriisi ja sosiaalinen kriisi. Siksi pitää hakea tasapainoista ratkaisua, joka mahdollisimman vähän sulkisi kaupunkia ja elämää, hän sanoo.

– Tasapainon hakeminen on ihan älyttömän vaikeaa. Mutta pointtina tässä on se, että ei tehtäisi ihan kaikkein rajuimpia toimia.

Vapaavuori korostaa Ylelle, ettei hän halua nähdä asiaa pormestarin ja hallituksen välisenä kiistana.

– Me hoidamme oman roolimme ja toivomme parempaa yhteistyötä valtion kanssa, jotta vältytään kuiskutteluilta. En usko, että se on kenenkään etu. Ei ole mitään mieltä siinä ajatuksessa, että pääkaupunkiseutu ja valtiovalta olisivat tässä eri puolilla.

Aiheesta voi keskustella huomiseen torstaihin 29.10. klo 23 saakka.