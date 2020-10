Jo neljäs myrsky runteli Vietnamia tässä kuussa – Punainen risti: tuhot poikkeuksellisen suuret

Vietnamiin on iskenyt jo neljäs kova myrsky lokakuun aikana. Tuorein hirmumyrsky, Molave-taifuuni, on aiheuttanut tuhoja tänään keskiviikkona.

Molaven arvioidaan olevan voimakkain Vietnamiin iskenyt taifuuni kahden viime vuosikymmenen aikana. Punaisen ristin arvion mukaan tuhot ovat nyt poikkeuksellisen pahat.

Noin 250 000 sotilasta on määrätty valmiuteen avustus- ja pelastustöihin.

– Vietnamilaiset ovat sisukkaita, mutta tuho on nyt monilla alueilla pahempaa kuin koskaan aikaisemmin, sanoo Vietnamin Punaisen ristin johtaja Nguyen Thi Xuan Thu.

Kuolonuhreja tuoreimman myrskyn tiedetään toistaiseksi vaatineen kaksi. Lisäksi kateissa on ainakin 26 kalastajaa, jotka olivat kahdessa kadonneessa kalastusveneessä.

Molave-taifuunin tuulet ovat puhaltaneet enimmillään 40 metrin sekuntivauhtia. Myrsky on kaatanut puita ja repinyt talojen kattoja irti. Laajoilla alueilla on ollut sähkökatkoja. Merellä myrsky on nostattanut kuusimetrisiä aaltoja.

Viranomaiset siirsivät myrskyn alta turvaan satojatuhansia ihmisiä ja kehottivat asukkaita pysymään sisätiloissa. Lisäksi viranomaiset sulkivat koulut, toimistot, tehtaat ja lentokentät.

Ennen Vietnamiin saapumista myrsky riehui Filippiineillä, jossa ainakin yhdeksän ihmistä kuoli.

Vietnamiin iskeneen tuoreimman taifuunin aiheuttamia jälkiä Hoi Anissa. EPA

Myrskyt ovat pahentuneet vuosien varrella

Viime viikkoina myrskyjen aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat tappaneet keskisessä Vietnamissa noin 130 ihmistä sekä tuhonneet tai vahingoittaneet satojatuhansia koteja.

– Nämä myrskyt ja tulvat aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä. Ne tuhoavat ihmisten elinkeinoja ja eristävät miljoonia ihmisiä, Nguyen sanoo.

Punaisen ristin arvion mukaan lähes 1,2 miljoonaa ihmistä on vakavassa vaarassa ja hätäavun tarpeessa.

Punaisen ristin edustajan Christopher Rassin mukaan myrskyjen lisääntyminen on yksi esimerkki siitä, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on.

Vietnamissa on usein ennenkin tapahtunut luonnonkatastrofeja kesäkuun ja marraskuun väliin sijoittuvalla sadekaudella, mutta viime vuosina koetut myrskyt ovat olleet selvästi aiempaa voimakkaampia.

Lue myös:

Ilmastonmuutoksen uskotaan kiihdyttävän salamointia Intiassa, syrjäseutujen asukkaat kärsivät tilanteesta eniten

Järjestö: Ainakin 15 tämän vuoden luonnonkatastrofeista linkittyy ilmastonmuutokseen

Lähteet: AFP, AP, Reuters