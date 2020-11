Mystinen Juufin tekee härskiä huumoria Youtubeen – kaikesta hänkään ei vitsaile: “En pilkkaa ulkonäköä tai sukupuolta“

Juufinin logo on kuva kohtauksesta, jossa Temptation Islandilla pettänyt vähän-panin-Joonas toteaa: "Nice!" ja läväyttää kasvoilleen maailman leveimmän virneen. Siihen hetkeen kulminoituu Juufinin kanavan ydin.

Viihdeohjelmille naljailevilla videoilla on satoja tuhansia näyttökertoja. Juufin ei halua julkkikseksi, vahingossakaan.

– Tervetuloa rakkauden kompostiin, rakkaat katsojat, tyyni ääni tervehtii pahaa-aavistamatonta katsojaa, joka on eksynyt Temptation Islandia käsittelevälle videolle.

Ääni kuuluu tubettaja Juufinille, joka etsii omien sanojensa mukaan “paskaviihteestä pristiiniä kontenttia.” Taiteilijanimen turvin hän editoi tositelevisio-ohjelmista videoita, joilla osansa verbaalisesta ryöpytyksestä saavat niin Au pairit, Temptation Island, Big Brother kuin pienemmätkin formaatit kuten Sinkkulaiva ja Tankkaustarinat.

Juufin on kuin turboahdettu Sohvaperunat: härskimpi, hauskempi ja nopeampi.

Ei mikään ihme, että hänen kanavansa on ampaissut vuodessa suomalaisen Youtube-sisällön kärkikastiin. Tällä hetkellä Juufinilla on jo yli 85 tuhatta tilaajaa, ja Au pairit Havaijilla -megavideolla on lähes puoli miljoonaa näyttökertaa. Lisää tulee koko ajan, sillä puskaradio toimii.

Syitä Juufinin suosioon on muutama.

Hän sanoo ääneen sen, mitä myötähäpeissään piehtaroiva katsoja ajattelee – ainoastaan paremmin, siten, että verbaaliselle ilotulitukselle nauraa vielä tuntienkin päästä.

Videoiden avulla pysyy kärryillä ohjelmista, joita ei ehdi, jaksa tai muuten vain halua seurata.

Hän on editoinut viihdeohjelmista löysät pois ja jättänyt jäljelle vain sen sisällön eli kontentin, jonka katsoja haluaa todella nähdä.

Toisaalta kielenkäyttö on roisia, videoilla mässäillään seksillä ja henkilöitä pilkataan välillä niin, että sitä voi pitää jopa kiusaamisena.

Kuka on salaperäinen Juufin, ja missä kulkevat hänen rajansa: mistä saa heittää vitsiä?

Onko “paskaviihteen kuninkaalla” papanaakaan moraalia?

Treffipyyntöjä äänen perusteella

Hän soittaa minuutilleen ajallaan. Puhelu tulee tuntemattomasta numerosta. Juufin varjelee tarkoin identiteettiään, ja tätä aiemmin yhteydenpito on tapahtunut ainoastaan Twitterissä.

Juufin ei halua tulla vahingossakaan tunnetuksi. Hän haluaa vain tehdä videoita Youtubeen.

– Minulle on tärkeää, että voin ostaa esimerkiksi Salesta kaljaa ilman, että joka toinen ihminen tunnistaa minut. En usko, että kasvoni kanavan yläreunassa toisivat mitään lisäarvoa sisältööni, Juufin sanoo.

Hän tarkentaa, ettei anonymiteetin tarkoituksena ole karttaa vastuuta sanomisista, vaan viedä huomio pois tekijästä. Päähenkilö on huumori, ei tekijä. Jos hän nostaakin itsensä esiin videolla, sävy on itseironinen.

Juufin ei epäröi nauraa itselleen, vaan tekee niin aina kun se on mahdollista.

Youtube-kanavan logo on tämänkin jutun pääkuvassa virnuileva, Temptation Island -ohjelmassa puolisoaan pettänyt Joonas Ikonen, joka tunnetaan lausahduksestaan “Vähän panin.”

Miksi kyseinen kuva?

– Se on kohtauksesta, jossa vähän-panin-Joonas toteaa “Nice!” ja läväyttää kasvoilleen maailman paskaisimman hymyn. Tajusin heti, että tämä on pakko ottaa kuvakkeeksi. Se vangitsee kaiken, mikä kanavallani on olennaista.

Nyt tehdään sellainen ratkaisu, että tintataan seuraavaan #tisuomi videoon neljän jakson sisällöt, sillä kontentti on aika hukassa. pic.twitter.com/XgBDfWNLcq — Juufin (@juufin) 26. lokakuuta 2020

Tosin Juufinin omatkin kasvot löytyvät netistä, mikäli haluaa leikkiä salapoliisia. Kyseessä ei ole mikään vahinko vaan harkittu peliliike. Juufin postasi kerran tarkoituksella Twitteriin videoklipin itsestään, harhautukseksi.

Sillä aikaa kun ihmiset pöhisivät klipistä, Juufin poisti vähin äänin netistä tilit, jotka olivat yhdistettävissä häneen.

– Olen junaillut niin, että naamani on löydettävissä netistä, jos joku haluaa sen etsiä. Tavoitteena on, ettei ihan jokainen tiedä, miltä näytän.

Ulkonäön lisäksi ihmiset ovat kiinnostuneita Juufinin äänestä. Kerran hänet on tunnistettu äänen perusteella, töissä. Mutta siitä hän ei voi kertoa enempää.

Viestisovellus Jodelissa hänen ääntään on kehuttu seksikkääksi. Juufin myöntää, että treffipyyntöjä on tullut.

Hän empii, asettelee sanansa tarkkaan.

– Siis… En ikinä vastaisi tuollaisiin. En voi paljastaa enempää, koska kunnioitan ihmisten yksityisyyttä. Mutta sanotaan näin: minulle ei kannata lähettää treffipyyntöjä.

Kämäinen editointi johti suosioon

Juufin on tehnyt Youtubeen videoita useille kanaville yli kymmenen vuotta. Hän aikoo pitää kanavat visusti erillään.

– Jos ihmiset löytäisivät sieltä täysin erilaista sisältöä, mitä ovat tottuneet näkemään Juufinilta… Se vain hämmentäisi kaikkia.

Nyt alkoi kiinnostaa. Löytyykö sieltä sisustus- tai puutarhavideoita?

Juufin nauraa.

– Joo, ehdottomasti.

Välillä hän on tosissaan, välillä vitsailee. Koskaan ei voi olla täysin varma.

Varmaa on, ettei mikään hänen aiemmista kanavistaan ei ole räjähtänyt yhtä nopeasti kuin tositelevisio-ohjelmien kiusallisimmat hetket vangitseva, tahallisen kämäisesti editoitu Juufin. Kanava ampaisi kasvuun jo kolmannen videon jälkeen, ja ensimmäisen kuukauden aikana tuli 4000 uutta tilaajaa.

– Se oli mielenkiintoista, koska en pyytänyt tykkäämään ja jakamaan tai muuta sellaista, mitä kaikkien videoiden perässä nykyään lukee. Muilla kanavilla kymmenen tuhannen tilaajan eteen on saanut tehdä vuosikausia töitä, ja sitten tällaisella paskalla siihen pääsi kuukaudessa.

Toisaalta Juufin ymmärtää, että ihmiset ovat löytäneet hänen videoistaan sellaista huumoria, joka suomenkielisestä Youtubesta on puuttunut.

Videoille ominaista on levoton editointi, muumimusiikki, välkkyvät värit ja psykedeelinen meininki. Tosin viime aikoina Juufin on tehnyt valtaosan musiikeista itse. Videoilla hän kommentoi tapahtumia kärkkäästi ja leikkaa videot niin, että osallistujien tekopyhyys, valehtelu ja kaksinaismoralismi korostuvat.

– Käytän kikkoja, joilla kaikki ensimmäistä kertaa editointiohjelmaan koskeneet tykkäävät pelleillä: ajan venyttämistä, asioiden looppaamista, nopeuttamista ja sen sellaista. Joillekin tämä vaihe jää päälle. Kuten minulle.

Onko Juufin pelkkä kiusaaja?

Juufin ei kerro tarkkaa ikäänsä, mutta käy selväksi, että hän on aikuinen mies. Tämän takia herääkin kysymys siitä, kuinka hyväksyttävää on tehdä huumoria esimerkiksi itseään etsiskelevistä nuorista au paireista, jotka mokailevat kuten kaikki muutkin, mutta tekevät sen vain julkisesti.

Joidenkin kommentoijien mielestä Juufinin videot ovat kiusaamista. Onko hänen huumorillaan rajoja? Mistä saa heittää vitsiä, mistä ei?

– Tuo on hyvä kysymys. En heitä läppää siitä, mikä ei ole omasta mielestäni hauskaa: ulkonäöstä, sukupuolesta tai mistään vastaavasta. Enkä käy huorittelemaan ketään. Siinä ei ole mitään hauskaa.

Juufin kertoo, ettei ota silmätikkuja. Hän dissaa mieluiten joko kaikkia tai sitten ei ketään.

– Joskus videoiden kommenttiosiossa on paljon pahempia juttuja kuin ne, joita itse heitän. Niihin kommentteihin en yhdy lainkaan.

Vaikka kielenkäyttö videoilla on värikästä, Juufin on vaisu ääni internetin syövereistä kumpuaviin huutoihin verrattuna.

Mitä roskakommenteille pitäisi tehdä? Juufin ei tiedä. Tähän asti hän on pitänyt itseään sananvapauden kannattajana ja ajatellut, että asiattomat kommentoijat tekevät hallaa vain itselleen.

– Toisaalta olen flirttaillut ajatuksella, että tulevaisuudessa moderoisin kommentteja nykyistä rankemmalla kädellä. Tällä hetkellä minulla ei ole siihen aikaa, ja siksi en ota vastuuta muiden kirjoittamista asioista.

Kaikki eivät ole aina yhtä mieltä siitä, missä hyvän maun raja kulkee. Juufin ymmärtää, että hänellä on normaalia ronskimpi huumorintaju. Hän ei koe kiusaavansa ketään, kunhan heittää läppää ihmisistä.

– Olen sanonut, että jos joku kokeekin, että olen tehnyt häntä kohtaan väärin, minuun voi ottaa yhteyttä Twitterissä. Voimme keskustella asiasta. Tähän asti ihmisillä on ollut yllättävän hyvä huumorintaju.

Kukaan ei ole vieläkään ottanut yhteyttä negatiivisessa mielessä. Juufin huomauttaa, että vaikka kielenkäyttö videoilla on värikästä, hän on varsin vaisu ääni internetin syövereistä kumpuaviin huutoihin verrattuna.

– Oletan, että jos joku ohjelmiin osallistuneista henkilöistä pahoittaa mielensä nettikommenteista, minä en ole ensimmäinen syypää.

Esimerkiksi Temptation Islandin kahdella kaudella pyörähtänyt, vastikään Temppari-vauvan puolisonsa Juuso Lehmusvyöryn kanssa pyöräyttänyt Vilma Karjalainen on kertonut katsovansa Juufinin videoita viettelysten saaresta äitinsä kanssa.

Äitinsä kanssa!

Juufin repeää nauruun.

– Se oli kieltämättä yllättävää, mutta katsokoot! Hienoa, että videoni kiinnostavat laajaa ikähaarukkaa.

Olen varsin otettu innokkudestanne videoitani kohtaan, mutta vaikka pidänkin itseäni vikkelänä editoijana, en kuitenkaan ole ihan niin nopea, että saisin videoni valmiiksi 10 minuuttia ennen kuin sen lähdemateriaali esitetään ensimmäistä kertaa. — Juufin (@juufin) 6. syyskuuta 2020

Keppihevosia ja rasismia

Myös väärinymmärryksiä sattuu.

Juufin ei myönnä tehneensä mokia, joita hän katuisi. On kuitenkin yksi video, joka on herättänyt katsojien keskuudessa vastareaktiota. Video kertoo keppihevostelusta, hassun näköisestä mutta viattomasta, enimmäkseen lasten harrastamasta lajista.

Kyse on valtapositioista. Kritiikki kohdistuu siihen, että aikuinen mies arvostelee lasten harrastusta.

Juufin ymmärtää hämmennyksen, jos joku on katsonut videota vain muutaman minuutin. Hän haluaisi kuitenkin tarkentaa, mistä videossa on todella kyse.

Usein mielipaha tuleekin aivan muilta kuin huumorin kohteelta.

– Keppihevosvideo kertoo urheilun outoudesta. Eniten siinä dissataan Formuloita. Video kertoo pohjimmiltaan siitä, että minä en samastu mihinkään urheilulajiin, ihan niin kuin en keppihevosteluunkaan.

Juufin kertoo, että keppihevosharrastajilta itseltään tuli positiivista palautetta, ja heidän huumorintajunsa tuli hänellekin yllätyksenä. Usein mielipaha tuleekin aivan muilta kuin huumorin kohteelta.

Netissä sitä nimitetään puolestamielensäpahoittamiseksi.

Juufinin mukaan keppihevosvideo kertoo urheilun omituisuudesta. Harrastajien hervoton huumorintaju yllätti hänet. Kuvakaappaus Juufinin videolta

Juufin nostaa esiin toisen esimerkin: Au pairit Havaijilla -sarjaa käsittelevällä videolla hän esittelee kiinalaissyntyisen Talvikki Eskolan “maailman vähiten Talvikin näköisenä Talvikkina”.

Moni otti vitsin rasistisena.

– Minulle Talvikki on muumin tai mummon nimi, ja mielestäni oli hauskaa, että Talvikki olikin kaunis, nuori nainen. Tämä on jäänyt mieleen, sillä se läppä ymmärrettiin tosi väärin. Asioita voi tulkita monella tavalla.

Au paireissa esiintyy myös Amma Björn, joka kertoo arastelevansa rannalla olemista, koska on omasta mielestään chubby, pullukka. Juufin pitää videolla Ammalle palopuheen siitä, kuinka tämä ei missään nimessä ole pullukka.

Oliko tarkoituksenakin pitää voimaannuttamispuhe?

– En tiedä. Sanon vain, mitä olen asioista mieltä, Juufin toteaa lakonisesti.

Ylpeä kotkalainen

HIljattain Juufin on sulkenut elämästään kaiken muun paitsi television katsomisen, videoiden tekemisen ja kaljan juomisen. Erityisesti Big Brother -videoiden tekeminen vie aikaa, koska materiaalia on niin paljon.

– Kun editoin, teen 20-tuntisen työpäivän. Käyn ensin päiväduunissa, tulen kotiin, editoin, nukun neljä tuntia ja herään takaisin töihin.

Juufin varjelee muuten yksityisyyttään, mutta hän on paljastanut olevansa kotoisin Kotkasta. Kotiseuturakkaus on innoittanut hänet tekemään jopa Kotkan Meripäivistä itseironista ylpeyttä uhkuvan videon.

Miksi ihmeessä?

– Minä vain rakastan kaupunkiani. Täällä on kauniita puistoja, munkkipossoja, meri on lähellä. Ihmiset ovat kivoja, ainakin silloin tällöin.

Kaunis kesäisin?

– Niin, joo, se on kaunis kesäkaupunki. Tätä et ole varmaan kuullut koskaan aiemmin.

Juufinilla on selvästi luovuutta ja sanallisia lahjoja. Hän ei kuitenkaan juuri käytä niitä oikeassa elämässä.

– Minähän olen aika puhevikainen tapaus, joten mistään radiourasta on turha haaveilla. Olen porukassa se, jolla on huonoimmat vitsit. Vähän ironista, mutta se on totuus.

– Aina heinäkuun lopulla Kotka täyttyy ihmisistä kuin zombi-invaasion runtelemana, kuvailee Juufin Kotkan Meripäiviä tapahtumalle pyhittämällään videolla. Kuvakaappaus Juufinin videolta

Youtube-paratiisin sihisevä käärme

Juufinin henkilöbrändi ei ole selvästi tippaakaan harkittu, mutta voisiko Juufin vielä joskus laajentaa Youtubesta muuhun – ei nyt välttämättä heti mihinkään Tanssii tähtien kanssa -kilpailuun, mutta johonkin?

– Minähän olen ihan loistava tanssija! No siis, en oikeasti ole. Voisiko Juufin laajentaa... En oikeasti tiedä, sillä en mieti huomista. Minä vain teen.

Youtube on Juufinin mukaan niin arvaamaton, ettei hänen kanavaansa välttämättä edes ole huomenna. Youtuben algoritmi ei ole varsinaisesti suosinut hänen videoitaan, jotka ovat täynnä kiroilua ja alastomuutta.

– Mutta vaikka katoaisin jonnekin, ei tarvitse säikähtää. Pompahdan esiin aina uudestaan.

Kuin lude tai torakka?

– Kyllä. Erittäin kuvaavaa.

Juufin uskoo, että hänen kanavansa on monille piristävää vaihtelua Youtuben turvallisen ja trendikkään sisällön joukossa. Hän ei koe videoitaan erityisen radikaaleiksi, vain astetta rapeammaksi huumoriksi.

– Minulla ei ole mitään painetta esittää hyvää tyyppiä. Mikäli ihmiset haluavat lokeroida minut lapsiystävällisen, idyllisen Youtube-paratiisin sihiseväksi käärmeeksi, olkoon niin.

Katsojaluvut kertovat, että joskus ihmisten tekee mieli maistaa paratiisin omenaa.