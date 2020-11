Öljylämmityksen vaihtoavustuksesta tuli hitti – hallitus kasvattaa tukipottia

Nummelan Ojakkalassa tiensä päähän tullut öljylämmitysjärjestelmä vaihtui kuukausi sitten ilmavesilämpöpumppuun.

Antti Keskikuha on ollut hankintaansa tyytyväinen.

– Ihan hyviä kokemuksia. Homma on toiminut ja toimittajalta on saanut tarvittaessa neuvoja. Tosin eipä tässä ole tarvinnut niitä paljoa kysellä.

Keskikuhan pihassa maanalla piilotteleva yli 40 vuotta vanha öljysäiliö kumisee nyt tyhjyyttään. Rami Moilanen / Yle

Järjestelmän vaihto sujui myös rivakasti noin kolmessa päivässä.

– Tämä järjestelmä maksoi karvanverran alle 16 000 euroa. Siihen sisältyi vanhan öljykattilan purkaminen ja asennustyöt avaimet käteen periaatteella. Päädyimme hakemaan tähän Ely-keskuksen 4000 euron tukea ja toivotaan että se saadaan, Keskikuha sanoo.

Tuhannet muut ovat tehneet samoin.

Ympäristöministeriön lanseerama avustus pientalojen öljylämmityksestä luopumiseksi on osoittautumassa todelliseksi hitiksi.

Avustusta on voinut hakea syyskuusta lähtien ja jo nyt pino Pirkanmaan Ely-keskuksessa, jonne avustuksen myöntäminen on keskitetty, on kasvanut 5200 kappaleeseen.

– Kyllä on yllättänyt. Hakemuksia tulee 400-500 viikossa, joten jos tahti jatkuu tällaisena niitä on vuodenvaihteessa yli 7000, sanoo ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Avustusrahat uhkasivat loppua kesken

Öljylämmitys on vaihtunut useimmin ilmavesilämpöpumppuun. Niiden osuus avustushakemuksista on ollut noin 65 prosenttia.

Noin 20 prosenttia on hankkinut maalämmön ja vajaa 10 prosenttia kaukolämmön. Loput hakemukset ovat koskeneet ilmapumppuja, pellettiä, suoraa sähköä tai aurinkolämmitystä.

Käytännössä valtaosa on myös saamassa investoinnilleen täyden 4000 euron avustuksen, koska sen saa juuri ilmavesilämpöpumpusta, maalämmöstä tai kaukolämmöstä. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla. Fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin avustusta ei myönnetä lainkaan.

Lähes Keskikuhan perheen naapurissa Nummelan Hiidenrannassa vanha öljykattila odottaa noutajaa romuttamolle. Tähänkin asuntoon asennetaan parhaillaan ilmavesilämpöpumppua. Rami Moilanen / Yle

Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että avustuksiin varatulla noin 30 miljoonalla saadaan remontoitua vain noin 7500 asuntoa ympäristöministeriön tavoitteleman 10 000 sijaan.

Ympäristöministeriössä on kuitenkin oltu hereillä. Ensi vuoden budjettiesitykseen avustusrahaa on merkitty 10 miljoonaa euroa lisää.

– Budjettiesitystä tehtäessä nämä luvut ei olleet vielä tiedossa, mutta ensimmäiset singaalit osoitti, että tällä tuella voisi olla kysyntää. Näinhän on nyt käynyt eli ei voitais tyytyväisempiä olla. Kerrankin tukimuoto joka sopii ja saadaan hankkeita käyntiin, sanoo ylijohtaja Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä rakennetun ympäristön osastolta.

Avustusta on tarjolla myös vaativampiin energiansäästö- ja lämmitysremontteihin. Tosin ARA:n pientaloille menneistä avustuksistakin noin 40 prosenttia on kohdistunut öljystä luopumiseen.

– Lokakuun puoliväliin mennessä energia-avutuksia on hakenut 1156 henkilöä ja 528 yhteisöä. Avustuksen suuruus riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiatehokkuus parantuu korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan lähtötasoon. Enimmillään avustus voi olla 4 000 − 6 000 euroa tai enintään 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista, sanoo ylitarkastaja Johanna Heikkilä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta.

Avustusten tavoitteena on pienentää rakentamisen ja asumisen päästöjä ja elvyttää samalla taloutta.

Avustus toiminut päätösten vauhdittajana

Järjestelmien myyjillä ja asentajilla onkin pitänyt kiirettä.

Ekolämmöxin Kari Sariola asentaa sisäyksikköä toimintakuntoon. Rami Moilanen / Yle

– Kyllä on hommia riittänyt ja yhteydenottojen määrä on noin kolminkertaistunut viime vuodesta tämän syksyn aikana, sanoo energia-asiantuntija Kari Balk Ekolämmöx Oy:stä.

– Ilmavesilaitteiden suosio on kasvanut todella paljon. Kyllä maalämpöpumppujakin asennetaan edelleen, mutta ilmavesilämpöpumppujen osuus on vahvassa kasvussa, sanoo Robert Bosch Oy:n lämpötekniikan Avainasiakaspäällikkö Mikko Ranta.

Laitteiden myyjät ja asennusyritykset ovat avustuksen tuomasta remonttibuustista iloissaan.

– Suomessa taitaa olla vielä 100 000 öljylämmitteistä kiinteistöä niin, että kyllä tässä työmaata riittää useammalle vuodelle. Tämä on antanut hyvän buustin näille hankkeille, Balk sanoo.

Moni on saattanut suunnitella öljylämmityksen vaihtoa jopa vuosia, mutta tarttunut vasta tuen myötä toimeen.

– Se neljä tonnia on vaikuttanut etenkin ilmavesilämpöpumpun suosioon, koska työn osuus on siinä paljon pienempi kuin maalämpöpumpussa eli kotitalousvähennystä ei ole siinä voinut täysmääräisesti käyttää, Ranta arvioi.

Nummelan Hiidenrannassa omistaja kaavailee öljysäiliön paikalle harrastehuonetta. Rami Moilanen / Yle

Lisäksi päälle tulee vielä jopa merkittävää säästöä lämmityskuluihin.

– Kun siirrytään öljystä ilmavesilämpöpumppuun, niin säästö on karkeasti sanoen jopa 60 prosenttia vuodessa, Balk laskee.

Maalämmössä säästö on yleensä vieläkin suurempi.

– Siirtyipä maalämpöön sähköstä tai öljystä niin lämmityskustannukset pienentyvät 70-80 prosenttia, sanoo Ranta.

"Kannattaa selvittää vaihtoehtoja"

Suomessa on tarjolla useiden eri merkkien ilmavesilämpöpumppuja. Asentajayrityksiäkin on lukuisia.

Mistä tietää minkä valita?

– Kannattaa selvitellä eri vaihtoehtoja, sanoo Keskikuha.

Maalämpö ei ollut kuitenkaan esimerkiksi Nummelan pohjavesialueella mahdollinen. Toisaalta ilmavesilämpöpumpuissakin on monelaisia malleja ja ns. hybridimalleja.

– Meillä on polttopuuta yllin kyllin, joten saatamme yhdistää tähän järjestelmään jossain vaiheessa vesikiertotakan, Keskikuha sanoo.

Kodin tarpeet täytyykin kartoittaa huolella etukäteen.

– Ensin täytyy tehdä tehomitoitus eli tarvitaanko esimerkiksi 10 vai 15 kilowatin lämpöpumppu. Se vaikuttaa maalämmössä puolestaan siihen miten syvä porakaivo pitää tehdä ja se vaikuttaa suoraan kustannuksiin. Eteläisessä Suomessa ilmavesilämpöpumpulla pärjää hyvin ja pohjoisemmassa maalämpöpumppu voi olla pitempien pakkaskausien takia parempi, luettelee Balk muutamia valintaan vaikuttavia peruskriteereitä.

"Hyvää ei saa alle kymppitonnin"

Bosch maahantuojan edustajan Mikko Rannan mielestä kuluttajan on oltava todella tarkkana laitteen ominaisuuksien, esimerkiksi äänitason ja kondenssiveden ohjauksen kanssa. Tämän lisäksi on syytä kiinnittää huomiota asentajan pätevyyteen ja laitetuntemukseen.

– Luotettavimmat asennusliikkeet ovat saaneet laitevalmistajan koulutuksen laitteiden mitoittamiseen, laitekokoonpanoon, asennukseen sekä käyttöönottoon. Väärin mitoitettu tai asennettu lämpöpumppu voi toimia jo matalissa pakkasasteissa suorana sähkölämmityksenä, eikä näin saada odotettua säästöä, Ranta muistuttaa.

Laadukkaat laitteet maksaa Rannan mukaan asentajille suunnilleen saman verran ja ainoa mistä voi tinkiä on työ eli purkamisesta ja asennuksista.

– Jos asiakkaasta alkaa tuntua, että asentajalta tullut tarjous on liian hyvää ollakseen totta, niin se ei ole totta. Jos mennään reilusti alle kymppitonnin, niin lopputulos ei vaan voi olla hyvä, Ranta vakuuttaa.

Asennusliikkeen ja laitteen valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota myös laitteen takuuaikaan. Mitä pidempi on takuu, sitä varmemmin laite on suunniteltu kestämään talviolosuhteet. Lisäksi on kysyttävä mitä takuu kattaa.

– Laadukas ja oikein asennettu ilmavesilämpöpumppu kestää 15-20 vuotta. Hyvä ja kestävä ilmavesipumppu maksaa asennettuna noin 13 000- 15000 euroa. Maalämmön hintahaarukka on noin 15 000- 20 000 euroa, Ranta sanoo.

