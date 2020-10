"Jos voisin, niin sanoisin ruman sanan" – pikkujoulujen peruuntuminen tuo suuren loven Iso A:n ja monen muun viihdyttäjän tuloihin

Koomikko Anitta Ahonen sinnittelee ja tekee keikkoja, joita on tarjolla. Hän tekee esityksiä virtuaalisesti ja etänä.

Stand up -esiintyjä Anitta Ahonen pääsi lokakuussa tekemään kolme keikkaa kymmenestä sovitusta. Korona vie keikkoja myös pikkujouluaikana tai siirtää niitä verkkoon.

Stand up -tähti Anitta "Iso A" Ahonen tunnetaan rääväsuisena koomikkona ja Tammelan Rivo-Riittana. Tamperelainen viihdyttäjä repii huumoria kaikesta mahdollisesta, mutta koronaviruksessa ei ole ollut paljon nauramista.

– Jos voisin, niin sanoisin ruman sanan. Onhan tämä ollut selviytymistä, kun keikat lähtivät.

Pikkujoulukausi on ollut perinteisesti monelle esiintyjälle hyvää aikaa. Parhaimmillaan Ahosella on ollut jo marraskuussa parikymmentä keikkaa. Nyt töitä on sovittu huomattavasti vähemmän ja niidenkin puolesta pitää jännittää.

– Vaikka kalenterissa olisi keikka, jokainen puhelinsoitto voi olla peruutus. Lokakuussa pääsin tekemään kolme keikkaa kymmenestä. En ole varmaan edes se, joka on eniten ottanut turpiinsa. Olen voinut tehdä pienimuotoisia juttuja, mutta tuntuuhan se pörssissä.

Koomikon tulot ovat pudonneet noin puoleen viime vuodesta.

Monissa yrityksissä pohditaan vielä pikkujoulun kohtaloa. Infektiolääkärit ovat olleet huolissaan, miten juhlissa voidaan noudattaa kokoontumissuosituksia ja pitää turvavälejä yllä.

Esimerkiksi Pirkanmaalla alueellinen pandemiaryhmä varoitti tiistaina pikkujoulujen järjestäjiä koronariskistä. Ryhmä suositteli järjestämään pikkujoulun esimerkiksi etänä.

– Työnantajien kannattaa miettiä, miten turvavälit voidaan pitää, miten jakaa ihmisiä pieniin ryhmiin ja pohtia, onko riskienhallinnan kannalta viisasta kokoontua fyysisesti paikalle koko työyhteisön voimin. Uusia pikkujoulutapoja voi harrastaa esimerkiksi Teamsin avulla ja ottaa tapahtumajärjestäjät ja erilaiset palveluntuottajat tähän mukaan, pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Sand kertoi.

Ensimmäinen kerta lähes 40 vuoteen

Koronariskit ovat saaneet yrityksiä perumaan, siirtämään tai järjestämään juhlat etänä.

Pian neljäkymmentä vuotta Tampereella toimineessa Munkkimiehet-leipomossa vietetään kummallista syksyä. Pikkujoulut jäävät järjestämättä nyt ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa.

– Kyllä ne tässäkin talossa varmasti on tältä vuodelta niin sanotusti taputeltu. Täytyy keksiä jotain vaihtoehtoisia muotoja, miten muistetaan toisiamme, toimitusjohtaja Harri Gröhn sanoo.

Gröhnin mukaan pikkujoulujen peruuntuminen harmittaa, mutta työntekijät ovat ymmärtäneet asian.

Koronaviruksen on pelätty leviävän juuri pikkujouluissa, kun alkoholi voi saada unohtamaan turvavälit.

– Jos suomalaisten alkoholikäyttöä ajattelee, niin kyllä se korona taitaa unohtua siellä loppuillasta ainakin viimeistään, Munkkimiehet Oy:n operatiivinen päällikkö Satu Lietsamo sanoo.

Myynti laskee ravintoloissa

Moni yritys on päätynyt samaan. Esimerkiksi 60 henkilöä Tampereella työllistävä Tapola Oy Lihanjalostustehdas ei todennäköisesti järjestä pikkujouluja nyt, vaan siirtää juhlat ensi kesään, jos silloin voi jo isommalla porukalla juhlia. Lempäälässä toimiva Kiilto Oy ei järjestä 200 työntekijälleen tänä vuonna pikkujouluja eikä muitakaan yhteisiä tilaisuuksia.

Osa firmoista on siirtänyt juhliaan verkkoon. It-alan yritys Qvantel järjesti jo aiemmin syksyllä virtuaalisen ruskajuhlan, jossa lähetys tuli Tampereen lisäksi Jyväskylästä ja Helsingistä.

Juhlaton talvi näkyy myös ravintola-alalla.

Yhdeksän kymmenestä matkailu- ja ravintola-alalla työskentelevästä vastaajasta arveli Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometrissa, että koronavirusepidemia heikentää työnantajayrityksen myyntiä seuraavien kolmen kuukauden aikana. 64 prosenttia alan vastaajista arvioi epidemian heikentävän myyntiä voimakkaasti.

Pelkästään jo Pirkanmaan osuuskaupan ravintoloissa liikevaihdon arvioidaan putoavan ainakin neljänneksen viime vuoden marras-joulukuuhun verrattuna, kun firmat eivät järjestä juhlia.

Keikkoja etänä

Tämä kaikki näkyy tapahtumateollisuudessa. Anitta Ahonen sinnittelee ja tekee keikkoja, joita on tarjolla. Hän tekee keikkoja osin virtuaalisesti.

– Jokainen keikka tehdään niin suurella sydämellä kuin mahdollista. Kyllä niistä on selvitettävä.

Ahonen sanoo, että pikkujoulujen peruuntuminen tuntuu myös muuten kuin kukkarossa.

– Sitä kokee itsensä merkityksettömäksi, kun ei pääse viihdyttämään. Ihmiset tarvitsisivat nyt naurua etätyöhön ja korona-aikaan. Paineet työpaikoilla ovat varmasti kovat.

Korona on kirvoittanut myös vitsejä. Anitta Ahonen vitsailee, miten on kehittynyt koronan aikana kerrostalokyttääjänä tai miten junan ravintolavaunussa ei tullut valomerkkiä kymmeneltä.

– Aina löytyy jotain hyviä puolia ikävästä tilanteesta.

