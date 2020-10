Oulussa metsästetään hirviä uuden tiheästi rakennetun asuinalueen vieressä – kaupunki perustelee asukkaiden turvallisuudella

Hiukkavaaraan on rakenteilla asuinalue noin 20 000 ihmiselle. Sen uloin alue rajoittuu metsästysmaihin.

Hiukkavaaraan on rakenteilla asuinalue noin 20 000 ihmiselle. Sen uloin alue rajoittuu metsästysmaihin. Timo Nykyri / Yle

Hiukkavaaraan on rakennettu viime vuosina valtava uusi asuinalue, mutta alueella on edelleen paljon hirviä.

Oulussa on ilmestynyt hirvenmetsästyksestä kertovia kylttejä aivan uuden asuinalueen reunamille. Tämä on herättänyt huolta joissakin alueella liikkuvissa ihmisissä.

Oulun kaupungin metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärvi on saanut aiheeseen liittyviä yhteydenottoja, ja asiasta on käyty vilkasta keskustelua myös Facebookin Puskaradio Oulu -ryhmässä.

Hiukkavaaran alue on Oulun kaupungin ja koko Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana rakennettava kaupunginosa, joka sijoittuu vanhan kasarmialueen ympärille. Sinne on tulossa asuntoja noin 20 000 asukkaalle. Metsäisellä alueella on paljon ulkoilureittejä.

Hiukkavaara on myös perinteistä metsästysaluetta. Kaupungin omistamat metsästysmaat alkavat läheltä uutta omakotitaloaluetta. Ne on vuokrattu Oulun varuskunnan metsästäjille.

Varuskunnan metsästäjien puheenjohtaja Timo Koljonen kertoo, että hirviä pyydetään vain aamuisin, kun muita liikkujia on vielä vähän. Myös ampumasuunnissa otetaan huomioon, että riskejä ihmisille olisi mahdollisimman vähän.

– Hirvet ammutaan pääosin torneista ylhäältä alaspäin, jolloin on maa vastassa ja mahdollisia kimmokkeita ei synny.

Oulun kaupunki on edellyttänyt, että seura ilmoittaa hirvenmetsästyksestä heti asuinalueen läheisyydessä, jotta ihmiset osaavat huomioida asian ulkona liikkuessaan. Kylttien tulee olla paikalla myös silloin, kun metsästys ei ole käynnissä.

Metsästysseura on jakanut hirvenmetsästyksestä kertovia lappuja ympäri metsästysaluetta. Timo Nykyri / Yle

Alueella on vahva hirvikanta

Metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärvi uskoo, että ihmisten huoleen vaikuttaa hiljattain Urho Kekkosen kansallispuistossa aiemmin tässä kuussa sattunut onnettomuus, jossa metsästäjän luoti osui maastopyöräilijään ja tämä kuoli. Vastaavat onnettomuudet ovat kuitenkin harvinaisia.

– Oulun kaupungin läheisyydessä vakavia tai edes läheltä piti -tilanteita ei ole tietääkseni sattunut.

Kuukasjärvi arvelee, että osa ihmisistä suhtautuu metsästykseen epäillen myös sen vuoksi, ettei tiedä siitä tarpeeksi.

– Oulussakin on varmasti ihmisiä, joilla ei ole ketään tuttua tai perheenjäseniä jotka olisivat koskaan metsästäneet. Silloin siihen liittyy mielipiteitä ja turhiakin pelkoja.

Hirvien lisäksi alueella voi metsästää myös pienriistaa, mutta vain haulikolla tai jousella, joiden kantama on kivääriä huomattavasti lyhyempi. Timo Nykyri / Yle

Osa Facebook-keskusteluun osallistunut pohti, miksi ylipäätään on tarpeen metsästää aivan asutuksen lähellä.

Kuukasjärven mukaan siihen on hyvä syy. Alueella on hirvikanta, jonka koko halutaan pitää hallinnassa turvallisuussyistä.

– Jos hirviä ei metsästettäisi, voisi sattua enemmän jopa kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia. Hirviä liikkuu ihan asutuksen liepeillä.

Timo Koljosen mukaan alueen hirvikannan vahvuudesta kertoo se, että tämän syksyn ensimmäisen metsästyspäivän aikana seura sai saaliikseen neljä hirveä. Heillä on lupa viiden hirven kaatoon.

Koljonen kertoo, että varoituskylteistä huolimatta hirviä ei kuitenkaan metsästetä ihan asutuksen vieressä, vaan parin kilometrin päässä lähimmästä asutuksesta. Metsästyslain mukaan metsästää voi 150 metrin päässä asutuksesta.

– Emme metsästä alueella, mutta saatamme lähteä sieltä ajamaan hirviä syvemmälle metsään, tai jos eläin sattuu haavoittumaan ja menee alueelle, haemme sen sieltä pois.

Ihmisiä liikkuu myös kielletyllä alueella

Koljonen kertoo, että asutuksen laajenemisella on ollut seuran metsästämiseen iso vaikutus. Metsästysalue on vuosien aikana pienentynyt huomattavasti, ja samaan aikaan metsässä liikkuvien ihmisten määrä on ollut nousussa.

Viime vuosina erityisesti maastopyöräilijöiden määrä on kasvanut, ja heitä voi tulla vastaan myös melko varhain aamulla.

Koljosen mukaan maastopyöräilijöitä liikkuu paljon myös siellä missä ei pitäisi. Hiukkavaarassa on Puolustusvoimien hallussa olevia alueita, joissa ei saa liikkua ilman lupaa. Alueella voi olla esimerkiksi räjähtämättömiä ammuksia.

Metsästysseuran jäsenet törmäävät ulkoilijoihin myös sellaisilla alueilla, missä ei saa liikkua ilman lupaa. Timo Nykyri / Yle

Metsästysseuralla on kuitenkin lupa käyttää aluetta. Seura koostuu pääosin Puolustusvoimien palveluksessa työskennelleistä henkilöistä, joilla on ammattinsa puolesta kokemusta aseista ja ammuksista.

– Kieltoalue on merkitty näyttävillä kylteillä, mutta siitä huolimatta osa pyöräilijöistä sanoo, ettei tiennyt, että alueella ei saisi kulkea.

Koljosen mukaan muualla kuin liikkumiskieltoalueella kulkeminen on metsästyksestä huolimatta turvallista.

– Hirvenmetsästyksen aikaan ihmisten on hyvä muistaa laittaa värikästä ylle ja tulla nähdyksi. Sillä voi vaikuttaa paljon omaan turvallisuuteensa.

