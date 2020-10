Turun linnan ympäristöä aletaan kehittää Kolmesta palasta – ideakilpailun voitto liettualais-suomalaiselle ryhmälle

Turun Linnanniemen ideakilpailu / After Party / havainnekuva

Turun linnan ympäristön kehittämisestä järjestetyn ideakilpailun on voittanut ehdotus Kolme palaa.

Sen takana on liettualais-suomalainen ryhmä After Party. Siihen kuuluvat Giedrius Mamavicius, Gabriele Ubareviciute ja Santtu Hyvärinen sekä Sitowisen Matias Härme ja Esa Hartman.

Voittajatyössä Linnanniemen alue on nimensä mukaisesti jaettu kolmeen osaan, joilla on omat toiminnalliset erityisluonteensa.

Alueet ovat saaneet suunnittelijoilta nimet Uusi Linnanpuisto, Merikortteli ja Satamakaupunki.

Palkintolautakunta piti työn erityisansioina sen herkkyyttä ja tasapainoisuutta. Kolmijakoinen perusratkaisu kunnioittaa Turun linnaa ja luo laajan puistoalueen linnan ja joen välille.

– Tuomalla luonto vahvasti takaisin Linnanniemeen voidaan saavuttaa kaivattu linkki kaupungista saaristoon. Kolmen toiminnallisesti erilaisen alueen ansiosta kokonaisuudesta on saatu tasapainoinen ja monipuolinen. Kilpailun kolme palaa myös symboloivat Turun ominaispiirteitä, kertoo After Partyn arkkitehteihin lukeutuva Giedrius Mamavicius.

Toiselle sijalle sijoittui Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n kilpailutyö H2Å ja kolmanneksi Liisa Heinosen ja Henri Jessen-Juhlerin työ nimeltä Kolme.

Palkitut uutta merellistä kaupunginosaa visioivat työt saivat kiitosta mm. Turun linnan roolin kunnioittamisesta sekä alueelle suunniteltujen toimintojen tasapainoisuudesta.

Kaupunki päätti lunastaa kaksi ehdotusta, jotka olivat The Urban Archipelago (STED) sekä Tides (Studio A/H).

Kunniamainintoja jaettiin viisi. Ne saivat ehdotukset Visionnaire (Petri Laaksonen), Kohtaamisia (Andrei Periainen, Juha Riihelä) Down by the River (L Arkkitehdit Oy, VSU Oy, Ethica Oy, WSP Oy, Ola Design Oy), Soul Mate (Janne Leino, Edgars Racins) sekä Uomat (Niklas Turunen, Tommi Junnola, Eveliina Kunnaton).

Sataman alueet avautuvat kaupunkilaisten käyttöön

Liikenteelle varattuja alueita on matkustajasataman terminaalijärjestelyjen myötä vapautumassa muuhun käyttöön, taustoitti kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ideakilpailun lähtökohtia.

Tarkoituksena on avata nyt satamaliikenteen käytössä olevia ranta-alueita kaupunkilaisten käyttöön.

– Tämän myötä Turku muuttuu jälleen askeleen lisää meren ja saariston kaupungiksi, kurkottaa yhä enemmän merta kohti, luonnehti Timo Hintsanen.

Voittajatyön ohella alueen jatkokehityksessä voidaan Hintsasen mukaan hyödyntää myös osasia muista palkituista ja lunastetuista töistä.

Timo Hintsasen toiveena on saada ensimmäisiä päätöksiä aikaiseksi jo ensi vuoden alkupuolella. Ensimmäisenä askeleena on alueelle sijoittuva Historian ja tulevaisuuden museo, jonka on tarkoitus valmistua Turun kaupungin 800-vuotisjuhlaan 2029.

– Jatkovaiheessa tavoitteena on tutkia yhdessä kaupunkilaisten, elinkeinoelämän edustajien ja muiden kumppaniemme kanssa, miten hyviksi arvioituja piirteitä voidaan parhaalla tavalla yhdistää toimivaksi ja vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Meillä on nyt erinomaiset ainekset rakentaa Linnanniemestä se historiaa ja merellisyyttä nykyaikaiseen kaupunkikulttuuriin luovasti yhdistävä urbaani keidas, jota tässä kehittämistyössä tavoittelemme, sanoo Timo Hintsanen.

Runsas sato Suomesta ja ulkomailta

Keväällä järjestettyyn ideakilpailuun saatiin kaikkiaan 127 ehdotusta Suomesta ja ulkomailta. Yleisöllä oli kesällä mahdollisuus kommentoida juhannuksen jälkeen julkistettuja kilpailutöitä.

– Kilpailuohjelma ohjasi vahvasti arvokkaan ympäristön kunnioittamiseen ja tätä tavoitetta ehdotukset toteuttivat hyvin. Parhaissa ehdotuksissa historiallista ympäristöä on korostettu kauniisti ja alueen merellinen sijainti on huomioitu luotaessa uutta kaupunkia persoonallisin tavoin, kiittää palkintolautakunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Minna Arve.

Yleisöltä tuli kilpailutöihin yli 1200 kommenttia. Palkintolautakunta on tutustunut kommentteihin, ja ne otetaan huomioon tulevia Linnanniemeä koskevia päätöksiä tehtäessä.

Ideakilpailun voittajat julkistettiin torstaina Forum Marinumissa, Turussa.

Kaikille avoimen kansainvälisen Linnanniemen ideakilpailun järjesti Turun kaupunki yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n kanssa 9. tammikuuta – 28. toukokuuta 2020.

Kilpailulla haettiin toteuttamiskelpoisia kehittämisvaihtoehtoja ja kattavaa kokonaisideaa alueen asemakaavoituksen pohjaksi.

Kaikkiaan noin 35 hehtaarin alueella sijaitsee Turun linnan ohella matkustajasatama sekä merikeskus Forum Marinum. Alueelle sijoittuu myös suunnitteilla oleva Historian ja tulevaisuuden museo.

Voittajatyöt ja Linnanniemen nykydokumentointi esillä näyttelyssä

Kehittyvää Turun linnan ja matkustajasataman aluetta esittellään marraskuun puoliväliin jatkuvassa pop up -näyttelyssä Turun keskustassa. Ideakilpailun voittajatyöt ovat esillä perjantaista alkaen.

Turun museokeskus on dokumentoinut Linnanniemen alueen nykytilaa ja siellä asuvien tai työskentelevien ihmisten ajatuksia ja muistoja.

Samanaikaisesti Hupmobile-hankkeessa on laadittu satama-alueen liikenteen yleissuunnitelma, johon näyttelykävijät pääsevät myös tutustumaan. Esillä on lisäksi Aalto-yliopiston tekemän asukkaiden liikkumistottumuksia ja Turun satama-alueen tulevaisuutta kartoittaneen kyselytutkimuksen tuloksia.

Hieman yli kaksi viikkoa kestävän näyttelyn ajan Linnanniemeen voi suunnata omatoimiselle naapurustosuunnistukselle. Puhelimellaan QR-koodeja metsästämällä ja rastilappujen kysymyksiin vastaamalla osallistuu alueella toimivien yritysten ja museoiden tarjoamien palkintojen arvontaan.

Marraskuun ensimmäisinä viikonloppuina Linnanniemen alueella järjestetään myös maksuttomia opastettuja kävelykierroksia.

