Koronatartuntojen kasvu näyttää taittuneen, tartunnanlähde saadaan entistä paremmin selvitettyä – Katso STM:n info suorana klo 10

Uusien tautitapausten ilmaantuvuus, testattujen näytteiden määrä sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla pari viikkoa. Vaasassa tautitilanne on saatu laantumaan, ja useilla muillakin alueilla on onnistuttu katkaisemaan tartuntaketjuja ripeillä toimilla. Sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena, kertoo STM.

Useamman tapauksen tartunnanlähde saatiin selvitettyä verrattuna edellisviikkoon. Tartunnanlähde jää epäselväksi koko maassa noin 35–40 %:ssa tartunnoista.

Niistä tartunnoista, joissa lähde saatiin selville, 60 prosenttia tapahtui perhepiirissä, 15 prosenttia yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, noin 10 prosenttia harrastuksissa ja 10 prosenttia työpaikoilla. Ravintoloihin liittyviä tartuntoja raportoitiin aiempaa selvästi vähemmän. Vain pienessäosassa tartunnanlähteeksi yhdistettiin oppilaitos tai päiväkoti.

Tartuntoja todetaan tällä hetkellä edelleen eniten nuoremmissa ikäluokissa ja nuorilla aikuisilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät tänään tilannekatsauksen koronaepidemiasta.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä johtaja Mika Salminen THL:stä.

Yle näyttää tilaisuuden suorana Yle Areenassa ja tässä jutussa. Tätä juttua myös päivitetään uusilla tiedoilla tilaisuuden edetessä.

