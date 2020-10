Liikkumaan maskin kanssa vai ei? Lääkäri peukuttaa käyttöä, mutta kuntosaliyrittäjä vetoaa Maailman terveysjärjestön vastakkaiseen ohjeeseen

TurkuAri Eskola harjoittelee Turun Impivaaran uimahallin kuntosalilla kasvomaski päällä. Aluksi hän puhdistaa huolellisesti laitteen, jossa harjoittelee.

Turkulainen Eskola on kuullut tuoreesta maskiohjeesta, että Turun kaupunki edellyttää 2.11.2020 alkaen kasvomaskin käyttöä (siirryt toiseen palveluun) yli 15-vuotiailta kaikissa sisäliikuntatiloissa muun kuin liikuntasuorituksen aikana. Hän haluaa käyttää nyt maskia myös liikuntaharrastuksen yhteydessä.

Hänen toiveensa on, ettei uimahalli menisi kiinni, vaan suosituksia noudattamalla korona pysyisi kurissa.

– Kuntosaliliikunnassa on niin lyhyitä toistoja, että täällä maski päässä selviää hyvin. Golfissa voisi vähän hengästyttää neljän tunnin jälkeen. En tulisi ilman maskia tänne enää, kertoo Eskola.

Hän kertoo kärsivänsä astman ja keuhkoahtauman oireista.

– On aivan riittävän vaikeaa hengittää muutenkin, ilman koronaakin. Olen lukenut, millaiset tuskat ja jälkitaudit siitä voi saada, kertoo Eskola ja tempaisee käsipainot käsiinsä.

Marja Aalto pitää kuntosalia turvallisena ja väljänä. Rauno Aalto arvioi, että kuntosaliharrastus jäisi heiltä väliin, jos kasvomaskia pitäisi pitää myös harjoittelun aikana. Minna Rosvall / Yle

Kuntokeskus varoitti maskin vaarallisuudesta

Turkulainen kuntokeskus Fitnesspalatsi on laittanut nettisivuilleen Maailman terveysjärjestön ohjeen (siirryt toiseen palveluun), jossa varoitetaan maskista ja kerrotaan, että se voi olla vaarallinen liikuntasuorituksen yhteydessä. Muun muassa hapenottokyky heikkenee.

Yrittäjä Pete Nyblin kertoo, että hän laittoi ohjeistuksen esille, koska muutamat henkilöt olivat jumpanneet maskit kasvoilla ja henkilökunnalle esitettiin asiasta kysymyksiä.

– Luotan Maailman terveysjärjestön viestiin maskin vaarallisuudesta liikuntasuorituksen yhteydessä. WHO on mielestäni ainoa, joka on ottanut maskiasiaan selkeästi kantaa. Olen myös kuntoilijana sitä mieltä, että maski päällä harjoittelu on liian raskasta, kertoo Nyblin.

Nyblinin mielestä maskin oikeaa käyttötapaa on vaikea toteuttaa, koska maski naamalla on vaikeaa juoda koskematta siihen.

– Jos maskia käyttää, siitä pitää olla hyötyä haasteellista urheilusuoritusta tehdessä. Emme ole kieltäneet maskin käyttöä, vaan olemme jakaneet WHO:n suosituksen maskin käytöstä. Siinä ei erotella urheilusuorituksen tehoa. Helsingin kaupunkikaan ei suosittele maskin käyttöä urheilusuorituksen aikana, kertoo Nyblin.

Hänen mielestään on hyvä, että ihmiset tietävät, mikä riski treenaamiseen maski naamalla liittyy ja tekevät päätöksensä sen pohjalta.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mielestä WHO:n ohje koskee maskin käyttöä raskaassa urheilusuorituksessa.

– Niissä tilanteissa voi olla vaikea käyttää maskia hapenottokyvyn takia. Harva ihminen pystyy harjoittelemaan niin kovaa maskin kanssa, että siitä tulisi huono olo. Se on toisaalta yksilöllistä. Jos henkilöllä on joku perussairaus, kuten esimerkiksi keuhko- tai sydänsairaus, voi olla, ettei pysty harjoittelemaan maskin kanssa.

Lääkäri Jutta Peltoniemi kannustaa käyttämään kasvomaskia kevyessä liikunnassa, mutta käyttöä pitää arvioida yksilöllisesti. Minna Rosvall / Yle

Lääkäri kannattaa maskin käyttöä kevyessä liikunnassa

Lääkäri Jutta Peltoniemen mielestä kasvomaskin käyttö riippuu liikuntalajista.

– Jos fyysinen suoritus on raskas, silloin maski kostuu ja silloin sitä ei ole hyvä käyttää liikunnan aikana, koska sen teho heikkenee. Jos on kyse lihaskuntoharjoittelusta, venyttelystä tai pilateksesta, voi itse harkita pystyykö käyttämään maskia, Peltoniemi sanoo.

Hänen mukaansa on kyse siitä, paljonko syketiheys nousee. Jos kovasti hengästyy, maski kostuu enemmän. Rauhallisessa liikunnassa useimmat pystyvät käyttämään maskia. Liikuntapaikkojen oheistiloissa tulee helposti lähikontakteja, joten niissä maski on tarpeen.

– Koronahan harmillisesti tarttuu jo 1–2 päivää ennen kuin oireet alkavat. Maskin käytöllä siis estetään, ettei oireeton tartunnan saanut henkilö tartuttaisi muita ahtaissa tiloissa.

Peltoniemi kertoo, että harraste- ja urheilutoiminnassa on hyvin vähän havaittu koronatartuntoja. Se kertoo siitä, että turvavälejä ja hygieniaohjeita on noudatettu.

– Oma kokemukseni on, että monet liikuntapalvelujen käyttäjät ovat vastuulllisia. He haluavat, että palvelut pysyvät auki. Esimerkiksi monelle nivelpotilaalle uinti voi olla ainoa mahdollinen liikuntamuoto, kertoo Peltoniemi.

Liikuntapaikkojen yleisissä tiloissa maskisuositus

Turun Impivaaran uimahallin aulassa liikkuu muutamia asiakkaita maski kasvoillaan. Suurin osa on ilman maskeja, mutta maskisuositus on tiukentumassa koskemaan liikuntapaikkojen yleisiä tiloja (siirryt toiseen palveluun). Jatkossa maskien käyttöä edellytetään aula- ja pukutiloissa.

Olli Hyrsky vähentää kuntosalikäyntejä, jos koronatilanne pahenee. Minna Rosvall / Yle

Kaikkien yli 15-vuotiaiden, myös esimerkiksi lapsiaan uimakouluun tai harrastuksiin tuovien, pitäisi käyttää maskia.

Vilkkaimpina päivinä Impivaaran uimahallissa ja kuntosalilla käy yhteensä jopa 2 000 liikkujaa. Ennen korona-aikaa kävijämäärä saattoi kivuta jopa yli 3 000:een.

Uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen kertoo, että maskien käyttö on ilahduttavasti lisääntynyt. Ketään maskitonta ei poisteta tiloista, mutta maskin käytöstä kerrotaan mahdollisuuksien mukaan.

– Meillä on ohjeistusta aulatiloissa ja näytöillä sekä sosiaalisessa mediassa. Pyrimme välttämään kaikkea kontaktia asiakkaiden kanssa. Voidaan suositella maskia ohimennen, mutta ohjeiden noudattaminen on jokaisen liikkujan omalla vastuulla, kertoo Haapanen.

Uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen näyttää, että uusista käytännöistä kerrotaan uimahallin aulassa. Minna Rosvall / Yle

Hän painottaa, että suositukset on annettu, jotta liikuntapaikat voitaisiin pitää auki jatkossakin.

– Monille uiminen on ainoa liikuntamuoto, jota pystyy harrastamaan. On tärkeää, että asiakkaiden toimintakyky pysyisi hyvänä, kertoo Haapanen.

Maskia ei tarvitse käyttää uidessa tai allas- ja pesutiloissa. Kuntosalilla sitä voi käyttää halutessaan.

Kimmo Laaksolan mielestä kasvomaskista ei ole hyötyä uimahallissa. Jos hän saunoo samojen ihmisten kanssa kuin on tullut sisään, kasvomaski on turha. Minna Rosvall / Yle

Kävijöiden määrää vähennetään

Kävijämääräsuosituksia tullaan ottamaan lähiaikoina käyttöön Impivaaran ja Petreliuksen uimahalleissa sekä muissa liikuntapaikoissa.

Esimerkiksi Impivaaran uimahallissa suositus on 400 asiakasta kerrallaan. Petreliuksen uimahallin allastilassa voisi olla noin 50 ja kuntosalissa noin 10 liikkujaa kerrallaan.

Jukka Valtanen pitää etäisyyttä eikä käytä kasvomaskia ainakaan vielä. Minna Rosvall / Yle

Kävijämääriä seurataan. Tiloista ei poisteta ketään, vaikka määrät hieman satunnaisesti ylittyisivätkin – kunhan turvaväleistä pystytään huolehtimaan.

– Reaaliaikainen kävijämäärä näkyy kassoilla. Uskon, että halukkaat mahtuvat sisälle. Kesällä Impivaarassa ei jouduttu kertaakaan rajoittamaan kävijämäärää. Kävijät jakautuivat niin hyvin eri tunneille, kertoo Eeva Haapanen.

Korona on vähentänyt kävijämääriä

Impivaaran uimahalli meni kiinni muiden laitosten tavoin keväällä. Sulku kesti lähes 80 päivää. Tämä näkyy koko vuoden kävijämäärässä, joka on 35 prosenttia tavallista vähemmän.

– Syksyllä kävijöitä on ollut noin 20 prosenttia vähemmän kuin normaalisti. Enemmänkin mahtuu turvallisesti uimaan ja liikkumaan. Uimahallit ovat suosituimpia sisäliikuntapaikkoja koko Suomessa, kertoo Turun uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen.

Korona vaikutti kesällä myös Samppalinnan ja Kupittaan maauimaloiden kävijämääriin. Samppalinnassa kävi noin 80 000 ihmistä, joka on noin 40 000 vähemmän kuin kesällä 2019. Kupittaan maauimalan kävijämäärä oli noin 40 000. Maauimalat olivat auki tavallista lyhyemmän ajan, joten sekin vaikutti kävijämääriin.

Vesijumppa suosittua korona-aikanakin

Vesijumppaajien on pitänyt varata paikkansa ennakkoon syksyllä koronan vuoksi. Jumppia järjestetään jatkossakin ja ennakkoilmoittautuminen vaaditaan edelleen. Jumppiin on voitu ottaa noin 40 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin normaalisti.

– Syksyn aikana on jumpannut 4 000 ihmistä, kun viime vuonna vastaavaan aikaan jumppaajia oli 6 250. Käytössä on myös Hydrohex omatoimijumppalaite, jolloin voi jumpata ilman lisämaksua omien aikataulujen mukaan, kertoo Eeva Haapanen.

Aiemmin jumppalaite piti hakea aina uimavalvojilta, mutta nyt liikutettavien laitteiden lisäksi jumppaajien käytössä on kiinteä laite 50 metrin altaan toisessa päässä.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella lauantaihin 31.10. kello 23.00 asti.

