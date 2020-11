Yhä useampaa kiinnostaa mökkinsä muuttaminen vakituiseksi asunnoksi – maalle muuttaja ei aina kaipaa edes vesivessaa

Moni koronan aikana mökillä etätöitä tehnyt on herännyt pohtimaan, että maalle voisi asettua kokonaan asumaan.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton hallituksen puheenjohtaja Tapio Tervo kertoo, että puhelin on pirissyt varsin usein tänä vuonna mökkiasioissa. Ihmiset ovat nyt kiinnostuneita siitä, miten mökin voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi.

– Hirveästi on tullut kyselyjä tässä korona-aikana. Moni pakeni kevättalvella mökille etätöihin ja huomasi, ettei se ollutkaan hullumpaa.

Monet työpaikat ovatkin sallineet etätöiden tekemisen käytännössä missä vain. Pääasia on, että työt tulee tehtyä. Moni on tehnyt vapaa-ajan asunnostaan pysyvän työpisteen itselleen, mikäli mökillä on toimiva nettiyhteys.

Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi vaatii kaavoituksesta riippuen yleensä poikkeamisluvan. Aiemmin luvat käsitteli ely-keskus, mutta vuodesta 2017 lähtien päätösvalta on ollut kunnilla.

Vuonna 2019 koko maassa muutettiin 750 vapaa-ajan asuinrakennusta vakituisesti asuttaviksi.

Asikkalassa ennätysmäärä hakemuksia

Monella on ollut käsitys, että poikkeamisluvan saaminen on hankalaa, kertoo Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.

– Olemme halunneet levittää meidän vapaa-ajan asukkaille tietoa, että käyttötarkoituksen muutos on helppo prosessi. Kunnanhallitus tekee tällaiset päätökset joustavasti.

Tämä on tuottanut tulosta, sillä kunta on tänä vuonna myöntänyt jo 14 vapaa-ajan asunnolle poikkeamisluvan mökin saattamiseksi ympärivuotiseen käyttöön. Määrä on moninkertainen aiempiin vuosiin nähden. Poikkeamisluvan saamisen jälkeen voi anoa rakennuslupaa.

– Meillä Asikkalassa on hyvä tilanne, koska koko kunta on asuttu. Meillä on koulukuljetuksia ympäri kuntaa.

Ikola-Norrbackan mukaan Asikkalassa asuu myös ikäihmisiä joka puolella, joten palveluja heillekin pystytään järjestämään lähes kunnan joka kolkassa.

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka haluaa kuntaan vapaa-ajan asukkaista lisää vakituisia asukkaita. Markku Lähdetluoma / Yle

Paluumuuttajat kaipasivat luonnon rauhaan Helsingin hulinasta

Kalkkisista kotoisin oleva Tuomas Koskinen on palannut juurilleen Asikkalaan. Hän on muuttanut vaimonsa Minnan kanssa kesäpaikkansa vakituiseksi asunnoksi. Minna-vaimo on kotoisin naapurikunnasta Lahdesta.

– Meitä stressasi Helsingin kiire ja ruuhka. Työskentely siellä oli sellaista edestakaisin vempulointia. Tämä on rauhallinen paikka, ja tänne Asikkalaan oli helppo tulla.

Alkuvuosina Koskiset kävivät vapaa-ajan mökiltään töissä Helsingissä, jossa vakituinen asunto vielä silloin oli. Muutama vuosi sitten Kalkkisten mökkitontille nousi omakotitalon vaatimukset täyttävä asuinrakennus.

Koskisen mielestä yhteiskunnan suhtautuminen kesäpaikan muuttamiseen vakituiseksi on muuttunut myönteisemmäksi.

– Vakituisena asukkaana yhteiskunnan palvelut saa lähelle, kaikkien asioiden hoitaminen on helpompaa. Uskon, että meidän elämänkaari on kyllä täällä, Koskinen sanoo.

Järvimaisema vetää monen suomalaisen mökille vakituisesti. Markku Lähdetluoma / Yle

Vanhakin mökki voi taipua vakituiseen asumiseen

Asikkalan rakennustarkastaja Tapio Tonteri kertoo, että vanhemmallekin mökille voi anoa poikkeamislupaa vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kun se on kunnossa, haetaan rakennuslupa.

– Rakennuslupaa varten on tehtävä energiaselvitys. Se on yleensä suurin kompastuskivi, mutta yllättävän hyvin vanhatkin rakennukset ovat lupia saaneet, Tonteri sanoo.

Tonterin mukaan vaatimukset vanhalle rakennukselle eivät ole yhtä tiukat kuin, jos tontille tehtäisiin uusi asuinrakennus. Vaatimukset tulee silti täyttää.

Esimerkiksi neljän tuuman hirsi ja yksinkertaiset ikkunalasit eivät riitä ympärivuotiseen asumiseen.

– Vanha rakennus voi vaatia lisää eristystä katolle. Seinien lisäeristys ja ikkunoiden vaihtaminen ovat sitten jo isompia hommia. Ei talo voi mikään harakanpesä olla.

Mökille on oltava myös hyvä tieyhteys, jotta sitä voi ajatella vakituiseksi asuinpaikaksi. Lämmitykseen käytetään paljon ilmalämpöpumppuja ja varaavia takkoja.

Eikä vesivessaakaan Tonterin mukaan aina tarvita.

– Vanhoissa rakennuksissa sisälle laitetut kompostikäymälät ovat olleet melko toimivia ja hajuttomia.

Muutosten tekijä saa pientä hyötyä kiinteistöverosta. Se pienenee, kun vapaa-ajan asunnon muuttaa vakituisesti asuttavaksi.

