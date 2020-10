Ylen kirjeenvaihtaja oli testiryhmän mukana kokeilemassa Berliinin uutta lentoasemaa – Vitsiksi muuttunut kenttä avataan huomenna

BERLIINI/BRANDENBURG Varustautuminen on kuin luokkaretkelle lähtisi.

Kaikille on jaettu huomioliivit, reput ja eväspussi. Juustoleipä on jo läpivettynyt, mutta omena ja kaksi myslipatukkaa vaikuttavat lupaavilta.

Meitä on paikalla parisataa vapaaehtoista. Vietämme koko päivän Berliinin uudella lentoasemalla testaamassa sitä, mikä toimii ja mikä ei vielä toimi.

Käynnissä on viimeinen testipäivä ennen kuin lentokenttä tämän viikon lauantaina avataan.

Vapaaehtoisille jaetaan matkustajaroolit sattumanvaraisesti.

Jonkun tehtävänä on testata matkustamista suksien ja kahden ison matkalaukun kanssa. Toiselle annetaan mukaan iso koirahäkki ja pehmolelu. Tämä vapaaehtoinen testaa koiran lähtöselvitystä ja ruumaan lastaamista.

Kolmas testaa matkustamista sylilapsen kanssa. Hänen pitää kantaa nukkea koko testipäivä mukanaan.

Testiryhmän matkapäivä alkaa jonossa odottelulla. Maja Hitij / EPA

Valtaosa vapaaehtoisista testaajista on liikkeellä kaverin tai puolison kanssa.

Olen liikkeellä yksin ja ehkä siksi saan rooliarpajaisissa voittoarvan. Tehtäväkseni tulee testata lentokentän VIP-saapumista – eli sitä puolta, joka yleensä varataan valtiovieraille tai tarpeeksi maksaville.

Nimeni on testipäivänä Hiddenah Basil ja mukanani on kuvitteelliset 11 000 euroa käteistä. Ne pitäisi saada tuotua Eurooppaan.

Ensisilmäykseltä Berliinin uusi lentoasema on kuin mikä tahansa eurooppalaisen pääkaupungin lentokenttä. Lähtöselvitystiski löytyy lähes kylttejä katsomatta.

Berliinin vanhat lentokentät Tegel ja Schönefeld muistuttavat enemmän maakuntakenttiä. Ne ovat pieniä, parakkimaisia ja nuhjuisia – mutta samalla nopeita ja käteviä.

Tegel poistuu käytöstä uuden lentokentän myötä ja Schönefeld muuttuu uuden lentokentän osaksi. Uusi kyltti ”BER Terminal 5” on nostettu vanhan kentän katolle kertomaan uudesta ajasta.

Uuden lentokentän pääpuoli eli terminaali 1 sijaitsee bussimatkan päässä Schönfeldin vanhasta kentästä.

Harri Vähäkangas / Yle

Alun perin kenttä piti avata vuonna 2011.

Kutsukortit lentokentän avajaisiin vuonna 2012 oli jo lähetetty, kun paloturvallisuus todettiin täysin puutteelliseksi. Lukuisten rakennusvirheiden vuoksi kentän käyttöönotto viivästyi kaikkiaan yhdeksällä vuodella.

Lukuisat virheet lykkäsivät avaamista Huono paloturvallisuus. Kaikkiaan rakenteissa todettiin vuoteen 2013 mennessä lähes 15 000 paloturvallisuuspuutetta. Lähtöselvitystiskejä oli liian vähän. Pohjapiirroksissa osa tiloista oli numeroitu väärin tai ne puuttuivat kokonaan. Rakenteissa kulkevat johdot oli vedetty tavalla, joka olisi lisännyt tulipaloriskiä. Kaikkiaan 15 000 kilometriä johtoa piti asentaa uudestaan. Automaattisen sammutusjärjestelmän putket olivat ensin liian pienet. Vettä olisi tullut sprinklereistä vain tihkuen. (Lähde:Tagesspiegel)

Lentokentästä on tullut berliiniläisten suosikkivitsi, eikä kukaan kehtaa olla projektista enää ylpeä. Edes kentän käyttövalmiiksi saattanut nykyinen johtaja Engelbert Lütke Daldrup ei säästä sanojaan.

– Me saksalaisinsinöörit häpeämme, hän sanoi tiedotustilaisuudessa Berliinissä.

Istun syömään juustoleipääni ykkösterminaalin kansainväliselle puolelle.

Porakoneet käyvät yhä useissa liikkeissä, yhdestä kuuluu espanjankielistä sadattelua ja kolmannessa kahvikonetta täytetään jo kahvipavuilla.

Ravintolan seinältä katsoo presidentti Martti Ahtisaari. Hänen kuvansa on osa rauhannobelistien rivistöä.

Yksi heistä on Länsi-Saksan liittokansleri Willy Brandt, jonka mukaan kenttä on nimetty. Kentän koko nimi on Berliinin-Brandenburgin Willy Brandt -lentokenttä. Kansainvälinen tunnus on BER.

Testihenkilöt jonottavat päästäkseen jättämään matkatavaransa ruumaan. Maja Hitij / EPA

Siirrymme portille ja sieltä bussiin, joka on testipäivän lentokone. Kierrämme kiitorata-alueen ympäri ja roolikseni on vaihtunut kentälle saapuva VIP-matkustaja.

Vastassa on Audi omalla kuljettajalla. Vaikka kyseessä on testipäivä, virkailijat vakuuttavat koreografian oleman sama kuin oikeissa tilanteissa.

Siinä tapauksessa paljon on vielä tehtävää.

Yksi "lento" myöhästyy, koska Berliinin poliisi ei tiedä, mitä tehdä, kun koneessa tehdään ennen lähtöä rikosilmoitus.

Oman roolihenkilöni matkatavarat ovat kadonneet. Niistä pitää tehdä ilmoitus terminaalissa tavallisella puolella, jonne kävellään tihkusateen ja parkkihallin läpi. VIP-tiloissa ilmoitusta ei voi tehdä.

– Joutuvatko oikeat VIP-matkustajat kulkemaan saman reitin, kysyn epäuskoisena.

– Kyllä vain.

Berliinin uusi lentoasema alkaa olla valmis ottamaan vastaan asiakkaat. Arkistokuva. Uwe Tautenhahn

Moni virkailija kertoo testipäivän aikana, että he ovat siirtyneet BER-kentälle töihin pian suljettavalta Tegeliltä.

Silti kaikkea toimintaa testipäivänä leimaa epävarmuus. Virkailijat osaavat työnsä, mutta ote on haparoiva.

Sitten selviää testipäivän todellinen tarkoitus. Testipäiviä johtava Robert Böhm kertoo radiohaastattelussa, että testauksen tarkoitus on paitsi bongata puutteet niin vahvistaa henkilöstön itseluottamusta.

Siksi testipäivinä simuloidaan kaikenlaisia erikoistilanteita. Kun oikeat asiakkaat tulevat, otteiden pitää olla varmoja.

Ylen kirjeenvaihtajan Suvi Turtiaisen sattumalta saama testirooli oli kokeilla uuden lentoaseman VIP-puolta, jonne matkustajat viedään koneista bussien sijaan autonkuljettajan kyydissä. Yle

Testipäivä on päättymässä ja viimeinen roolitukseni on testata lähtöselvitys lennolle Dohaan. Passitarkastuksessa näytän aidon suomalaisen passini.

Kyseessä on sama VIP-rooli, eli Audi vie minut "jatkolennolle".

Taaskaan ei mene protokollan mukaan. Kuljettaja pahoittelee, että hänen pitää kääntää Audi peruuttaen.

– Oikeiden VIP-vieraiden kanssa emme saa peruuttaa.

– Miksi ihmeessä? kysyn.

– Heille voi tulla siitä epämukava olo.

