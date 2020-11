Yhdysvaltain kongressin voimasuhteet ovat koetuksella – demokraatit haluavat värisuoran, mutta senaatin enemmistön saavuttaminen on vaikeaa

WASHINGTON Presidentinvaalien rinnalla jännitetään Yhdysvaltain kongressin uutta kokoonpanoa, kun koko edustajainhuone vaihtuu ja senaattoreista kolmasosa taistelee jatkosta.

Senaattorien kausi on kuusivuotinen. Kahden vuoden välein heistä kolmasosa joutuu kilpailemaan paikastaan.

Edustajainhuone on ollut vuoden 2018 välivaaleista asti demokraattien hallussa, eikä ennusteiden mukaan puolueen asema ole nytkään uhattuna.

Kongressin edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi tiedotustilaisuudessa viime torstaina. Hän kampanjoi uuden virkakauden puolesta Kaliforniassa ja mielipidetiedustelujen mukaan sen myös voittaa. Shawn Thew / EPA

Demokraateilla on 435-jäsenisessä edustajainhuoneessa 232 edustajaa ja republikaaneilla 197 edustajaa. Edustajainhuoneessa on lisäksi yksi libertaarien edustaja ja viisi paikkaa on tyhjinä edustajien kuoltua tai erottua tehtävästä.

Republikaaneilla on senaatissa paljon puolustettavaa

Satajäsenisessä senaatissa republikaaneilla on nyt 53 ja demokraateilla 47 senaattoria (kaksi sitoutumatonta mukaanlukien).

Jaossa olevista 35 paikasta republikaanit puolustavat 23:a ja demokraatit kahtatoista (siirryt toiseen palveluun).

Uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) on arvioinut kymmenen senaattorin vaalit niin tiukoiksi, että mitä hyvänsä voi tapahtua. Näistä kymmenestä peräti kahdeksan on republikaanisella puolueella.

Yhteen- ja vähennyslaskua

Jos Joe Bidenista tulee presidentti, demokraateille riittäisi kolmen senaattorin voitto. Sillä ylletään tasatilanteeseen 50–50. Senaatin puhemiehenä toimii varapresidentti, joten hänen äänensä ratkaisee äänestysten ollessa tasan.

Jos presidentti Donald Trump saa jatkokauden, demokraattien olisi yllettävä neljään voittoon, jotta se saisi enemmistön.

Sekä CNN:n että Guardianin (siirryt toiseen palveluun) siteeraama Cook Political Report (siirryt toiseen palveluun) ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että demokraatit ovat menettämässä senaattorin Alabamassa. Jos näin käy, demokraattien olisi saatava neljä uutta ehdokasta läpi yltääkseen tasatulokseen siinäkin tapauksessa, että Bidenista tulee presidentti.

Jos taas Trump voittaa, demokraattien olisi saatava peräti viisi ehdokastaan läpi yltääkseen enemmistöön senaatissa.

Tällainen paikkasiirtymä olisi melkoinen yllätys.

Senaatti on voimanpesä

Yhdysvaltain senaatti on vallan linnake, joka ei pelkää asemaansa käyttää.

Republikaanienemmistöiseen senaattiin pysähtyi tämän vuoden helmikuussa presidentti Donald Trumpin virkarikossyyte.

Donald Trump esitteli 6. helmikuuta lehtiotsikkoa hänen virkorikossyytteidensä kumoamisesta. Oliver Contreras / EPA

Nurjamielisen senaatin kanssa joutui vastakkain viimeksi demokraattipresidentti Barack Obama,toisen kautensa välivaaleista alkaen eli vuodesta 2014 lähtien. Silloin republikaanit ottivat haltuunsa senaatin enemmistön ja Obaman politiikan teko pysähtyi kuin seinään.

Viimeiset kaksi virkavuottaan Obama kiersi ongelmaa antamalla presidentin asetuksia, joilla hän sai läpi haluamiaan muutoksia.

Presidentti Barack Obama ja senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell maaliskuussa 2016. Tuolloin senaatissa oli republikaaneilla nykyistäkin selvempi enemmistö, 54 senaattoria. Michael Reynolds / EPA

Presidentti Trump on niitä ripeästi purkanut.

Senaatilla on valta pysäyttää edustajainhuoneen hyväksymät lakiehdotukset ja muutokset. Sillä on myös merkittävä nimitysvalta, kun se vahvistaa tai torjuu presidentin esitykset korkeisiin virkapaikkoihin.

Senaattorit valitaan enemmistövaalilla siten, että kustakin osavaltiosta valitaan kerrallaan yksi senaattori

Puolueiden syventynyt yhteistyökyvyttömyys ja riitely ovat saaneet aikaan sen, että yhteiskunnalliset uudistukset ovat Yhdysvalloissa lähes mahdottomia. Varsinkin, jos presidentti edustaa eri puoluetta kuin kongressin kamarien enemmistö.

