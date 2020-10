EU-maiden johtajat keskustelevat Euroopan vaikeasta koronavirustilanteesta

EU-maiden johtajat keskustelevat tänä iltana videoyhteyden välityksellä siitä, miten yhteisiä toimia koronakriisin keskellä voitaisiin tehostaa. Suomea videokokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.). Alustavan tiedon mukaan kokous alkaa klo 19.30 Suomen aikaa.

EU-virkamieslähteen mukaan kokouksessa keskustellaan koronavirustartunnan toteamiseksi käytettävistä pikatesteistä sekä yhteisestä linjasta pikatestien tulosten tunnustamiseen EU:n sisäisessä matkailussa.

Esillä ovat myös rokotteet sekä jäsenmaiden välinen avunanto.

Koronavirustilanne on huonontunut merkittävästi viime aikoina Euroopassa, ja monessa EU-maassa on otettu jälleen käyttöön tiukkoja rajoitustoimia.

EU-maiden johtajat ovat päättäneet keskustella koronaviruspandemiasta säännöllisesti koordinaation edistämiseksi.

Rokotteita ehkä huhtikuussa

EU-komissio ilmoitti eilen hankkivansa jäsenmaille pikatestejä 100 miljoonalla eurolla. Komissio myös tekee yhteishankintoja rokotusvälineistöstä ja neuvottelee rokotevalmistajien kanssa toimivien ja turvallisten koronavirusrokotteiden saamisesta eurooppalaisten käyttöön.

Rokotteiden toimittaminen EU-maihin voisi alkaa huhtikuussa, sanoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lehdistötilaisuudessa. Hänen mukaansa rokotetehtaat voisivat toimittaa EU-maihin parhaassa tapauksessa jopa 50 miljoonaa rokotetta kuukaudessa.

– Koronavirustilanne on hyvin vakava, ja EU:n on tehtävä enemmän siihen vastatakseen. Jäsenmaiden on tehtävä töitä yhdessä, ja rohkeat askelet nyt auttavat pelastamaan henkiä ja suojelemaan elinkeinoja. Yksikään jäsenmaa ei ole turvassa pandemialta ennen kuin kaikki ovat, von der Leyen sanoi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi myöhään keskiviikkona, että Ranska palaa tiukkoihin ja laajoihin rajoituksiin. Baarit, ravintolat ja osa kaupoista suljetaan perjantaista alkaen. Kotoa saa poistua vain töihin tai muusta välttämättömästä syystä.

Saksassa puolestaan otetaan käyttöön kuukauden kestäviä rajoituksia, jotta estetään sairaaloita täyttymästä, kertoi liittokansleri Angela Merkel keskiviikkona. Maassa suljetaan ensi maanantaista lähtien muassa ravintolat, teatterit, kuntosalit ja uimahallit koronavirusepidemian kiihtymisen vuoksi. Myös ihmisten tapaamisrajoituksia kiristetään.

Lue lisää:

Eurooppa-kirje: Koronamittarit vilkkuvat punaisella, yhteiskuntia suljetaan taas – keväällä kuoli liki 170 000 ihmistä enemmän kuin yleensä

Koronapotilaat täyttävät Euroopan sairaaloita: tehohoitopaikoista uhkaa tulla pula eikä sairaille riitä hoitajia

Ranskaan jälleen tiukkoja rajoituksia – erona viime kevääseen on koulujen pysyminen auki

Saksa yrittää padota koronaa kuukauden kestävillä rajoituksilla – ravintolat, teatterit ja kuntosalit kiinni