Madetoja-palkinnon saa sopraano Anu Komsi

Yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia koloratuurisopraanoja, kokkolalainen Anu Komsi saa Suomen Säveltäjät yhdistyksen Madetoja-palkinnon.

Palkintoraadin mukaan Anu Komsin panos suomalaisen nykymusiikin esittäjänä ja edistäjänä on poikkeuksellinen. Hän on tilannut ja kantaesittänyt lukuisia uusia sävellyksiä suomalaisilta säveltäjiltä.

Komsi on tehnyt mittavan ja kansainvälisen uran sekä levyttänyt merkittävän määrän uutta ohjelmistoa ja työskennellyt maailmankuulujen kapellimestareiden ja johtavien orkestereiden kanssa.

Suomen Säveltäjät yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Antti Auvinen kehuu yhdistyksen tiedotteessa Komsin työtä erityisen laadukkaaksi.

– Hänen ainutlaatuinen toimintansa uusien kotimaisten oopperoiden esittäjänä ja puolestapuhujana sekä erinomaiset levytykset ja konserttiesitykset ansaitsevat kiitosta ja huomiota.

Komsi oli perustamassa kansainvälisesti ylistettyä Kokkolan oopperayhdistystä vuonna 2004.

Sen toiminta loppui kaksi vuotta sitten tukirahojen ehtymisen ja rahoituksen järjestämisvaikeuksien takia.

Madetoja-palkintoa on myönnetty vuodesta 1988 lähtien henkilölle tai taholle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti suomalaisen säveltaiteen hyväksi. Palkinto on kuvanveistäjä Matti Koskelan suunnittelema veistos.

Edellisen palkinnon sai vuonna 2015 kapellimestari Susanna Mälkki.

