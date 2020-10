"Sysop" on kylmähermoinen kaveri, joka mahdollistaa tor-verkon huumekaupan eikä tee virheitä – nyt hän sulkee foorumin, mutta kauppa jatkuu

Huumeiden verkkokauppa on tuonut aineet kaikkien saataville.

Huumeiden verkkokauppa on tuonut aineet kaikkien saataville. Miika Koskela / Yle

Pimeän verkon kauppapaikka, Torilauta, on tuonut huumeet kenen tahansa saataville. Sivustolla kauppiaat ilmoittavat, mitä aineita on myynnissä, missä ja milloin. Ostaja sopii tapaamisen viestillä, huumeet ja raha vaihtavat omistajaa kasvotusten.

Torilauta täyttää 1. marraskuuta kolme vuotta ja sulkee juhlan kunniaksi ovensa.

Tulli ja poliisi ovat yksimielisiä siitä, että internetin huumekauppa ei pääty siihen, mutta kumpikaan ei osaa sanoa, mihin kauppa siirtyy seuraavaksi.

Torilautaa ylläpitää huumeiden vapaata saatavuutta ajava aktivisti

Tor-verkko tai dark web on internetin pimeä osa, jossa tietoliikennettä ei voi jäljittää. Torilauta on viime vuosien tunnetuin huumekauppaan painottuva pimeän verkon keskustelualusta, mutta ensimmäinen se ei ole.

Toimittaja Aarno Malin on seurannut Tor-verkon huumekauppaa sen alkuhämäristä lähtien. Malin kärsii selkärankareumasta ja on saanut kipuihin myös huumausaineena väärinkäytettyjä lääkkeitä kuten opioideja ja bentsodiatsepiineja. Utelias mies perehtyi syömiinsä reseptilääkkeisiin ja ymmärsi pian lääkkeen ja huumeen välisen rajan olevan häilyvä.

Tonkiessaan tietoa laillisista ja laittomista päihteistä hän törmäsi Tor-verkon kauppapaikkaan Silkkitiehen vuonna 2014. Malin kirjoitti jutun Suomen Kuvalehteen, mistä alkoi hänen uransa pimeän verkon huumekauppaan erikoistuneena tutkivana toimittajana.

Malinin mukaan Tor-verkko mullisti huumekaupan ihan totaalisesti.

– Uskaltaisin väittää, että valtaosa huumekaupasta tehdään laudalla. Lautakauppa on nykyajan katukauppaa, hän sanoo.

Toimittaja Aarno Malin törmäsi ensimmäisen kerran Silkkitiehen vuonna 2014. Aarno Malin

Marraskuun Imagessa Aarno Malin kertoo, mihin Torilaudan ylläpitäjä ja käyttäjät uskovat huumekaupan siirtyvän sen jälkeen kun Torilauta sulkeutuu. Malinin mukaan uusia pimeän verkon foorumeja on auennut jo kaksi, mutta vielä on liian aikaista sanoa, kumpi voittaa käyttäjien luottamuksen. Markkinoille voi ilmestyä myös muita kilpailijoita.

Markkinoista puhuminen on sinänsä harhaanjohtavaa, vaikka kauppapaikasta onkin kyse. Torilaudan ylläpitäjä, joka tunnetaan nimimerkillä Sysop, ei nimittäin hyödy sivuston ylläpidosta taloudellisesti mitenkään. Hän on kertonut olevansa huumeiden vapaata saatavuutta ajava aktivisti.

Malin on säännöllisessä kirjeenvaihdossa Sysopin kanssa. Malin kuvailee häntä kylmähermoiseksi kaveriksi, joka viestii korrektisti, ja tuntee koodaamisen ja tietoturvan kuin omat taskunsa.

Viranomaiset eivät ole päässeet Sysopin jäljille.

– Tor-verkko on tehty siten, että ilman inhimillisiä virheitä, kiinni ei käytännössä voi jäädä. Sysop ei virheitä ole tehnyt. Hän ei ole paljastanut itsestään yhtään mitään, Malin kertoo.

Malin uskoo, että Sysopin eläköitymisen taustalla on useita syitä. Ensinnäkin Torilaudan tekninen ylläpitäminen ja viestien moderointi on kovaa työtä. Malin kertoo, että laudalla on tähän mennessä vaihdettu yli kuusi miljoonaa viestiä. Toisekseen, mitä pidempään työtä jatkaa, sitä todennäköisemmin tulee tehneeksi ennemmin tai myöhemmin jonkin virheen, joka voi johtaa kiinnijäämiseen.

"Tor-verkon huumekaupassa ei riitä, että on kova jätkä, jota muut pelkää. Täytyy olla hyvät tekniset- ja ihmissuhdetaidot." Tutkiva toimittaja Aarno Malin

Sipulimarketissa myydään diilereiden starter packeja

Poliisi otti Torilaudan edeltäjän, Sipulikanavan, ylläpitäjän Kim Holvialan kiinni melko tarkalleen kolme vuotta sitten. Sysopista poiketen Holviala kirjoitti itsestään ajoittain melko avoimesti dark webissä, mikä osaltaan mahdollisti poliisin pääsyn hänen jäljilleen.

Käräjäoikeus langetti Holvialalle liki 3,5 vuoden tuomion, jota syyttäjä vaatii kovennettavaksi hovioikeudessa. Syyttäjän mukaan sivustolla välitettiin kilokaupalla huumeita usean vuoden ajan ja 70 prosenttia julkaistuista 1,8 miljoonasta viestistä koski huumeita.

"Me olemme useita kauppapaikkoja kaataneet, ja osa on lopettanut aivan omista syistään. Aina niille on ilmaantunut jonkinlainen korvaaja." Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen

Viranomaiset pääsivät myös lopulta Suomen ensimmäisen ja pisimpään toiminnassa olleen pimeän verkon kauppapaikan Silkkitien jäljille. Ranskan keskusrikospoliisi takavarikoi Silkkitien palvelimen ja toimitti sen Suomen Tullille pari kuukautta sivuston sulkemisen jälkeen.

– Olemme useita kauppapaikkoja kaataneet, ja osa on lopettanut aivan omista syistään. Aina niille on ilmaantunut jonkinlainen korvaaja, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo.

Tutkiva toimittaja Aarno Malin on Tullin työstä eri mieltä. Hänen mukaansa Tulli on ottanut kiinni kauppapaikoilla toimivien merkittävien myyntirinkien jäseniä. Se sijaan ainoa kauppapaikka, jonka Tulli on Malinin tietojen mukaan sulkenut, on Sipulikanava.

Silkkitien ylläpitäjää, Kapteenia, Malin ei usko viranomaisten koskaan saavan kiinni.

Silkkitien toimintamalli poikkeaa oleellisesti Torilaudasta. Silkkitiellä kauppa tapahtuu verkossa virtuaalivaluutta bitcoineilla, ja tavara toimitetaan postitse tai maakätköön. Myyjä ja ostaja eivät koskaan kohtaa.

Silkkitien on korvannut Sipulimarket-niminen kauppapaikka.

Sipulimarketissa vähittäismyyjien lisäksi toimivat maahantuojat ja tukkukauppiaat. Pienemmät välittäjät voivat Aarno Malinin mukaan hankkia könttähintaan niin sanottuja diilerin starter packeja, jotka sisältävät esimerkiksi muutamista sadoista grammoista kiloon amfetamiinia ja MDMA:ta ja useista sadoista tuhansiin kappaleisiin ekstaasipillereitä.

"Tor-verkko on muuttanut huumekauppaa perustavanlaatuisesti ja helpottanut aineiden saatavuutta. Ostaja ei tarvitse aikaisempia kontakteja huumemaailmaan." Rikostarkastaja Markku Heinikari

Viime kuukausina tukkukauppaa on dominoinut nimimerkki Autobahn. Yle on nähnyt Autobahnin starter pack -myynti-ilmoitukset. Malin on kirjeenvaihdossa myös Autobahnin kanssa, ja kuvailee häntä korrektiksi ja älykkääksi.

– Tor-verkon huumekaupassa ei riitä, että on kova jätkä, jota muut pelkäävät. Täytyy olla hyvät tekniset- ja ihmissuhdetaidot. Eihän kuka tahansa pysty järjestämään huumeiden maahantuontia, Malin kuvailee.

– Kun on kyse Tor-verkon huumekaupasta, älyllä pääsee pitkälle, hän lisää.

Pimeän verkon tarjonta määrittelee, mitä Suomessa käytetään

Tutkivan toimittajan Aarno Malinin mukaan Sipulimarketin tarjonta määrittelee melko pitkälti sen, mitä huumeita Suomessa käytetään ja kuinka paljon.

– Mitä Sipulimarketissa onkaan tarjolla, näkyy suoraan jätevesitutkimuksissa koko maassa. Olen ollut aivan ihmeissäni siitä, miten yksi yhteen ne menevät, hän sanoo.

Kun syyskuussa jätevesitutkimusten mukaan Suomessa tehtiin amfetamiiinin käyttöennätys, samaan aikaan Sipulimarketissa tehtiin Malinin laskujen mukaan aineen myyntiennätys.

Loppukäyttäjälle aineet päätyvät yleisemmin Torilaudalta. Jos Torilaudalle ei heti löydy seuraajaa, se voi näkyä hetken saatavuudessa, mutta Malinin mukaan suurempi merkitys olisi Sipulimarketin sulkemisella.

– Jos näin kävisi, että Sipulimarket suljettaisiin, se näkyisi jätevesitutkimuksissa ihan varmasti. Sipulimarketin ylläpitäjällä ei kuitenkaan ole suunnitelmia sulkea sivustoa, Malin kertoo.

Huumeiden verkkokauppa toi aineet kaikkien saataville

Torilaudalla asioiminen ei vaadi tietoteknistä erityisosaamista. Poliisin mukaan pimeän verkon huumekauppa toi aineet periaatteessa kenen tahansa saataville.

– Tor-verkko on muuttanut huumekauppaa perustavanlaatuisesti ja helpottanut aineiden saatavuutta. Ostaja ei tarvitse aikaisempia kontakteja huumemaailmaan, ammattimaista rikollisuutta tutkiva rikostarkastaja Markku Heinikari kertoo.

Tullin Hannu Sinkkosen mukaan pimeän verkon kauppa, erityisesti bitcoineilla tapahtuva postimyynti, on tuonut laajemman päihdetarjonnan myös ruuhka-Suomen ulkopuolelle.

– Ennen saatavuus haja-asutusalueilla rajoittui perinteisempiin huumausaineisiin, kuten kannabistuotteisiin, amfetamiiniin ja Subutexiin. Tor-verkon kautta erityisesti muuntohuumeet ovat levinneet koko Suomeen, Sinkkonen sanoo.

Vaikka huumeiden vähittäismyynnin suurin kauppapaikka Torilauta meneekin kuun vaihteessa kiinni, tulli, poliisi ja tutkiva toimittaja Aarno Malin ovat kaikki samaa mieltä yhdestä asiasta.

Torilla tavataan myös jatkossa.

Lue myös:

Juuso Pekkinen: Tor-verkon huumekaupasta ja huumejournalismista Aarno Malinin kanssa (audio)

Suomi on yksi yleisimmistä kielistä pimeässä verkossa

Kadulla kerrotaan "huumezombien" piikittävän poliisiauton lähellä, ja neulat päätyvät kukkapuskiin – reportaasi Helsingistä paljastaa koronan vaikutukset käyttäjiin

"Olin pirikoukussa ennen kuin tajusinkaan", sanoo Jani Ikonen – käyttäjät kertovat omin sanoin, kuinka heistä tuli huumeriippuvaisia