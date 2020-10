Kiinan "Operaatio Kettujahti" poiki syytteet kahdeksalle USA:ssa – pidätettyjä syytetään ulkokiinalaisten uhkailusta ja häirinnästä

Liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wrayn mukaan Kiinan ulkomailla asuvien ahdistelusta on tulossa ”aivan liian yleistä”, uutisoi Financial Times -lehti.

Yhdysvalloissa kahdeksan ihmistä on saanut syytteen maassa asuvien ulkokiinalaisten uhkailusta.

Syytteiden mukaan Kiinan kansalaisia on painostettu palaamaan takaisin kotimaahansa osana niin kutsuttua ”Operaatio Kettujahtia”.

Termillä tarkoitetaan Kiinan toimia, joilla se on etsinyt oikeutta pakoilevia ulkomailta.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan käytännössä kyse on toisinajattelijoiden ja poliittisten vastustajien pelottelusta ja kiusaamisesta, kertoo uutistoimisto AP.

Liittovaltion poliisi FBI pidätti keskiviikkona viisi kahdeksasta epäillystä monen vuoden tutkinnan jälkeen. Pidätetyt ovat Kiinan ja Yhdysvaltojen kansalaisia.

Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan pidätettyjen joukossa on yhdysvaltalainen yksityisetsivä. Yhdysvaltojen viranomaiset arvioivat, että loput kolme vastaajaa ovat Kiinassa.

USA:lla ei ole luovutussopimusta Kiinaan

Oikeusministeriön mukaan syytetyt rikkoivat lakia, sillä he eivät ilmoittaneet Yhdysvalloille toimivansa Kiinan hallinnon agentteina maassa.

Ulkomaisen hallinnon palveluksessa Yhdysvalloissa toimivia velvoitetaan rekisteröitymään. Laki säädettiin vuonna 1938 natsipropagandaa vastaan (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvalloilla ei ole luovutussopimusta Kiinaan.

– Kiinan ”kotiuttamisryhmät” saapuvat Yhdysvaltojen maaperälle, ja tarkkailevat sekä paikantavat väitettyjä oikeutta pakoilevia henkilöitä ilman yhteistyötä hallintomme kanssa, sanoo kansallisen turvallisuuden apulaisoikeusministeri John Demers AP:n mukaan tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa yksittäisiä henkilöitä on peloteltu ja yritetty pakottaa palaamaan Kiinaan monin keinoin.

– (Kiinassa) heitä odottaa varma vankilatuomio tai jopa pahempaa laittomien oikeudenkäyntien perusteella, Demers sanoo.

Kansallisen turvallisuuden apulaisoikeusministeri John Demers (vasemmalla) ja liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray järjestivät virtuaalisen tiedotustilaisuuden Washingtonissa Yhdysvalloissa 28. lokakuuta 2020. Sarah Silbiger / EPA

Mikä on operaatio Kettujahti?

”Operaatio Kettujahti” alkoi vuonna 2014 Kiinan presidentin Xi Jinpingin ohjauksessa, kirjoittaa Financial Times -lehti (siirryt toiseen palveluun)(maksumuurin takana).

Kiinan mukaan kyse operaation tarkoituksena on löytää oikeutta pakoilevia rikollisia. Useat heistä ovat varakkaita, talousrikoksista syytettyjä ihmisiä, jotka ovat lähteneet Kiinasta mukanaan paljon rahaa (siirryt toiseen palveluun), kirjoittaa uutiskanava CNN.

Kiinan mukaan paikallisten lakien noudattaminen operaatio Kettujahdin aikana on äärimmäisen tärkeää, sanotaan Kiinan kommunistisen puolueen linjaa myötäilevän Global Times -lehden pääkirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan Yhdysvalloissa on paljon Kiinasta paenneita talous- ja korruptiorikollisia.

– Yleisesti uskotaan, että yksi tärkeä syy USA:n yhteistyöhaluttomuudelle on se, että se jopa toivottaa tervetulleeksi, tai ei vihaa, korruptoituneita kiinalaisviranomaisia. Nämä henkilöt eivät vain ole rikkoneet Kiinan lakeja mutta he ovat myös tuoneet paljon rahaa Yhdysvaltoihin, lehdessä kirjoitetaan.

Arkistokuva Pekingin lentoasemalta vuodelta 2015. Tuolloin kuusi talousrikoksista epäiltyä palautettiin Indonesiasta Kiinaan. Kiinalaisviranomaisten mukaan operaation myötä Kiinaan on palautettu satoja korruptiorikoksista epäiltyjä. AOP

Syyttäjä: Toimet ”järkyttäviä”

Syyttäjä Seth DuCharm kuvailee syytettyjen toimia ”järkyttäviksi”. Paitsi että syytekirjelmässä on mukana salapoliisitarinoista tuttuja pimeänäkökiikareita syytettyjen epäillään eräässä tapauksessa uhkailleen myös vainotun miehen perheen hyvinvointia.

– Jos olet halukas palaamaan Manner-Kiinaan ja viettämään kymmenen vuotta vankilassa, vaimosi ja lapsesi tulevat olemaan kunnossa. Se on tämän asian loppu! lukee uutistoimisto AP:n mukaan miehen asunnon oveen liimatussa lapussa.

Syytettyjen epäillään myös juonitelleen miehen isän tuomiseksi Yhdysvaltoihin, ja perheen vahingoittamista painostuskeinona.

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray kertoo myös tapauksesta, jossa Yhdysvalloissa asuvaa kohdetta ei oltu paikallistettu. Hänen sukulaisilleen oli välitetty viesti, jossa hänelle oli annettu kaksi vaihtoa: joko itsemurha tai pikainen paluu Kiinaan.

– Nämä eivät ole toimia, joita voisi odottaa vastuunalaiselta kansallisvaltiolta. Sen sijaan kyse on pikemminkin toimista, joita voisimme odottaa organisoidulta rikollisjärjestöltä, Wray sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

– Kiina on päättänyt ohittaa Yhdysvallat tullakseen johtavaksi suurvallaksi, keinoilla millä hyvänsä, sanoi Wray Financial Timesin mukaan.

Protestoijia USA:n Chengdun-konsulaatin edustalla Kiinassa heinäkuussa 2020. Kiina määräsi heinäkuussa Yhdysvaltoja sulkemaan konsulaatin vastatoimena USA:n päätökselle sulkea Kiinan Houstonin-konsulaatti Texasissa. Alex Plavevski / EPA

Kiinan ja USA:n suhteet tulehtuneet

Kiina ja Yhdysvallat ovat viime aikoina ottaneet yhteen lukuisilla taistelukentillä. Syytöksiä on viljelty puolin ja toisin niin huonosta koronakriisin hoidosta, kaupasta, vakoiluista kuin Hongkongin tilanteestakin.

FBI on kertonut aiemmin tänä vuonna, että se on avannut Kiinaan liittyviä vastavakoilutapauksia joka kymmenes tunti, Financial Times kirjoittaa.

Presidentti Donald Trumpin vaalikampanjassa on ruodittu kovin sanoin Kiinaa ja pyritty nostamaan epäilyksiä vastaehdokas Joe Bidenin Kiina-yhteyksistä.

Kesän kynnyksellä USA varoitti, että koronavirusrokotteeseen liittyvästä hakkeriointiuhasta.

Kesällä Trumpin hallinto määräsi Kiinan Houstonin-konsulaattia sulkemaan ovensa vakoilusyytöksiin vedoten.

Viikko sitten Yhdysvallat määritti maassa toimivat kiinalaismediat "ulkomaan lähetystöiksi". Toimenpiteen tarkoituksena on taistella Kiinan valtiollista propagandaa vastaan.

Lähteet: AP, Reuters